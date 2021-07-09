تفتيح وتنعيم البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً من الوجه من أول استعمال

تفتيح وتنعيم البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً، تستخدم الكثير من الكريمات الموجودة في الصيدليات والأسواق على تفتيح البشرة وتنعيمها، ولكن دائماً ما تبحث الفتيات عن أفضل كريمات تفتيح البشرة بحيث لا تؤثر على نضارة الوجه مع مرور الوقت، تعد المكونات الطبيعية لتفتيح البشرة هي أكثر الحلول المستخدمة الأكثر أماناً، حيث يتكون هذا الكريم الطبيعي من مكونات تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت مع تجديد خلايا البشرة من جديد.

في هذا المقال نقدم لكم أسرع كريم لتفتيح البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه، حتى تظهر نضارة البشرة ولمعانها مع ترطيب الوجه والتخلص من الهالات السوداء تحت العين والبقع الداكنة والصبغات، لا سيما يتم التحضير بوصفات منزلية سهلة وبسيطة.

يمكنك معرفة طريقة عمل كريم نيفيا والنشا لإزالة تجاعيد الوجه، كما تقوم هذه الخلطة على تفتيح البشرة وتبييض الوجه وإزالة البثور السوداء بكل سهولة وبتكلفة بسيطة عن طريق الخطوات التالية:

إضافة عدد 2 معلقة من ماء الورد في وعاء صغير.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من كريم نيفيا.

تفريع عدد 2 كبسولة من فيتامين هـ على الخليط.

خلط المكونات جيداً والتقليب حتى تتماسك مكونات الخليط وتصبح في قوام واحد جهزة للاستخدام.

تفريغ الخلطة في عبوة جافة وفارغة.

قومي باستعمال وصفة كريم نيفيا والنشا يومياً قبل النوم لمدة شهر كامل على التوالي وستلاحظين الفرق من أول استخدام.

ماسك لتفتيح البشرة السمراء

تستخدم هذه الوصفة في تفتيح البشرة السمراء في أسبوع كما تقوم على تفتيح المناطق الداكنة في الجسم، يمكنك تحضير الوصفة عن طريق الخطوات التالية: