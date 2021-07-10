طرق آمنة صبغة تشقير حواجب في البيت كالمحترفين أفضل صبغة حواجب تدوم

صبغ الحواجب أصبح أمر هام لدى السيدات وبخاصة من يظهر الشعر الأبيض لديها، وتبحث عن كيفية استخدام صبغة تقشير الحوادب في المنزل وتكون آمنة وطبيعية، حيث كثير من السيدات يبحثن عن أفضل صبغة تشقير حواجب، لما تعاني منه أغلب السيدات والفتيات من وجود فراغات بين شعر الحواجب واختلاف في لون الشعر بين الحاجبين، الأمر الذي يدفع الكثير لأجاد أفضل الوسائل والطرق التي تساعد على إظهار الحاجب بشكل جمالي متميز، وصبغات الحواجب تعد من أفضل الحلول المستخدمة للتغلب على مشاكل الحواجب المختلفة، ولكن اختيار ألوان الصبغات يجب أن يتناسب مع لون الشعر والبشرة، كما يراعي أيضا الابتعاد عن الاستخدام المفرط في الصبغات الكيميائية لتقليل من حجم الأضرار الناجمة عن استخدامها واستبدالها بصبغات طبيعية تأتي بنتائج آمنه ومضمونة.

صبغة تشقير حواجب

هناك عدد لانهائي من الصبغات المستخدمة في تشقير الحواجب بألوان مختلفة ومتنوعة تناسب جميع درجات البشرة، مثل صبغة حواجب النهدي بأشكال وألوان مختلفة والتي تم تجربتها وتبين انها تدوم فترة طويلة، ومن تلك الأنواع:-

صبغة ريفكتوسيل: من أفضل أنواع الصبغات الموجودة على الإطلاق، حيث يمكنها إضافة أكثر من ثلاثة درجات من الصبغة تبدأ من اللون الأشقر لتناسب الوان البشرة، وتستخدم لصبغ الحواجب ذات اللون البني الغامق أو الأسود، كما أنها تعد اختيار مثاليا لأصحاب الحواجب البيضاء أو الرمادية وبخاصة كبار السن.

وصبغة الطاووس لتشقير الحواجب: يمكنك الحصول على حواجب كثيفة بألوان ثابتة تدوم أطول فترة ممكن وتزول تدريجيا مع استخدام الماء.

وصبغة جولين للتشقير: تستخدم لتفتيح لون الحاجب، وإزالة أثار الشعر الزائد في الوجه من خلال التفتيح والتشقير له، وتعتبر حلا اقتصاديا وسريع تضمن توفير الحماية للبشرة تناسب جميع أنواع البشرة.

طريقة استخدام صبغات الحواجب

ويجب عليك تحضير جميع الأدوات والمواد المستخدمة في عمل الصبغة للحصول على أفضل صبغة تدوم وهي:

في البداية عليك شطف الوجه جيدا بالماء باستخدام الغسول المخصص له.

إذا وجدت أثار مكياج تأكدي من إزالتها.

ثم يتم التجفيف للوجه جيدا.

استخدام مادة الفازلين على منطقة أسفل الحاجبين يضمن الحفاظ على الجلد حيث يعمل كمادة عازلة .

تجهيز الصبغة وفقا للتعليمات والإرشادات المدونة على العبوة

ثم قومي بتوزيع الصبغة على الحواجب بشكل جيد

وانتظري الوقت المحدد للحصول على درجات اللون المفضلة.

مراعاة اختيار الصبغات الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية.

ثم أجراء اختبار على البشرة للتأكد من أنها لا تتسبب في ظهور مشاكل للجلد.

كما يجب من قراءة الإرشادات والتعليمات المدونة بالعبوة.

وكذلك استخدامها بالطريقة المبينة بالعبوة لتحصلي على اللون المطلوب.

تعليمات عند اختيار الصبغة