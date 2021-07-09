طريقة عمل فراخ كنتاكي المقرمشة في المنزل بسر الوصفة الأصلية لها في المطاعم

طريقة عمل فراخ كنتاكي المقرمشة ، يعشق الكثير من الأفراد تناول وجبات الفراخ المقرمشة، ومن المعروف أن سلسلة كنتاكي هي أكبر سلسلة مطاعم عالمية، ويبحث الجميع بالطبع لمعرفة السر وراء الخلطة والتتبيلة التي يقومون بوضعها على الدجاج لتخرج بتلك الصورة والمذاق المميز للجميع، فهي من أهم الوجبات الخفيفة اللذيذة المحببة لدى الأطفال والكبار والصغار، ولكن يمكن معرفة الطريقة الخاصة بفراخ كنتاكي بأسرارها المشهورة حتى لا تلجأ ربة المنزل لشراؤها مرة أخرى بأسعارها الغالية.

طريقة عمل فراخ كنتاكي المقرمشة

فراخ كنتاكي من أشهر الوجبات السريعة التي لا تأخذ أي وقت ومن الممكن إعدادها ووضعها في الفريزر وتكون جاهزة على التسوية فقط، فهي سهلة أخذها في المنتزهات ومن السهل تجهيزها في المصايف على أنها وجبة سهلة وخفيفة.

وباستخدام تلك المكونات التي لابد من توفرها يمكن الحصول على فراخ مقرمشة مثيلة لفراخ كنتاكي :

فرخة مقطعة 8 قطع لا تزيد عن كيلو جرام أو استبدالها بدبابيس فراخ متوسطة الحجم.

بصل متوسطة مفرومة جيداً.

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط المطحون.

القليل من الكورن فليكس.

2 بيضة كبيرة الحجم أو 3 بيضات عادية.

زيت عزير للقلي.

ملعقة صغيرة من كلا من الملح والفلفل الأسود والكمون المطحون والبابريكا والكاري والقرفة والزنجبيل الناعم والشطة والخل الأبيض والليمون والبيكنج بودر.

وضع كافة التوابل مع بعضها البعض مع اضافة الخل الأبيض والليمون و تتبيل الفراخ بها.

وضع الفراخ في كيس بلاستيك أو علبة من علب الثلاجة محكمة الغلق لمدة لا تقل عن يوم كامل قبل أن تجهز للطبخ.

في اليوم التالي، توضع نفس التوابل السابقة من جديد على البيض والبيكنج بودر وعليها الدجاجة المقطعة ل8 قطع.

يجهز الدقيق والبقسماط المطحون على بعضه لتتبيل الفراخ فيه، مع تكرار خطوات الوضع في تتبيلة ثم الماء وتكرار تلك الخطوات لعمل طبقات من المقرمشة على حسب ما ترغب فيه.

توضع الفراخ فى الزيت الغزير على النار مع تهدئة النار للتأكد أن تحميرها من جميع الجوانب والفراخ من الداخل لا تعاني من تكتلات الدم أو غير ناضجة.

تقدم الفراخ ساخنة مع بطاطس محمرة وسلطة كول سول أو تقدم مع المكرونة والكاتشب على حسب الرغبة.

خطوات تحضير فراخ كنتاكي

في حالة الرغبة بالاحتفاظ بالفراخ في الفريزر، يمكن بعد الخطوة الأولى وضعها بكل سهولة في الثلاجة أو الفريزر والتجهيزات الباقية تتم في أي يوم ترغب المرأة في عمل كنتاكي.