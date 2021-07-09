طريقه سهله وبسيطه لعمل الكانيلوني باللحمة المفرومة

يعتبر الكانيلوني من الأكلات الشهية واللذيذة وتعود شهرتها إلي إيطاليا فهي أكلة إيطالية وهي سهله جدا في عملها ولا تأخذ وقت وهي غير مكلفه ماديا ويوجد اكثر من نوع لأكلة الكانيلوني، يمكن عملها باللحمة المفرومة أو بالسبانخ وهي مثل عجينه الكريب وسوف نتعرف علي طريقه عملها في هذه المقالة. المكونات المطلوبة لعمل عجينه الكانيلوني ومكونات الحشو. المكونات المطلوبة لعمل عجينه الكانيلوني ومكونات الحشو. مكونات العجينة:- نقم بإحضار كوب من الدقيق الأبيض الناعم.

نقوم بإحضار من الحليب السائل كوبان.

نقوم بإحضار بيضتان.

نحضر رشه من الملح.

نقوم بجلب ملعقه من زيت القلي. مكونات الحشو:- نقوم بإحضار 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.

نقوم بإحضار بصله.

نحضر فلفل اسود وأيضا ملح.

نقوم بجلب القليل من الكزبرة الناشفة.

نحضر القليل من الزيت.

نقوم بإحضار ملعقه من الزبدة.

نحضر من الثوم فص واحد.

نقوم بإحضار نصف كوب من الماء.

نقوم بإحضار جبنه موتزاريلا أو جبنه رومي.

نقم بإحضار كاتشب. طريقه التحضير. سوف نقوم بتقطيع البصل قطع صغيره بعد ذلك نقوم بوضعه في إناء به زيت علي النار، ثم نقوم بالتقليب جيدا حتي يصبح لون البصل اصفر ويذبل بعد ذلك نقوم بإضافة عليه اللحمة المفرومة والفلفل الأسود والملح وأيضا الكزبرة ثم نقوم بالتقليب حتي يتم تسويه اللحمة.

سوف نقوم بإحضار إناء ثم نقوم بوضع الدقيق والبيض والحليب والملح ثم نقم بالتقليب جيدا حتي تكون خليط واحد.

نقوم بإحضار مقلاه ثم نقوم بوضع نقطه من الزيت ثم نقوم بإحضار فنجان ثم نقوم بملأ بالعجين ثم نقوم بوضعه في المقلاة ونقوم بفرده جيدا في المقلاة وننتظر حتي يصبح لونها من الأسفل ذهبي ثم نقوم بقلبها علي الناحية الأخري وعندما تتحمر نقوم بإخراجها ثم نكرر هذه الخطوة حتي ننتهي من الكميه.

ثم نقوم بوضع الحشو داخل العجينة ونقوم بلفها علي شكل رول، ثم نقوم بوضعها في الصينية حتي تنتهي الكميه. طريقه تحضير صوص الكانيلوني. طريقه التحضير. سوف نقوم بفرم الثوم حتي يصبح ناعم ثم نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضع ملعقه من الزبدة عندما يتم تسخين الزبدة نقوم بوضع الثوم المفروم عليها مع إضافة الملح والفلفل ثم نتركه حتي يغلي ثم نقوم برفعه من علي النار ونقوم بسكب الخليط فوق الكانيلوني ثم نقوم بإضافة الجبنه الشيدر أو الرومي، سوف نقم بإشعال الفرن علي درجه حراره 180 ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن لمده 1/4 ساعه، بعد مرور الوقت نقوم بإخراجها ونقوم بتزينها بالكاتشب وبالهنا الشفا. الوسوم

يعتبر الكانيلوني من الأكلات الشهية واللذيذة وتعود شهرتها إلي إيطاليا فهي أكلة إيطالية وهي سهله جدا في عملها ولا تأخذ وقت وهي غير مكلفه ماديا ويوجد اكثر من نوع لأكلة الكانيلوني، يمكن عملها باللحمة المفرومة أو بالسبانخ وهي مثل عجينه الكريب وسوف نتعرف علي طريقه عملها في هذه المقالة. المكونات المطلوبة لعمل عجينه الكانيلوني ومكونات الحشو. المكونات المطلوبة لعمل عجينه الكانيلوني ومكونات الحشو. مكونات العجينة:- نقم بإحضار كوب من الدقيق الأبيض الناعم.

نقوم بإحضار من الحليب السائل كوبان.

نقوم بإحضار بيضتان.

نحضر رشه من الملح.

نقوم بجلب ملعقه من زيت القلي. مكونات الحشو:- نقوم بإحضار 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.

نقوم بإحضار بصله.

نحضر فلفل اسود وأيضا ملح.

نقوم بجلب القليل من الكزبرة الناشفة.

نحضر القليل من الزيت.

نقوم بإحضار ملعقه من الزبدة.

نحضر من الثوم فص واحد.

نقوم بإحضار نصف كوب من الماء.

نقوم بإحضار جبنه موتزاريلا أو جبنه رومي.

نقم بإحضار كاتشب. طريقه التحضير. سوف نقوم بتقطيع البصل قطع صغيره بعد ذلك نقوم بوضعه في إناء به زيت علي النار، ثم نقوم بالتقليب جيدا حتي يصبح لون البصل اصفر ويذبل بعد ذلك نقوم بإضافة عليه اللحمة المفرومة والفلفل الأسود والملح وأيضا الكزبرة ثم نقوم بالتقليب حتي يتم تسويه اللحمة.

سوف نقوم بإحضار إناء ثم نقوم بوضع الدقيق والبيض والحليب والملح ثم نقم بالتقليب جيدا حتي تكون خليط واحد.

نقوم بإحضار مقلاه ثم نقوم بوضع نقطه من الزيت ثم نقوم بإحضار فنجان ثم نقوم بملأ بالعجين ثم نقوم بوضعه في المقلاة ونقوم بفرده جيدا في المقلاة وننتظر حتي يصبح لونها من الأسفل ذهبي ثم نقوم بقلبها علي الناحية الأخري وعندما تتحمر نقوم بإخراجها ثم نكرر هذه الخطوة حتي ننتهي من الكميه.

ثم نقوم بوضع الحشو داخل العجينة ونقوم بلفها علي شكل رول، ثم نقوم بوضعها في الصينية حتي تنتهي الكميه. طريقه تحضير صوص الكانيلوني. طريقه التحضير. سوف نقوم بفرم الثوم حتي يصبح ناعم ثم نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضع ملعقه من الزبدة عندما يتم تسخين الزبدة نقوم بوضع الثوم المفروم عليها مع إضافة الملح والفلفل ثم نتركه حتي يغلي ثم نقوم برفعه من علي النار ونقوم بسكب الخليط فوق الكانيلوني ثم نقوم بإضافة الجبنه الشيدر أو الرومي، سوف نقم بإشعال الفرن علي درجه حراره 180 ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن لمده 1/4 ساعه، بعد مرور الوقت نقوم بإخراجها ونقوم بتزينها بالكاتشب وبالهنا الشفا.

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