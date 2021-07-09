تعرف علي فوائد اللب الأبيض للجسم الإنسان وأسرار اللب الأبيض وأضراره

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سوف نتعرف علي فوائد اللب الأبيض، اللب الأبيض هو عبارة عن بذور ناتجة من ثمار القرع أو ما يسمي باليقتين، كما أن الكثير يقوم الكثير من بأكلها لأغراض متعددة ولكن أكثرها يكون بغرض التسلية، فاللب الأبيض مثله مثل أنواع اللب الأخري والمكسرات التي يحبها أكلها الجميع وخاصة في السهرات المنزلية أمام التليفزيون.فوائد اللب الأبيض
هناك العديد من الفوائد التي تتواجد في اللب الأبيض و المفيدة لجسم الأنسان، وهذه الفوائد تجعلنا نقوم بتناوله باستمرار لذلك سوف نتعرف علي بعض تلك الفوائد.
- يحتوى اللب الأبيض على نسبة عالية وكبيرة من البروتينات التي يحتاج اليها جسم الأنسان.
- اللب الأبيض يحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، كما أنه يحتوي علي فيتامين مثل ب، ھ، ج.
- يوجد فيه الكثير من المعادن المهمة ومن أمثلتها النحاس والحديد والزنك والمغنسيوم والبوتاسيوم.
- يعمل اللب الأسنان في المحافظة علي صحة الأسنان وصحة اللثة أيضا.
- اللب الأبيض مفيد جدا للقلب حيث أنه يحافظ علي نسبة الكوليسترول في دم الأنسان.
يوجد في اللب الأبيض العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة العامة للإنسان والتي سوف نتعرف عليها فيما يلي:
- اللب الأبيض يمد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة التي تساعده في القيام بالأعمال الشاقة المختلفة.
- اللب الأبيض يقوم بتقوية الجهاز المناعي للجسم، وذلك يرجع لاحتوائه على الألياف والبروتينات.
- يعمل اللب الأبيض علي أنقاص الوزن، وذلك لاحتوائه علي الدهون المشبعة التي تساعد في ذلك.
- يحتوي اللب الأبيض على فيتامين”ھ” والذي يعمل علي حفاظ البشرة من الجفاف ومن التشقق.
- يوجد في اللب الأبيض المغنسيوم والتي يعمل على تهدئة الجهاز العصبي وأيضا يساعد علي استرخاء العضلات والنوم.
هناك بعض الأضرار التي تحيط باللب الأبيض ولكن هذه الأضرار تنتج بسبب الإكثار من تناوله، لذلك سوف نتعرف علي بعض منها الأن.
- أصحاب أمراض الضغط لا يجب أن يتناوله اللب الأبيض بكثرة لأنه ذلك يسبب خلل لهم.
- كثره تناول اللب يسبب الأضرار للجهاز الهضمي، كما انه يقوم بعمل الإمساك وذلك لاحتوائه علي الألياف.
- كثرة تناول اللب الأبيض المملح بكثرة يؤدي الي حبس المياه في جسم الإنسان وزيادة الوزن أيضا.
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سوف نتعرف علي فوائد اللب الأبيض، اللب الأبيض هو عبارة عن بذور ناتجة من ثمار القرع أو ما يسمي باليقتين، كما أن الكثير يقوم الكثير من بأكلها لأغراض متعددة ولكن أكثرها يكون بغرض التسلية، فاللب الأبيض مثله مثل أنواع اللب الأخري والمكسرات التي يحبها أكلها الجميع وخاصة في السهرات المنزلية أمام التليفزيون.فوائد اللب الأبيض
هناك العديد من الفوائد التي تتواجد في اللب الأبيض و المفيدة لجسم الأنسان، وهذه الفوائد تجعلنا نقوم بتناوله باستمرار لذلك سوف نتعرف علي بعض تلك الفوائد.
- يحتوى اللب الأبيض على نسبة عالية وكبيرة من البروتينات التي يحتاج اليها جسم الأنسان.
- اللب الأبيض يحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، كما أنه يحتوي علي فيتامين مثل ب، ھ، ج.
- يوجد فيه الكثير من المعادن المهمة ومن أمثلتها النحاس والحديد والزنك والمغنسيوم والبوتاسيوم.
- يعمل اللب الأسنان في المحافظة علي صحة الأسنان وصحة اللثة أيضا.
- اللب الأبيض مفيد جدا للقلب حيث أنه يحافظ علي نسبة الكوليسترول في دم الأنسان.
يوجد في اللب الأبيض العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة العامة للإنسان والتي سوف نتعرف عليها فيما يلي:
- اللب الأبيض يمد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة التي تساعده في القيام بالأعمال الشاقة المختلفة.
- اللب الأبيض يقوم بتقوية الجهاز المناعي للجسم، وذلك يرجع لاحتوائه على الألياف والبروتينات.
- يعمل اللب الأبيض علي أنقاص الوزن، وذلك لاحتوائه علي الدهون المشبعة التي تساعد في ذلك.
- يحتوي اللب الأبيض على فيتامين”ھ” والذي يعمل علي حفاظ البشرة من الجفاف ومن التشقق.
- يوجد في اللب الأبيض المغنسيوم والتي يعمل على تهدئة الجهاز العصبي وأيضا يساعد علي استرخاء العضلات والنوم.
هناك بعض الأضرار التي تحيط باللب الأبيض ولكن هذه الأضرار تنتج بسبب الإكثار من تناوله، لذلك سوف نتعرف علي بعض منها الأن.
- أصحاب أمراض الضغط لا يجب أن يتناوله اللب الأبيض بكثرة لأنه ذلك يسبب خلل لهم.
- كثره تناول اللب يسبب الأضرار للجهاز الهضمي، كما انه يقوم بعمل الإمساك وذلك لاحتوائه علي الألياف.
- كثرة تناول اللب الأبيض المملح بكثرة يؤدي الي حبس المياه في جسم الإنسان وزيادة الوزن أيضا.
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