كيفية تحضير كريم الفازلين بالقهوة فوائد الفازلين بالقهوة وطريقة استخدامه , لقد اشتهر كريم الفازلين بالقهوة في العديد من البلدان حول العالم بسبب الفوائد التي يقدمها للبشرة دون تعريضها للمواد الكيميائية السامة التي تضر بها وتعرضها للعديد من المشاكل , كما نعلم جميعا فان المنتجات المنتشرة المتوفرة حاليا والتي تعتبر كمساحيق للتجميل تحتوي علي مواد سامة وسلفات غير مفيدة أبدا وتعتبر منتجات غير صحية بتاتا من اجل البشرة , وبسبب معرفة كل السيدات بهذا توجهوا إلي محركات البحث للبحث عن وصفات طبيعية غير مضرة للبشرة وتعتبر وصفة كريم الفازلين والقهوة من اشهر الوصفات في الوقت الراهن التي تقدم العديد من الفوائد سواء أكانت للبشرة أو للشعر , وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة تخضير كريم الفازلين بالقهوة .

خطوات تحضير كريم الفازلين بالقهوة

يوجد بعض الخطوات لكي تتمكني من تحضير كريم القهوة بكسل سهولة

خطوات تخضير كريم الفازلين بالقهوة :

المكونات : معلقتين من كريم الفازلين ويجب التأكد من جودة الفازلين ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة _ معلقة قهوة مطحونة وخالية من أي المضيفات _ معلقة من النشا _ معلقة من زيت لبان الذكر

: معلقتين من كريم الفازلين ويجب التأكد من جودة الفازلين ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة _ معلقة قهوة مطحونة وخالية من أي المضيفات _ معلقة من النشا _ معلقة من زيت لبان الذكر الخطوات : قوم بإحضار جميع المكونات وقوم بالخلط حتي يصبح الخليط متجانس تماما

طريقة استخدام كريم الفازلين بالقهوة

قم بوضع الخليط السابق في عبوة فارغة وقم بوضع القليل منه علي البشرة ليلا ولا ننصح بوضع في النهار بسبب وجود الفازلين , قم بتركة علي البشرة طوال الليل , وفي النهار قم بغسيل البشرة جيدا , ثم قم بوضع القليل من ماء الورد بعد ذلك ضع القليل من أي كريم مرطب للبشرة

فوائد استخدام كريم الفازلين بالقهوة

يساعد كريم الفازلين بالقهوة في الحد من اثأر السيلوليت لدي النساء , وهو مشكلة تظهر لدي جميع النساء علي مستوي العالم , حيث أن القهوة تساعد علي تدفق الدم بالشكل الصحيح وتوسيع الأوعية الدموية تحت الجلد ويرجع هذا إلي وجود الكافيين في القهوة , وهذا بدورة يقلل من ظهور السيلوليت تحت الجلد لكن إلي الآن لا يوحد علاج نهائي للسيلوليت , ايضا له تأثيرات مهدئة , ولو فوائد مكافحة للشيخوخة , وفوائد مكافحة للسرطان