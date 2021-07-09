طريقه عمل تيراميسو بالكريم كراميل بطعم النسكافيه ألذيذ مع الأيس كريم اوريو في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير حيث تعد من الذ أطباق الحلويات التي تقدم في العديد من المناسبات ويعد طبق تيراميسو بالكريم كراميل من اكثر الأطباق المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار ويقدم بجانب العديد من أطباق الحلويات الأخري مثل كب كيك طبقات الشوكولاته. المقادير المطلوبة لعمل تيراميسو كريم كراميل بسكوت شاي أولكر

سمنه أو زبده

5 علبه من الزبادي.

900 غرام من لبن بودره.

نصف كوب من السكر.

كيس كريم كراميل البودر.

ملعقه من النسكافيه بلاك. طريقه تحضير تيراميسو بالكريم كراميل نبدأ بتحضير أول طبقه بوضع بسكوت الشاي المطحون مع السمن أو الزبدة المذابة ونخلطهم جيدا باليد حتي يصبح الخليط متماسك ونحضر الصنية ونضع بها الخليط ثم يوضع في الثلاجة ونقوم بتحضير الطبقة الثانية.

لتحضير الطبقة الثانية نبدأ بوضع علب الزبادي في الخلاط الكهربائي ثم نضيف نصف كوب من السكر تقريبا أو حسب الرغبة نصف كوب من السكر يكفي لصنية متوسطه الحجم ثم نضيف لبن البودره ونخلطهم جيدا.

نحضر الصنية من الثلاجة ونضع عليها الخليط بعد التقليب جيدا ثم نضعها في الفرن لمده 10 دقائق تقريبا حتي تتماسك ثم نخرجها من الفرن ونتركها لتبرد قليلا ثم ندخلها الثلاجة مره ثانيه حتي تبرد.

نقوم بتحضير الطبقة الأخيرة عن طريق تحضير كوب من النسكافيه ويتم تحضيرها بالماء بدون سكر وبدون حليب ثم نحضر طبق ونضع به كيس من الكريم كراميل ونضيف عليه كوب النسكافيه ونقلب جيدا حتي يتم الذوبان جيدا ويترك حتي يبرد لا يتم وضعه علي داخل الصنية وهو ساخن ثم يوضع علي الطبقة الثانية بالصنية ثم يوضع بالثلاجة حتي يبرد. طريقه تحضير الأيس كريم اوريو نحضر البسكويت الاوريو ونبدأ في التكسير حتي يصبح مطحون ثم نحضر طبق ونضع به البسكويت ثم نضيف الكريم شانتيه مع الحلب بعد التقليب جيدا.

نحضر عصا الأيس كريم ونضعها في الأيس كريم بعد التحضير ثم يوضع في الفريزر حتي يتجمد ثم نجرجه ونضيف عليه الشوكولاته حسب الرغبة وثم نضعه في الفريزر مره اخري. المقادير المطلوبة لعمل تيراميسو كريم كراميلطريقه تحضير تيراميسو بالكريم كراميلطريقه تحضير الأيس كريم اوريو الوسوم

طريقه عمل تيراميسو بالكريم كراميل بطعم النسكافيه ألذيذ مع الأيس كريم اوريو في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير حيث تعد من الذ أطباق الحلويات التي تقدم في العديد من المناسبات ويعد طبق تيراميسو بالكريم كراميل من اكثر الأطباق المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار ويقدم بجانب العديد من أطباق الحلويات الأخري مثل كب كيك طبقات الشوكولاته. المقادير المطلوبة لعمل تيراميسو كريم كراميل بسكوت شاي أولكر

سمنه أو زبده

5 علبه من الزبادي.

900 غرام من لبن بودره.

نصف كوب من السكر.

كيس كريم كراميل البودر.

ملعقه من النسكافيه بلاك. طريقه تحضير تيراميسو بالكريم كراميل نبدأ بتحضير أول طبقه بوضع بسكوت الشاي المطحون مع السمن أو الزبدة المذابة ونخلطهم جيدا باليد حتي يصبح الخليط متماسك ونحضر الصنية ونضع بها الخليط ثم يوضع في الثلاجة ونقوم بتحضير الطبقة الثانية.

لتحضير الطبقة الثانية نبدأ بوضع علب الزبادي في الخلاط الكهربائي ثم نضيف نصف كوب من السكر تقريبا أو حسب الرغبة نصف كوب من السكر يكفي لصنية متوسطه الحجم ثم نضيف لبن البودره ونخلطهم جيدا.

نحضر الصنية من الثلاجة ونضع عليها الخليط بعد التقليب جيدا ثم نضعها في الفرن لمده 10 دقائق تقريبا حتي تتماسك ثم نخرجها من الفرن ونتركها لتبرد قليلا ثم ندخلها الثلاجة مره ثانيه حتي تبرد.

نقوم بتحضير الطبقة الأخيرة عن طريق تحضير كوب من النسكافيه ويتم تحضيرها بالماء بدون سكر وبدون حليب ثم نحضر طبق ونضع به كيس من الكريم كراميل ونضيف عليه كوب النسكافيه ونقلب جيدا حتي يتم الذوبان جيدا ويترك حتي يبرد لا يتم وضعه علي داخل الصنية وهو ساخن ثم يوضع علي الطبقة الثانية بالصنية ثم يوضع بالثلاجة حتي يبرد. طريقه تحضير الأيس كريم اوريو نحضر البسكويت الاوريو ونبدأ في التكسير حتي يصبح مطحون ثم نحضر طبق ونضع به البسكويت ثم نضيف الكريم شانتيه مع الحلب بعد التقليب جيدا.

نحضر عصا الأيس كريم ونضعها في الأيس كريم بعد التحضير ثم يوضع في الفريزر حتي يتجمد ثم نجرجه ونضيف عليه الشوكولاته حسب الرغبة وثم نضعه في الفريزر مره اخري. المقادير المطلوبة لعمل تيراميسو كريم كراميلطريقه تحضير تيراميسو بالكريم كراميلطريقه تحضير الأيس كريم اوريو

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