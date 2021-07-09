فائدة النشا للشعر وطريقة تطبيقه من المعلومات التي لا يعلم عنها الكثير من السيدات، وذلك لعدم انتشار الكثير من المعلومات عن العناصر المعدنية للنشا.

وفي السطور القادمة، نتعرف على طريقة تطبيق النشا على الشعر، وفائدة هذا التطبيق بطريقة مستمرة.

فائدة النشا للشعر وطريقة تطبيقه

فائدة النشا يمكن تحقيقها والحصول عليها من خلال ماسك النشا، وبالتالي نسرد لكم مكونات هذا الماسك، وطريقة تطبيقه، حيث يتكون من:

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة، على أن يتم نخلهم قبل الاستخدام.

5 ملاعق من عصير الليمون الطازج.

3 ملاعق من زيت جوز الهند، إلى جانب ذلك يجب أن يكون من مصدر موثوق فيه.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الصافي.

ملعقتين من زيت الزيتون البكر.

طريقة تحضير وتطبيق ماسك النشا

يمكن الحصول على مزيج مختلط من مكونات النشا، على أن يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم مزج النشا مع الليمون في وعاء نظيف ومعقم، وذلك حتى يتم تجنب احتكاك البكتيريا مع فروة الرأس والشعر.

بعد ذلك، يرفع المزيج على النار، ويتم إضافة زيت جوز الهند والعسل الأبيض.

يقلب المزيج جيداً، ويضاف له زيت الزيتون البكر، ويرفع من على النار حتى يبرد.

كما يتم وضع الماسك على الشعر قبل الغسيل وهو جاف، كما ينبغي التوزيع الجيد للماسك على الشعر وعلى فروة الرأس.

يترك الماسك على الشعر لمدة ساعة ونصف كحد أقصى.

بعد ذلك، يغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

يفضل عمل هذا الماسك مرة في الأسبوع على الأقل، ولا مانع لو كان عدد المرات أكثر من ذلك.

فائدة النشا للشعر الجاف والدهني

هناك الكثير من فوائد النشا للشعر، وذلك لاحتوائه على الكثير من العناصر المعدنية الهامة، والتي تقوم على تغذية الشعر، ومن بينها:

يساعد النشا على إطالة الشعر، حيث يقوم النشا على زيادة طول الشعر من 2 إلى 5 سم كل شهر.

يحتوي النشا على الكثير من العناصر المعدنية من فيتامين A، وذلك يعمل على تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

إلى جانب ذلك، يعمل النشا على التقلل من تقصف اطراف الشعر، كما ينبغي التخلص من اطراف الشعر كل شهر على الأقل.

يقلل النشا من ظهور القشرة في فروة الرأس،ومع ذلك يمكن فرك الرأس بالنشا وعصير الليمون والخل.

يعالج النشا فروة الرأس الدهنية، على سبيل المثال يقلل من إفراز الدهون في فروة الرأس عند الاستمرار على استخدام الماسك.

وفي الختام، يمكن التأكيد على الاستفادة من فائدة النشا للشعر من خلال عمل ماسك النشا، أو من خلال خلط القليل من النشا وعصير الليمون والخل، وتنظيف فروة الرأس بها خلال الاستحمام أو غسل الشعر.