طريقة عمل البسبوسة في المنزل واعرفي سر نجاح البسبوسة سهلة وطرية

طبق البسبوسة يعتبر من أشهى أطباق الحلويات الشرقية، التي تشتهر في جميع بلاد العالم، خاصة في سوريا وفلسطين، لأنها تتميز بمذاق ورائحة لا يوجد مثلهم، كما يجعل الجميع يفضلونها عن باقي الحلويات، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة في المنزل طريقة عمل البسبوسة في المنزل مكونات البسبوسة: 160 جرام من السميد الناعم.

2 كوب كبير من السكر.

ربع لتر من الماء.

كأس كبير من الحليب.

كوب صغير من زيت الذرة.

6 ملاعق صغيرة من جوز الهند.

نصف كوب كبير من اللوز.

15 جرام بيكنج باودر. مكونات القطر 3 أكواب كبيرة من السكر.

كأس ونصف كبير من الماء.

20 جرام عصير ليمون.

5 جرام ماء زهر. طريقة تحضير البسبوسة امزجي الحليب مع مقدار السميد، والماء، والسكر جيدا. ضيفي إليهم جوز الهند والبيكنج باودر، وزيت الذرة، ثم امزجيهم لمدة خمس دقائق بواسطة أصابع اليد، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة الناعمة. اتركي الخليط جانبا لمدة ربع ساعة. قومي بتسخين الفرن قبل استخدامه. اسكبي خليط البسبوسة في قالب غير لاصق، ثم قطعي البسبوسة حسب الرغبة، ثم زينيها باللوز. ضعي القالب في الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة، حتى تنضج البسبوسة. اخلطي السكر مع مقدار الماء جيدا في وعاء حراري على النار، ثم اتركيه حتى الغليان. ضيفي عصير الليمون إلى الخليط السابق، ثم اتركيه حتى يصبح خليط كثيف، ثم اسكبي فوقه ماء الزهر، حتى يصبح القطر جاهز للاستخدام. اسكبي القطر فوق سطح البسبوسة وهي ساخنة. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة تحضير البسبوسةطريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات: 2 كأس كبير من السميد الخاص بالبسبوسة.

كأس كبير من الطحين.

60 جرام من زيت الذرة.

2 كأس كبير من الزبادي.

15 جرام بيكنج باودر.

ملعقة متوسطة من الفانيلا.

ست ملاعق صغيرة من جوز الهند.

رشة من الملح. طريقة التحضير امزجي الطحين مع السميد ، وجوز الهند، والبيكنج باودر، وباقي المكونات الجافة جيدا. اسكبي خليط البسبوسة في قالب غير لاصق، ثم اتركيها لبضع دقائق لكي ترتاح. ضعي القالب في الفرن الساخن، ثم اتركيها حتى تنضج. وزعي القطر الجاهز فوق سطح البسبوسة وهي ساخنة. طريقة التحضير الوسوم

طبق البسبوسة يعتبر من أشهى أطباق الحلويات الشرقية، التي تشتهر في جميع بلاد العالم، خاصة في سوريا وفلسطين، لأنها تتميز بمذاق ورائحة لا يوجد مثلهم، كما يجعل الجميع يفضلونها عن باقي الحلويات، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة. طريقة عمل البسبوسة في المنزل طريقة عمل البسبوسة في المنزل مكونات البسبوسة: 160 جرام من السميد الناعم.

2 كوب كبير من السكر.

ربع لتر من الماء.

كأس كبير من الحليب.

كوب صغير من زيت الذرة.

6 ملاعق صغيرة من جوز الهند.

نصف كوب كبير من اللوز.

15 جرام بيكنج باودر. مكونات القطر 3 أكواب كبيرة من السكر.

كأس ونصف كبير من الماء.

20 جرام عصير ليمون.

5 جرام ماء زهر. طريقة تحضير البسبوسة امزجي الحليب مع مقدار السميد، والماء، والسكر جيدا. ضيفي إليهم جوز الهند والبيكنج باودر، وزيت الذرة، ثم امزجيهم لمدة خمس دقائق بواسطة أصابع اليد، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة الناعمة. اتركي الخليط جانبا لمدة ربع ساعة. قومي بتسخين الفرن قبل استخدامه. اسكبي خليط البسبوسة في قالب غير لاصق، ثم قطعي البسبوسة حسب الرغبة، ثم زينيها باللوز. ضعي القالب في الفرن على نار متوسطة، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة، حتى تنضج البسبوسة. اخلطي السكر مع مقدار الماء جيدا في وعاء حراري على النار، ثم اتركيه حتى الغليان. ضيفي عصير الليمون إلى الخليط السابق، ثم اتركيه حتى يصبح خليط كثيف، ثم اسكبي فوقه ماء الزهر، حتى يصبح القطر جاهز للاستخدام. اسكبي القطر فوق سطح البسبوسة وهي ساخنة. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة تحضير البسبوسةطريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات: 2 كأس كبير من السميد الخاص بالبسبوسة.

كأس كبير من الطحين.

60 جرام من زيت الذرة.

2 كأس كبير من الزبادي.

15 جرام بيكنج باودر.

ملعقة متوسطة من الفانيلا.

ست ملاعق صغيرة من جوز الهند.

رشة من الملح. طريقة التحضير امزجي الطحين مع السميد ، وجوز الهند، والبيكنج باودر، وباقي المكونات الجافة جيدا. اسكبي خليط البسبوسة في قالب غير لاصق، ثم اتركيها لبضع دقائق لكي ترتاح. ضعي القالب في الفرن الساخن، ثم اتركيها حتى تنضج. وزعي القطر الجاهز فوق سطح البسبوسة وهي ساخنة. طريقة التحضير

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