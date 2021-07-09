عجينة السمبوسة المقرمشة الهشة هتعمليها بمكونات بسيطة بالبيت

عجينة السمبوسة البيتي، تعتبر السمبوسة من أفضل أنواع المقبلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها بكثرة في الكثير من المناسبات والتجمعات العائلية ويتم حشوها بأكثر من طريقة سواء كان حشو اللحم المفروم أو مكعبات الفراخ وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسة البيتي.

كأسان من الدقيق.

ربع كأس من الزيت.

رشة من الملح.

كأس من المياه.

مقادير تحضير عجينة السمبوسة البيتي:طريقة تحضير عجينة السمبوسة:

تتسم طريقة تحضير عجينة السمبوسة بالسهولة وبالتالي لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسة:

أولاً يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق والملح ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. الخطوة التالية يتم وضع الزيت والمياه فيها ويتم خلطهم مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك يرفع الخليط على النار وتركه لحين أن يسخن ثم يتم وضع الدقيق، يتم العجن جيداً لحين أن يتم الحصول على عجينة طرية متماسكة قليلاً. بعد ذلك يتم تغطية العجينة وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح، ثم القيام برش النشا على سطح مفرود وبعد ذلك يتم فرد العجينة عليها لحين أن تصبح طبقة رقيقة. القيام بتقطيع العجينة بصورة طولية لتكون مثل الجاهزة.

أولاً يتم تجهيز الحشو المفضل إليكم سواء لحم أو جبن أو دجاج وكل ما عليكم هو وضع مقلاة على النار ويتم إضافة لها بصلة مفرومة وبعد ذلك يتم وضع الحشو على سبيل المثال يكون لحم مفروم ويتم التقليب جيداً. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الملح والفلفل والكمون ويتم التقليب مع إضافة حبات من الطماطم والفلفل وتكون صغيرة ويتم التقليب جيداً ويترك على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفع الحشو من على النار. ويتم تحضير العجينة ويتم حشوها بالخليط ثم بعد ذلك يتم لفها على شكل مثلث ويتم غلقها باستخدام المياه والدقيق وبعد ذلك يتم تحميرها في زيت عزيز وساخن لحين أن يتم الحصول على اللون الذهبي. يتم رفعها على مناديل طبخ ويتم تقديمها وبالهناء عليكم.

طريقة حشو السمبوسة: