أحدث موضة في ألوان صبغات الشعر تريند ألوان شعر 2021

شهد هذا العام جميع أنواع الاضطرابات العاطفية على مختلف المستويات. ومع ذلك ، ما زلنا جميعًا نعيش ونزدهر بشعور من الأمل والإيمان بمستقبل أكثر إشراقًا. تُرجمت هذه المشاعر إلى العديد من اتجاهات الموضة والجمال في شكل صور تتدفق بحرية وأنماط مستوحاة من الطبيعة وعناصر ناعمة وشابة – ولكن الأهم من ذلك كله ، من خلال ألوان نابضة بالحياة. لا يوجد ما يمنعنا من دمج الألوان الجريئة في لون الشعر أيضًا!

يميل معظم الناس إلى الحذر عندما يتعلق الأمر بلون شعرهم. ومع ذلك ، إذا كنت تريدين دائمًا تجربة الألوان الجريئة على شعرك في الجزء الخلفي من عقلك ، فهذا هو وقتك للتألق! نحن نتحدث عن ألوان الباستيل اللذيذة ، والألوان المزدوجة الرائعة وحتى الألوان المتناقضة الجريئة دون التسبب في ضرر. مع استمرار تعامل العالم مع الوضع الطبيعي الجديد وإغلاق الصالونات لأسباب تتعلق بالسلامة ، يمكنك أن تعوضي هذا الأمر بسهولة. دعونا نبدأ في صبغ شعرنا اليوم في المنزل.

أحدث موضة في ألوان صبغات الشعر شبه الدائمة ونصف الدائمة

قبل أن نبدأ ، من المهم ملاحظة أن جميع منتجات التلوين تحتوي على مواد كيميائية ، ويجب إجراء اختبار قبل استخدامها. مع صبغات الشعر شبه الدائمة ، يمكنك تقليل السموم بشكل كبير والأضرار التي تلحق بشعرك.

على عكس التركيبات الدائمة ، لا تحتوي صبغات الشعر شبه الدائمة ونصف الدائمة على الأمونيا أو بيروكسيد ، مما يعني أنها لا تخترق خصلة الشعر تمامًا. الاختلاف الرئيسي هو أن الصبغات شبه الدائمة تغطي السطح الخارجي للشعر وتدوم لبضع غسلات ، بينما تتغلغل صبغات الشعر نصف الدائمة فقط في الطبقة الخارجية من جذع الشعرة ، مما يجعلها تدوم لفترة أطول من الصبغات الشبه دائمة ، ولكن بطريقة أقل من الأصباغ الدائمة.

فيما يلي قائمة ألوان الشعر سهلة الاستخدام في السوق السعودي والمصري، وألوان الشعر المصبوغة بشكل مذهل والتي تسبب ضررًا أقل بشكل ملحوظ والتي يمكنك استخدامها لتجربتها في المنزل!

طبقة الشعر باللون الاورجواني تحت الشعر الأسمر اللون الأخضر على شعر مقدمة الرأس اللون الوردي على الشعر الأقرب للوجه

تريند ألوان شعر 2021

يتم صبغ الشعر في الطريقة الأولى عن طريق رفع طبقة متوسطة من الشعر الظاهر لأعلى، وصبغ الشعر الموجود في الأعلى.