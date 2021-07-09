طريقة عمل عجينة بلح الشام الناجحة لعمل أحلى طبق حلويات بالفيديو والخطوات

نقدم لك طريقة عمل عجينة بلح الشام بكل سهولة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، بلح الشام من الحلويات السورية التي يحبها العديد والعديد على مستوى العالم العربي فهو من الحلويات المحببة للمصرين والسعودين والعراقين وبلاد الشام أيضا، وترجع تسميته بهذا الاسم إلى شكله الذي يشبه البلح. طريقة عمل عجينة بلح الشام نضع كوب ونصف من الماء في ووك أو طاسة، ثم نصف كوب من الزيت.

بعد غليان الماء والزيت نضع ذرة ملح ثم نضع عدد أثنين كوب من الدقيق أو الطحين بعد غليان الماء والدقيق جيداً.

نخفض النار ونقلب الدقيق بالماء والزيت ونقلب على نار هادئة نقلب جيدا حتى يتم خلط الدقيق بالماء والزيت كويس جدا.

نضع العجينة في العجان ونشغله حتى يتصاعد البخار وتبرد العجينة تماما قبل وضع البيض.

يتم عمل الشربات بوضع اثنين كوب من السكر وكوب من الماء على النار بعد الغليان نرفعه من على النار ونضع عصير نصف ليمونة وكيس من الفانيليا.

نضع في طبق عدد ثلاث بيضات ونضع عليهم فانيليا.

نضع البيض بيضة بيضة على العجينة بعد أن بردت تماما في العجان ويتم خلط البيض مع العجينة جيدا. طريقة عمل عجينة بلح الشام واليكم فيديو يوضح طريقة عمل عجينة بلح الشام بالخطوات واحدة واحدة خطوات تشكيل العجينة خطوات تشكيل العجينة يتم تشكيل عجينة بلح الشام باستخدام كيس الحلواني ونضع كمية صغيرة من العجينة داخل الكيس ونبدا بالضغط عليها داخل الكيس حتى نزولها ونضعها في زيت بارد، واليكم فيديو للشيف هالة فهمي تشرح فيه بالتفصيل طريقة تشكيل بلح الشام بالخطوات وكيفية الحصول على بلح الشام بنفس شكل الجاهز تماما الوسوم

نقدم لك طريقة عمل عجينة بلح الشام بكل سهولة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، بلح الشام من الحلويات السورية التي يحبها العديد والعديد على مستوى العالم العربي فهو من الحلويات المحببة للمصرين والسعودين والعراقين وبلاد الشام أيضا، وترجع تسميته بهذا الاسم إلى شكله الذي يشبه البلح. طريقة عمل عجينة بلح الشام نضع كوب ونصف من الماء في ووك أو طاسة، ثم نصف كوب من الزيت.

بعد غليان الماء والزيت نضع ذرة ملح ثم نضع عدد أثنين كوب من الدقيق أو الطحين بعد غليان الماء والدقيق جيداً.

نخفض النار ونقلب الدقيق بالماء والزيت ونقلب على نار هادئة نقلب جيدا حتى يتم خلط الدقيق بالماء والزيت كويس جدا.

نضع العجينة في العجان ونشغله حتى يتصاعد البخار وتبرد العجينة تماما قبل وضع البيض.

يتم عمل الشربات بوضع اثنين كوب من السكر وكوب من الماء على النار بعد الغليان نرفعه من على النار ونضع عصير نصف ليمونة وكيس من الفانيليا.

نضع في طبق عدد ثلاث بيضات ونضع عليهم فانيليا.

نضع البيض بيضة بيضة على العجينة بعد أن بردت تماما في العجان ويتم خلط البيض مع العجينة جيدا. طريقة عمل عجينة بلح الشام واليكم فيديو يوضح طريقة عمل عجينة بلح الشام بالخطوات واحدة واحدة خطوات تشكيل العجينة خطوات تشكيل العجينة يتم تشكيل عجينة بلح الشام باستخدام كيس الحلواني ونضع كمية صغيرة من العجينة داخل الكيس ونبدا بالضغط عليها داخل الكيس حتى نزولها ونضعها في زيت بارد، واليكم فيديو للشيف هالة فهمي تشرح فيه بالتفصيل طريقة تشكيل بلح الشام بالخطوات وكيفية الحصول على بلح الشام بنفس شكل الجاهز تماما

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