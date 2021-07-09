معمول التمر الصحي بطريقة ولا أسهل والنتيجة روعة

المعمول من أقدم الحلوى المستخدمة منذ القدم فقد كان المصريين القدماء يضعونه مع موتهم داخل المقابر وقد استمرت هذه العادات لفترات طويلة، ولكنهم أصبحوا يأخذونه ويقدموه عند زيارة المقابر وفي المناسبات والأفراح والأعياد، وأيضاً إستخدم في بعض دول الخليج العربي وبصفة خاصة في المملكة العربية السعودية وسوريا والعراق وغيرها من الدول العربية الأخرى ومن ثم وانتشر في مصر وأصبح من أشهر الحلويات التى تتميز بمذاقها الجذاب، غير أنه من الممكن حشوة بأكثر من حشوة ومن أفضلها المعمول بالتمر وهذا ما نتعرف عليه.

مكونات عمل معمول بالتمر:

تعتبر مكونات حلى المعمول بالتمر من أبسط وأسهل المكونات المتوفرة بشكل عام داخل كل منزل ألا وهي:

كمية مناسبة من التمر للحشو.

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وملعقتين كبيرتين من السكر البودر.

نجهز نصف كوب من الزيت النباتي، ومائتين جرام من الزبدة، ونصف كوب من الماء الدافئ.

نقوم بشراء كيلو جرام من الدقيق الأبيض المخصص للمعجنات.

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وستة ملاعق كبيرة من الحليب البودر، وملعقتين كبيرتين من السمن ويفضل أن يكون سمن بلدي.

كيفية تجهيز المعمول بالتمر في المنزل:

لكي نقوم بتجهيز معمول بالتمر يجب علينا إتباع هذه الإرشادات بشكل صحيح ألا وهي: