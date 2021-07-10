أسهل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت بالخطوات والتخلص من الزفازة نهائياً

أسهل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت، تهتم الكثير من السيدات بتحضير الاكلات المميزة في الأعياد، فمن الأكلات التي يحبها الكثيرون وخاصة في عيد الأضحى الكرشة ولكنها تحتاج وقت ومجهود في تنظيفها بالشكل المرغوب فيه، لكي يتم طهيها بطريقة مميزة ويعجب طعمها كل الأسرة فيجب إزالة الطبقة الرمادي من عليها والتأكد من تمام نظافتها سوف نوضح لكم أسهل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت.

أسهل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت بالخطوات والتخلص من الزفازة نهائياًً

هناك الكثير من الطرق التقليدية المتبعة في تنظيف الكرشة سوف نوضح لكم أسهل هذة الطرق وأقلها مجهود.

طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر

المكونات

2 إلي 3 ملاعق من البيكنج بودر.

2 لتر من الماء الساخن.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضع كمية البيكنج بودر، ثم نقوم بوضع 2لتر من الماء الساخن علية، نقوم بوضع الكرشة في الخليط لمدة 5 دقائق، نقوم بإخراج الكرشة من الخليط واستخدام سكينة حادة لإزالة الطبقة الخضراء، حتي نجد الكرشة وصلت للون الأبيض من استخدام البيكنج بودر يساعد في إزالة الطبقة.

أسهل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت وطعم يجنن

تنظيف الكرشة بالاسبرين

المكونات

قرصين من الأسبرين.

ماء ساخن

طريقة التحضير

قومي بغسل الكرشة جيداً تحت الماء الجاري للإزالة الرواسب المتواجدة بها لمدة 5دقائق، ثم قومي بإحضار وعاء وتذويب قرصين من الأسبرين في الماء الساخن، ثم قومي بوضع الكرشة في الخليط لمدة 10دقائق، ستجدين من السهل إزالة الطبقة المتواجدة عليها من خلال استخدام سكينة، ثم قومي بنقع الكرشة في خليط من الخل والليمون للإزالة رائحة الزفارة منها.

وصفة مجربة لتنظيف الكرشة بسهولة

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

المكونات

كمية مناسبة من ملح الليمون.

طريقة التحضير

بعد غسل الكرشة جيداً تحت الماء والتخلص من الأوساخ العالقة بها، قومي بإضافة ملح الليمون إلى الماء ووضع الكرشة به لمدة 10دقائق، ستجدين من السهل إزالة الطبقة المتواجدة عليها، باستخدام السكين وستصبح الكرشة بيضاء نظيفة يمكن استخدامها في الطهي بالطريقة المفضلة لك وستجدينها نظيفها خالية من رائحة الزفارةو ستمتعين بمذاقها الرائع ويتناول إعجاب أسرتك.