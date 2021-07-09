طريقة عمل الكريب الأصلي بدون بيض وبحشوات مختلفة وبجميع أسراره

طريقة عمل الكريب هي ما تبحث عنه الكثير من ربات البيوت في الآونة الأخيرة، حيث أنه من الأكلات اللذيذة السريعة التي يحب أن يتناولها الجميع، بالإضافة إلى ذلك له مذاق مميز وساحر ويمكن حشوه بحشوات متنوعة، سوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال إمكانية تحضيره في المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة في مطبخك، لذلك تابعي معنا.

طريقة عمل عجينة الكريب المالح بدون بيض

عجينة الكريب تعتبر بمثابة السهل الممتنع، حيث أنه بالرغم من بساطة مكوناتها تواجه الكثير من ربات البيوت صعوبة في الحصول على نتيجة مشابهة للجاهز، لذلك قومي باتباع الخطوات التالية:

أولاً قومي بتحضير مكونات عجينة الكريب على سبيل المثال:

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات المنخول. ثم عدد 2 كوب من الماء. بالإضافة إلى ذلك نصف ملعقة صغيرة من الملح. ورشه من السكر الأبيض. زيادة على ذلك 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ثم بعد ذلك احضري وعاء وقومي بخلط المكونات الجافة معاً الدقيق والملح والسكر.

ومن ثم قومي بتقليب المكونات الجافة جيداً، ثم قومي بإضافة الزيت النباتي.

علاوة على ذلك يتم إضافة الماء تدريجياً مع العجن المستمر باستخدام المضرب اليدوي.

عندما تحصلين على القوام المناسب توقفي عن التقليب.

ثم اتركي الخليط قليلاً ليرتاح.

احضري الطاسة المخصصة لعمل الكريب أو طاسة غير لاصقة ذات حجم مناسب ممسوحة بنقطة من الزيت، قومي بوضعها على النار حتى تسخن جيداً.

ثم بعد ذلك قومي بوضع القليل من الخليط السائل في الطاسة، ثم قومي بتوزيعها باستخدام الأداة الخشبية أو بتحريك الطاسة في جميع الاتجاهات.

عندما يبدأ ظهور فقاقيع على وجه العجينة، قومي بقلبها على الوجه الآخر حتى تمام النضج.

بعد ذلك يتم حشو العجينة حسب الرغبة ولفها على شكل مثلث مثل الجاهز، ثم تترك قليلاً على النار حتى تسيح الجبن وتصبح العجينة مقرمشة قليلاً.

الحشوات التي يمكن استخدامها

يمكنك استخدام العديد من الحشوات بمكونات متوفرة في مطبخك حسب الرغبة على سبيل المثال: