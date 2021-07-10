طريقة تنظيف الكرشة والممبار بــ 4 طرق مختلفة بدون مجهود وداعاً لتعب التنظيف

طريقة تنظيف الكرشةوالممبار، تعتبر طريقة تنظيف الكرشة من الطرق الشاقة لربة المنزل، وذلك لأن الكرشة من الأطعمة المشهورة والشهيرة في بعض الدول العربية، وهي جزء من المعدة للأضحية، فمع تقارب أيام عيد الأضحى المبارك تهتم السيدات بكل وصفات الأكل التي يتم عملها أيام العيد، وتكون طريقة عمل الكرشة والممبار أهم أكلة، وتكون الكرشة دائمًا سوداء، وكذلك تحتوي الطيات على لون غامق، لذلك من الضروري معرفة كيفية تنظيف الكرشة لإزالة بقايا الطعام المتراكمة في الكرشة، الأسطر القليلة القادمة ، نعرض لك أسهل طريقة لتنظيف الكرشة باستخدام خطوات بسيطة.

طريقة تنظيف الكرشة والممبار

تبحث السيدات كثيراً عن طريقة تنظيف الكرشة والممبار بطرق مختلفة حتي تحصل على النظافة الممتازة، حيث يعد تنظيف هذا النوع من اللحوم يحتاج لمجهود كبير للتخلص من السواد بها والرائحة الكريهة خاصة أنها تلتصق داخل الكرشة والممبار، وإليكِ سيدتي 4 طرق مختلفة وسهلة لتنظيف الكرشة سوف نتعرف عليها عبر السطور القادمة.

قومي بوضع الكرشة في إناء عميق وبه القليل من الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة.

في قدر آخر قومي بوضع 2 لتر من الماء الساخن ثم ضعي معه 2 قرص أسبرين وقلبيهم جيداً.

أخرجي الكرشة من الماء، وضعيها في القدر الذي به الماء والأسبرين لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك قومي بقشط الطبقة الخارجية للكرشة بواسطة سكين.

ثم ضعيها مرة أخرى في الماء والاسبرين، وكرري تلك العملية حتى تصبح الكرشة بيضاء.

ثم اشطفي الكرشة بالماء الفاتر، ثم وضعها في ماء به ليمون لمدة 5 دقائق آخري.

أخرجي الكرشة وقومي بتصفيتها من الماء والأن اصبحت لديكي الكرشة بيضاء ونظيفة تماماً.

يتم وضع الكرشة تحت الماء لإزالة الترسبات الخفيفة بها وكذلك الممبار. نجهز كمية من الماء الدافئ في إناء عميق وبه ربع كوب من ملح الليمون ونضع الكرشة في الوعاء. نترك الكرشة في الماء الدافئ لمدة 10 دقائق حتى تبرد. خلال تلك المدة نقوم بوضع الممبار في إناء به الماء البارد وملعقة من ملح الليمون ونتركه لمجة 10 دقائق. الآن نبدأ في غسل الكرشة مرة أخرى تحت الماء باليد مع تنظيف قطع الكرشة بفرشاة أسنان وسوف يتم التخلص من الترسبات بكل بسهولة. الآن نقوم بشطف الممبار تحت الصنبور بالماء الجاري، وسوف تلاحظين أن الرواسب يتم إزالتها بكل سهولة.

نجهز كمية من الماء المغلي ونضع به ملعقة كبيرة من صودا الطعام ثم نضع بها الكرشة ونتركها في الماء لمدة 15 دقيقة.

نقوم بغسل قطع الكرشة بعد ذلك بالماء لبضع دقائق أخرى مع ضرورة دعكها بواسطة فرشاة أسنان حتى نتخلص جيداً من الرواسب.

قومي بوضع الكرشة في وعاء به ماء بارد وليمون لمدة 5 دقائق مرة آخري، ثم شطفها بالماء.

قومي بغسل الكرشة بالماء أولاً، ثم نقعها في ماء دافئ واسكبي كوب من الكوكاكولا واتركيهم لمدة نصف ساعة.

أحضري فرشاة أسنان وقومي بكحت الطبقة السوداء من الكرشة سوف تلاحظين أنها تزال بكل سهولة.

أحضري قطع الليمون وقومي بعصرها مع ماء عميق وانقعي الكرشة لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي الكرشة بالماء.

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