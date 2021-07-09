طريقة عمل فطائر الدجاج القطنية بالفرن وطعم للذيذ مثل المطاعم

فطائر الدجاج ، من أجمل أنواع المعجنات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لتحضير وجبة عشاء خفيفة لا تحتوي على سعرات حرارة عالية، وهى من الوجبات التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، ويفضلون شرائها من المطاعم بكثرة، فهي تتمتع بطعمها اللذيذ ورائحتها الجميلة التي تعطي لها مذاق طيب عند تناولها، فلكل سيدة تبحث عن طريقة لعمل الفطائر المحشية لتحضير وحبات سريعة لأطفالها، فتعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الدجاج القطنية بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة تجعل كل أم ترغب في عملها يوميًا في المنزل بدل من شرائها من الخارج.

مكونات فطائر الدجاج القطنية بالفرن

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الفطائر بكل سهولة وهى كما يلي:-

ثلاث ملاعق من الحليب البودر. 2 كوب من الماء الدافئ. ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغير من الملح. ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ربع كوب من الزيت. بصلة كبيرة مفرومة. ثلاث قرون من الفلفل الألوان. ربع كيلو من شرائح الدجاج. فص من الثوم المفروم. طبق صغير من الجبنة الموز لإيلا. ملعقة كبيرة من السمسم. مقدار ملعقة كبيرة من حبة البركة. ملعقة صغيرة من البهارات. ملعقة كبيرة من التوابل. نصف ملعقة من الملح. صفار بيضة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الدجاج القطنية وطعم للذيذ مثل المطاعم وهى كما يلي:-

نحضر بولة ونضع بها الدقيق، والحليب البودر، والخميرة والملح، والسكر، ونقلبهم مع بعض جيدًا.

ثم نضيف الزيت ونقلب جيدًا، ثم نقوم باضافة الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بدهن وجه العجينة بقليل من الزيت ونغطيها ونتركه جانبًا حتى تختمر.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كور متوسطة الحجم ونتركها جانباً حتى ترتاح.

طريقة عمل حشو فطائر الدجاج

سوف نتعرف على طريقة الحشو بخطوات بسيطة بالمنزل وكالتالي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها قليل من الزيت. ثم نضيف البصل والفلفل ونقوم بتشويحهم على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون. ثم نضيف شرائح الدجاج، والبهارات والتوابل ونقلبهم جيدًا مع بعض حتى تنضج جيدًا. نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد، ثم نحضر كرات العجين ونقوم بفردها على شكل دوائر. نقوم بوضع الحشو في منتصف العجينة ونضع عليها الجبنة الموزلايلا ونقوم بلفها على شكل دوائر أو أصابع كبيرة الحجم. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة أو الزيت. ثم نرص الفطائر بها ونتركها حتى ترتاح وتختمر جيدًا، ثم ندهن الوجه بصفار البيض ونرشه بالسمسم وحبة البركة. نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيدًا. ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تمامًا، ثم نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل عجينة الفطائر بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-