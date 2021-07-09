فاهيتا الفراخ الوصفة الأشهى والاخف في حر الصيف

الكثير من ربات البيوت يبحثن عن طرق جديدة وغير تلقائية لتناول الأطعمة استجابة لرغبات أفراد العائلة وبالأخص الأطفال، ومن أشهى الأكلات المفضلة لدي الأطفال فاهيتا الدجاج فهي من أولى الأطعمة اللذيذة والمفضلة إليهم، غير أنها تعتبر مصدر جيد جدا لمد الجسم بالعديد من البروتين والحديد، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي وبالتالي حماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية وغيرها من الفوائد اللازمة لجعل الإنسان يتمتع بصحة خالية من الأمراض، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل فاهيتا الدجاج.مكونات عمل فاهيتا الدجاج:
فاهيتا الدجاج من أشهر المأكولات التي نالت إعجاب الكثير من الأشخاص لما لها من مذاق جذاب جعلها من أولى الأطعمة التي نتناولها بصفة مستمرة، ولكي نقوم بتحضير فاهيتا الدجاج نحتاج إلى هذه المكونات وهي:
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
- نجهز ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي، والفلفل الأحمر الرومي.
- نحتاج إلى كمية مناسبة من الفلفل الأسود والملح على حسب الرغبة.
- نجهز نصف كوب من اللبن الزبادي، وربع كوب من الجبنة الشيدر.
- نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من هذه المكونات ألا وهي: البابريكا الحلوة، والكمون المطحون.
- نجهز بصلة مع فص من الثوم المهروس.
- نقوم بشراء قطعتين من صدر الدجاج المسحب، مع ثلاثة أرغفة من تورتيلا الدقيق العادي.
لكي نقوم بتحضير فاهيتا الدجاج في المنزل نقوم بإتباع الآتي ألا وهو:
- نقشر البصة ونغسلها جيدا ونقطعها إلى شرائح رفيعة.
- نقوم بغسل صدور الدجاج وتقطيعها إلى شرائح طويلة ورفيعة.
- نجهز إناء ونضع فيه شرائح البصل مع ملعقة من زيت الزيتون والفلفل الأخضر والأحمر، ونقلبه جيدا ونضعه على النار، ونتركه لمدة ثلاث دقائق ثم نطفئ النار ونتركه جانبا.
- نقوم بوضع شرائح الدجاج مع الفلفل الأسود والملح وباقي زيت الزيتون والثوم المفروم، ونقلبهم جيدا.
- نقوم بوضع خليط الدجاج على النار، ونتركه لمدة ثلث دقيقة لحين تمام تسوية الدجاج نطفئ النار.
- نحضر اناء ونضع فيه كمية من الملح مع الفلفل مع البابريكا والكمون واللبن الزبادي ونقلبهم، ونضعهم جانبا.
- نقوم بإحضار التورتيلا وذلك من خلال وضع الفلفل والبصل في منتصف شرائح الدجاج، ووضع فوقه قليل من خليط الزبادي.
- نقوم بلفه جيدا واغلاقه جميع أطرافه.
- نحضر المشواه ونضع التوريتلا فيها.
- نقوم بشويها ونتركه لحين الحصول على القرمشة المطلوبة، نضعه في طبق التقديم ونتناوله.
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الكثير من ربات البيوت يبحثن عن طرق جديدة وغير تلقائية لتناول الأطعمة استجابة لرغبات أفراد العائلة وبالأخص الأطفال، ومن أشهى الأكلات المفضلة لدي الأطفال فاهيتا الدجاج فهي من أولى الأطعمة اللذيذة والمفضلة إليهم، غير أنها تعتبر مصدر جيد جدا لمد الجسم بالعديد من البروتين والحديد، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي وبالتالي حماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية وغيرها من الفوائد اللازمة لجعل الإنسان يتمتع بصحة خالية من الأمراض، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل فاهيتا الدجاج.مكونات عمل فاهيتا الدجاج:
فاهيتا الدجاج من أشهر المأكولات التي نالت إعجاب الكثير من الأشخاص لما لها من مذاق جذاب جعلها من أولى الأطعمة التي نتناولها بصفة مستمرة، ولكي نقوم بتحضير فاهيتا الدجاج نحتاج إلى هذه المكونات وهي:
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
- نجهز ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي، والفلفل الأحمر الرومي.
- نحتاج إلى كمية مناسبة من الفلفل الأسود والملح على حسب الرغبة.
- نجهز نصف كوب من اللبن الزبادي، وربع كوب من الجبنة الشيدر.
- نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من هذه المكونات ألا وهي: البابريكا الحلوة، والكمون المطحون.
- نجهز بصلة مع فص من الثوم المهروس.
- نقوم بشراء قطعتين من صدر الدجاج المسحب، مع ثلاثة أرغفة من تورتيلا الدقيق العادي.
لكي نقوم بتحضير فاهيتا الدجاج في المنزل نقوم بإتباع الآتي ألا وهو:
- نقشر البصة ونغسلها جيدا ونقطعها إلى شرائح رفيعة.
- نقوم بغسل صدور الدجاج وتقطيعها إلى شرائح طويلة ورفيعة.
- نجهز إناء ونضع فيه شرائح البصل مع ملعقة من زيت الزيتون والفلفل الأخضر والأحمر، ونقلبه جيدا ونضعه على النار، ونتركه لمدة ثلاث دقائق ثم نطفئ النار ونتركه جانبا.
- نقوم بوضع شرائح الدجاج مع الفلفل الأسود والملح وباقي زيت الزيتون والثوم المفروم، ونقلبهم جيدا.
- نقوم بوضع خليط الدجاج على النار، ونتركه لمدة ثلث دقيقة لحين تمام تسوية الدجاج نطفئ النار.
- نحضر اناء ونضع فيه كمية من الملح مع الفلفل مع البابريكا والكمون واللبن الزبادي ونقلبهم، ونضعهم جانبا.
- نقوم بإحضار التورتيلا وذلك من خلال وضع الفلفل والبصل في منتصف شرائح الدجاج، ووضع فوقه قليل من خليط الزبادي.
- نقوم بلفه جيدا واغلاقه جميع أطرافه.
- نحضر المشواه ونضع التوريتلا فيها.
- نقوم بشويها ونتركه لحين الحصول على القرمشة المطلوبة، نضعه في طبق التقديم ونتناوله.
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