طريقة عمل البسبوسة اللذيذة طرية ومرملة بقوام مضبوط وأفضل من المحلات، البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات في الوطن العربي بأكمله وهذا لأنها تتميز بالمذاق اللذيذ والقوام المضبوط.

حيث تعد من الحلويات الشرقية التي يعشقها العديد من الأشخاص سواء كبار أو صغار.

وذلك لأنها من أفضل أنواع الحلويات المتواجدة في السفرة المصرية.

كما أنها تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها وذلك لأنها لا تحتاج إلي وقت أو مجهود من ربة المنزل في إعدادها.

أسهل طريقة لعمل البسبوسة طرية ومرملة وأحسن من الجاهزة

تعتبر البسبوسة من الحلويات التي يفضل تناولها في العديد من المناسبات وأعياد الميلاد نظراً لما تتميز به من طعم رائع.

كما يمكنك إضافة العديد من المكونات التي تضفي عليها المذاق اللذيذ حيث تتعدد أنواع البسبوسة مثل البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالزبادي.

وهذه المكونات تعمل علي زيادة القيمة الغذائية لها وخاصةً للأطفال حيث أنها تمنح الجسم ما يكفي من السعرات الحرارية المفيدة.

3 أكواب من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب من السكر.

1/2 كوب من السمن البلدي.

2 ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.

كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير ليمون.

كيس فانيليا.

ملعقة كبيرة من السمن.

في وعاء عميق قومي بوضع السميد ثم البيكنج بودر وجوز الهند وامزجيهم جيداً. ثم في إناء علي نار هادئة ضعي السكر والحليب والسمن والعسل واخلطيهم حتي ذوبان الخليط ويصبح دافئاً فقط. وبعد ذلك صبي الخليط علي السميد وامزجي المكونات بدون عجن. في صينية مقاس 30 مدهونة بالسمن قومي بفرد خليط البسبوسة. توزع جيداً مع ضربها من أعلي لأسفل حتي تتساوي. توضع صينية البسبوسة في الثلاجة لمدة 10 دقائق. يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 ثم توضع البسبوسة حتي احمرار الوجه والجوانب. يتم تحضير الشربات وهي بوضع المكونات السابقة في إناء علي النار حتي الغليان لمدة 7 دقائق. بعد خروج البسبوسة من الفرن يوضع الشربات ساخن وهي ساخنة وتترك حتي تمتص الشربات. تترك البسبوسة حتي تبرد تماماً ثم تقطع ويتم تقديمها مع العصائر أو الشاي وبالهناء والشفاء.

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