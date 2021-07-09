طريقة تتبيلة كباب دجاج تكا من مطبخ هندي مشوية بالفرن

طريقة عمل كباب دجاج تكا من مطبخ هندي، الأطباق الهندية منتشرة بكثرة في كل الدول العربية ولها أكثر من مطعم وتتقارب الأطعمة العربية المتميزة التي تعتمد على طعم البهارات بها سواء العادية أو الحارة، ودجاج تكا الكباب من وجبات رائعة سهلة وبسيطة تحضير وسريعة ولا تحتاج إلى وقت حتى يتم إعدادها فتكون مناسبة جدا العزومات ومناسبات المختلفة، وتتبل كباب دجاج تكا بعدد من بهارات متوفرة في كل منزل وتتم تتبيلها بالبهارات دجاج وتترك مدة حتى تتبل وتوضع في أسياخ وتشوى في الفرن ثم تقدم مع أرز وثومية أو على حسب ما ترغبين. دجاج تكا بتتبيلة كباب مشوية بالفرن نحتاج إلى نصف كيلو من صدور دجاج مقطعة لمكعبات. بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح. نصف ثمرة فلفل أخضر رومي شرائح. نصف ثمرة فلفل أحمر رومي شرائح. بهارات تتبيلة دجاج تكا عدد 4 ملاعق كبيرة زبادي. ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم. ملعقة صغيرة برش زنجبيل. نصف ملعقة صغيرة كركم ناعم. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة بهارات جرام ماسلا. ملعقة كبيرة فلفل حار أحمر مطحون. نصف ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. ملعقة صغيرة عصير ليمون. ربع كوب زيت نباتي. خطوات تحضير دجاج تكا بتتبيلة كباب هندي يتم وضع في وعاء عميق لبن زبادي مع ثوم مفروم ومبشور زنجبيل مع كركم وكمون وبهارات جرام ماسلا مع فلفل وملح والفلفل الأبيض والأحمر الحار وعصير الليمون مع زيت وتقلب تلك تتبيلة جيدا مع بعضها.

ثم يضاف إلى تتبيلة قطع دجاج مع شرائح بصل وشرائح الفلفل الملون وتقلب حتى تمتزج مع تتبيلة تماما وتغطى كل قطع دجاج بالتتبيلة.

تترك قطع دجاج تكا في تتبيلة لمدة ساعتين حتى تتشرب كل تتبيلة ونكهات، في تلك فترة حضري أسياخ شوي دجاج وتنقع في ماء لمدة ساعة.

ويدخل فيها قطع دجاج بالتبادل مع قطع بصل والفلفل وقطعة دجاج بعدها قطع بصل والفلفل حتى تنتهي من كل كمية دجاج.

في صينية تضع ورق من قصدير في صينية الفرن وضع عليها قطع كباب المتبل في أسياخ وتسخن فرن على حرارة عالية وتترك كباب حتى تنضج.

تحتاج دجاج تكا مشوية بالفرن إلى 10 دقائق حتى تنضج وتقلب على جانبي الصينية وتترك تحت شواية حتى تأخذ لون ذهبي أو لون شوي كباب تكا. دجاج تكا بتتبيلة كباب مشوية بالفرنخطوات تحضير دجاج تكا بتتبيلة كباب هندي الوسوم

طريقة عمل كباب دجاج تكا من مطبخ هندي، الأطباق الهندية منتشرة بكثرة في كل الدول العربية ولها أكثر من مطعم وتتقارب الأطعمة العربية المتميزة التي تعتمد على طعم البهارات بها سواء العادية أو الحارة، ودجاج تكا الكباب من وجبات رائعة سهلة وبسيطة تحضير وسريعة ولا تحتاج إلى وقت حتى يتم إعدادها فتكون مناسبة جدا العزومات ومناسبات المختلفة، وتتبل كباب دجاج تكا بعدد من بهارات متوفرة في كل منزل وتتم تتبيلها بالبهارات دجاج وتترك مدة حتى تتبل وتوضع في أسياخ وتشوى في الفرن ثم تقدم مع أرز وثومية أو على حسب ما ترغبين. دجاج تكا بتتبيلة كباب مشوية بالفرن نحتاج إلى نصف كيلو من صدور دجاج مقطعة لمكعبات. بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح. نصف ثمرة فلفل أخضر رومي شرائح. نصف ثمرة فلفل أحمر رومي شرائح. بهارات تتبيلة دجاج تكا عدد 4 ملاعق كبيرة زبادي. ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم. ملعقة صغيرة برش زنجبيل. نصف ملعقة صغيرة كركم ناعم. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة بهارات جرام ماسلا. ملعقة كبيرة فلفل حار أحمر مطحون. نصف ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. ملعقة صغيرة عصير ليمون. ربع كوب زيت نباتي. خطوات تحضير دجاج تكا بتتبيلة كباب هندي يتم وضع في وعاء عميق لبن زبادي مع ثوم مفروم ومبشور زنجبيل مع كركم وكمون وبهارات جرام ماسلا مع فلفل وملح والفلفل الأبيض والأحمر الحار وعصير الليمون مع زيت وتقلب تلك تتبيلة جيدا مع بعضها.

ثم يضاف إلى تتبيلة قطع دجاج مع شرائح بصل وشرائح الفلفل الملون وتقلب حتى تمتزج مع تتبيلة تماما وتغطى كل قطع دجاج بالتتبيلة.

تترك قطع دجاج تكا في تتبيلة لمدة ساعتين حتى تتشرب كل تتبيلة ونكهات، في تلك فترة حضري أسياخ شوي دجاج وتنقع في ماء لمدة ساعة.

ويدخل فيها قطع دجاج بالتبادل مع قطع بصل والفلفل وقطعة دجاج بعدها قطع بصل والفلفل حتى تنتهي من كل كمية دجاج.

في صينية تضع ورق من قصدير في صينية الفرن وضع عليها قطع كباب المتبل في أسياخ وتسخن فرن على حرارة عالية وتترك كباب حتى تنضج.

تحتاج دجاج تكا مشوية بالفرن إلى 10 دقائق حتى تنضج وتقلب على جانبي الصينية وتترك تحت شواية حتى تأخذ لون ذهبي أو لون شوي كباب تكا. دجاج تكا بتتبيلة كباب مشوية بالفرنخطوات تحضير دجاج تكا بتتبيلة كباب هندي

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