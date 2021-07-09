أسهل 3 وصفات جديدة ومختلفة لعمل حلي الكاسات الباردة في 3 دقائق بمكونات فكل بيت

أسهل وأسرع طريقة لتحضير حلي الكاسات في وقت قليل وبمكونات متاحة فكل بيت وغير مكلفة، أنتشر مؤخرا نوع جديد من الحلويات وهو حلويات الكاسات، وهي عباره عن كيك أو أي نوع من البسكويت او الشكولاتة وبعد ذلك نقوم بوضعها في كاسات، كما يتميز هذا النوع من الحلويات بأنها لا تحتاج الي الفرن ولا تحتاج أيضا الي التسخين، كما أنها سريعة التحضير ولا تأخذ وقت نهائي في تحضيرها.

حلي الكاسات

سوف نتعلم وصفات جديدة ومختلفة لعمل حلي الكاسات اللذيذة، ومن ضمنهم حلي الفواكه والشكولاته ولكنك سوف نتعرف علي طريقة حلي اللوتس.

حلي كاسات اللوتس

المكونات:

كوب من الجبن الكريمي.

كوب من الكريمة السائلة.

3 ملاعق من زبدة اللوتس.

قالب من كيك الفانيليا الجاهز.

كوب من الكريمة المخفوقة للتزيين.

بسكويت للوتس للتزيين.

طريقة التحضير:

وضع الجبن الكريمي والكريمة السائلة وزبدة اللوتس في وعاء.

خلط المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتي يتكون خليط هش وكريمي.

وضع الخليط في كيس تزيين الحلويات.

تقطيع كيك الفانيلا الجاهز لقطع صغيرة، وضعها في قاع كاسات التقديم.

إضافة طبقة من خليط الجبن الكريمي فوق قطع الكيك.

تزيين الكاسات بالكريمة المخفوقة وحبات بسكويت اللوتس.

ثم قومي بوضع الكاسات في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم.

حلي كاسات بالفواكه

المكونات:

قالب من كيك الفانيليا المقطعة الجاهزة.

علبة بودينج فانيليا جاهزة.

2 كوب من الحليب.

كوبين من الكريمة المخفوقة.

2 معلقة كبيرة من السيرب.

2 كوب من الفواكه المجمدة (بيري وتوت).

طريقة التحضير:

خلط البودينج مع الحليب جيدا في وعاء حتي يتجانس ويصبح كريمي.

خلط الكريمة المخفوقة مع البودينج والسيرب.

وضع طبقة من الكيك المخبوز في طبق عميق.

توزيع كمية من الكريمة والبودينج وطبقة من الفواكه المجمدة.

أعيدي توزيع الطبقات طبقتين او ثلاثة بحسب عمق الكاسات.

وضع اخر طبقة من الكريمة والفواكه.

وضعها في الثلاجة لحين التقديم.

حلي طبقات كيك الشكولاته

المكونات:

علبة كيك الشكولاته الجاهزة والمقطعة الي مكعبات.

علبة حشو الكرز.

2 كوب من الكريمة المخفوقة.

ربع كوب من الشكولاتة المبشورة.

طريقة التحضير: