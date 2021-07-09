أسرار تحضير بروستد الدجاج مثل المطاعم مقرمش ولذيذ في البيت

نقدم لحضراتكم طريقة عمل بروستد الدجاج في البيت مثل المطاعم بأسهل الخطوات وبدون تعب، حيث أنه يعتبر من أشهر الأكلات التي يحبها جميع أفراد الأسرة وبالأخص الصغار، حيث أنه يتسم بالمذاق الشهي اللذيذ، ويتناولونه دائماً في المطاعم جاهز، ولكن تحص الأمهات على تحضير الأطعمة لأسرتها في البيت والحصول على نفس الطعم، لضمان جودة المكونات ونظافة التحضير والحفاظ على صحة أولادها، وسوف ننشر لكم الوصفة بالخطوات لتحضيره مقرمش مثل الجاهز تماماً.

مكونات عمل بروستد الدجاج

نحتاج إلى بعض المكونات بمقادير معينة لتحضير هذه الوصفة بسهولة، وهي ما يلي:

عدد 1 دجاجة كبيرة الحجم.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

بيضتان.

كوب من البقسماط الناعم.

ربع كوب من اللبن الزبادي.

حوالي ربع كوب خل أبيض.

مقدار ربع كوب عصير ليمون حامض.

كوب واحد من الشوفان المطحون.

ثلاثة فصوص ثوم.

ملح حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة الحجم من الكزبرة الناشفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقتين كبار من بهارات الدجاج.

ملعقة كبيرة الحجم من الكاري.

زيت للتحمير.

أولاً نقوم بتقطيع الدجاج إلى ثمانية قطع.

بعد ذلك نقوم بغسله بشكل جيد باستخدام الملح والدقيق والخل، للتخلص من الزفارة.

ثم نقوم بغسل الدجاج بالماء بشكل جيد للتخلص من المواد اللاصقة عليه.

باستخدام السكينة نقوم بصنع ثقوب في الدجاج.

نقوم بتجهيز التتبيلة من خلال فرم الثوم بشكل ناعم، ونضيف له الزبادي والخل وعصير الليمون والملح والكاري والقرفة والبهارات والكزبرة والشوفان.

نخلط مكونات التتبيلة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج جيداً.

في وعاء واسع وكبير نضع قطع الدجاج ونضيف لها التتبيلة التي حضرناها.

نقلب بشكل جيد لكي تغطي التتبيلة الدجاج بالكامل، ونتركه منقوع طوال الليوم ليتشرب الطعم.

في اليوم التالي نقوم بوضع دقيق أبيض في طبق، وفي طبق آخر نضع البقسماط الناعم، وفي بولة نقوم بخفق البيض جيداً.

ونقوم بغمس الدجاج جيداً في الدقيق، ثم نقوم بوضعه في البيض.

وبعد ذلك نغطيه بالبقسماط الناعم جيداً.

نكرر هذه الخطوة حتى تنتهي قطع الدجاج كلها.

نقوم بتسخين الزيت في طاسة على النار ونقلي الدجاج حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

طريقة تحضير بروستد الدجاج المقرمش في البيت بالخطوات