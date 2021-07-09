طريقة عمل بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون بكل سهولة بالبيت

بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون مغذي ومفيد للجسم، فهو من النباتات التى تعمل على تغذية الجسم وعلاجه وأيضاً اليه من الامراض، ويحرص الكثير من الناس على إدخاله فى الكثير من الأكلات والوصفات العلاجية للاستفادة من فوائده للجهاز الهضمي خاصة ولجميع أجهزة الجسم عامةً، ونظراً لأن الأطفال عادةً لا يفضلون تناوله كمشروب فقررنا إدخاله فى وصفات البسكويت و التى يفضلها الكثير من الأطفال، وقد قدمنا لحضراتكم من قبل فى وصفاتنا طريقة عمله ولكن اليوم سوف نعرفكم على طريقة أخرى لعمله لكى تحبب الأطفال فى تناوله وتبهريهم بها وهى ان نقوم بتغليف البسكويت بالسكر الملون، والذى يحبه الأطفال كثيراً ويجعلهم يتناولونه ويستفيدون من فوائده الكثيرة، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون بالتفصيل. مكونات بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون مكونات بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون يتكون بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٣ كوب من الدقيق ( قابلة للزيادة حسب العجينة).

١/٢ كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

٣ حبات من البيض.

١/٢ كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من اليانسون.

١/٤ كوب من اللبن السائل.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مكونات التغليف ٢ كوب من السكر البودر.

٣ ملعقة كبيرة من الماء.

١/٤ملعقة كبيرة من اليانسون.

شوية من السكر الملون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون سهلة جداً ولا تستغرق وقت كبير فى تحضيره وهى كمايلي: نقوم اولاً بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ قبل البدء فى عمل العجينة. وفى وعاء العجان الكهربائى أو بالمضرب السيلك اليدوي نقوم بخفق الزبدة مع السكر حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. ثم نضيف إليهم البيض والفانيليا واليانسون واللبن ونستمر فى الخفق حتى يصبح الخليط خفيف ورقيق. وفى اناء آخر نتخل الدقيق ونضيف إليه البيكنج بودر ورشة من الملح ونقلبهم جيدا. وبعد ذلك نقوم بإضافتهم شوية شوية إلى الخليط السابق مع تغيير المضرب السيلك وووضع آلة العجن أو ونعجن باليد. ونستمر فى العجن حتى نحصل على قوام متجانس، ونضيف باقى الدقيق أو زيادة عن المقدار حتى تتكون لدينا عجينة لا تلتصق باليد. ونقوم بتشكيل العجينة على هيئة كور أو أي شكل تريدينه ونضعها فى الصينية المدهونة. ثم ندخلها الفرن لمدة من ١٠ : ٢٠ دقيقة أو حتى تتحمر الأطراف. وفى ذلك الوقت نقوم بتجهيز التغليف. وفى طبق عميق نخلط كوبين السكر البودرة مع ٣ ملاعق الماء و ١/٤ ملعقة اليانسون جيداً حتى يمتزجوا تماماً. وبعد أن نخرج البسكويت من الفرن ونتركه ليبرد تماماً. ثم نقوم بتغميسه فى خليط التغليف السابق ونرش عليه السكر الملون. ونضعه فى طبق التقديم ونقدمه وبالف صحة وعافية. الوسوم

بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون مغذي ومفيد للجسم، فهو من النباتات التى تعمل على تغذية الجسم وعلاجه وأيضاً اليه من الامراض، ويحرص الكثير من الناس على إدخاله فى الكثير من الأكلات والوصفات العلاجية للاستفادة من فوائده للجهاز الهضمي خاصة ولجميع أجهزة الجسم عامةً، ونظراً لأن الأطفال عادةً لا يفضلون تناوله كمشروب فقررنا إدخاله فى وصفات البسكويت و التى يفضلها الكثير من الأطفال، وقد قدمنا لحضراتكم من قبل فى وصفاتنا طريقة عمله ولكن اليوم سوف نعرفكم على طريقة أخرى لعمله لكى تحبب الأطفال فى تناوله وتبهريهم بها وهى ان نقوم بتغليف البسكويت بالسكر الملون، والذى يحبه الأطفال كثيراً ويجعلهم يتناولونه ويستفيدون من فوائده الكثيرة، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون بالتفصيل. مكونات بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون مكونات بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون يتكون بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٣ كوب من الدقيق ( قابلة للزيادة حسب العجينة).

١/٢ كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

٣ حبات من البيض.

١/٢ كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من اليانسون.

١/٤ كوب من اللبن السائل.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مكونات التغليف ٢ كوب من السكر البودر.

٣ ملعقة كبيرة من الماء.

١/٤ملعقة كبيرة من اليانسون.

شوية من السكر الملون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت اليانسون المغلف بالسكر الملون سهلة جداً ولا تستغرق وقت كبير فى تحضيره وهى كمايلي: نقوم اولاً بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ قبل البدء فى عمل العجينة. وفى وعاء العجان الكهربائى أو بالمضرب السيلك اليدوي نقوم بخفق الزبدة مع السكر حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. ثم نضيف إليهم البيض والفانيليا واليانسون واللبن ونستمر فى الخفق حتى يصبح الخليط خفيف ورقيق. وفى اناء آخر نتخل الدقيق ونضيف إليه البيكنج بودر ورشة من الملح ونقلبهم جيدا. وبعد ذلك نقوم بإضافتهم شوية شوية إلى الخليط السابق مع تغيير المضرب السيلك وووضع آلة العجن أو ونعجن باليد. ونستمر فى العجن حتى نحصل على قوام متجانس، ونضيف باقى الدقيق أو زيادة عن المقدار حتى تتكون لدينا عجينة لا تلتصق باليد. ونقوم بتشكيل العجينة على هيئة كور أو أي شكل تريدينه ونضعها فى الصينية المدهونة. ثم ندخلها الفرن لمدة من ١٠ : ٢٠ دقيقة أو حتى تتحمر الأطراف. وفى ذلك الوقت نقوم بتجهيز التغليف. وفى طبق عميق نخلط كوبين السكر البودرة مع ٣ ملاعق الماء و ١/٤ ملعقة اليانسون جيداً حتى يمتزجوا تماماً. وبعد أن نخرج البسكويت من الفرن ونتركه ليبرد تماماً. ثم نقوم بتغميسه فى خليط التغليف السابق ونرش عليه السكر الملون. ونضعه فى طبق التقديم ونقدمه وبالف صحة وعافية.

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