كريم الخميرة السحري لتبييض أي منطقه في الجسم كله وتقشير الجلد الميت في غضون دقائق

تتمنى كل الفتيات أن تحصل على جسم ابيض بدون اي بقع أو مناطق غامقة، فدائمًا ما تسعى الكثير من النساء بالبحث عن منتجات مختلفة لتفتيح الجسم، وحمايته من تأثير أشعة الشمس الضارة خاصتًا في فصل الصيف، ولكن من الأفضل استخدام الوصفات الطبيعية التي يمكن تصنيعها منزليًا، فهي آمنة وغير مضرة، وتصنع من مواد طبيعية بدون أي مواد كيماوية.

وصفات طبيعية سريعة لتبييض الجسم كله

هناك العديد من الوصفات المختلفة التي يمكن استخدامها لتبيض الجسم كلة دون أي قلق حتى المناطق الحساسة وهي كالأتي:

خلطة السكر وزيت الزيتون

المكونات

٤ ملاعق من السكر

٢ ملعقة من الخميرة الفورية

٤ ملاعق من عصير الليمون المركز

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون الاصلي

طريقة التحضير

يتم خلط السكر مع الخميرة، ثم قومي بخلطهم جيدًا، وبعد أن يتم التجانس.

قومي بإضافة الزيت بشكل تدريجي مع التقليب المستمر

سوف تحصلي على عجينة يمكن وضعها على الجسم

قومي بالاستحمام قبل وضع الماسك فلابد من وضع الماسك على جسم مبلل

ضعي الماسك على كل المناطق الغامقة في الجسم وتركة على الجسم لمدة نصف ساعة

بعد ذلك قومي بغسل جسمك بالماء الفاتر

ينصح بتكرار هذه الوصفة يوميًا حتى تحصلي على أفضل نتيجة.

خلطة الجلسرين مع بودرة الأطفال

تهتم كل فتاة بجسمها ومظهرها وتقوم بإنفاق الكثير من الأموال من أجل شراء مستحضرات التجميل للاهتمام بالجسم والبشرة وللحصول على إطلالة مميزة بين الجميع، وهذه المستحضرات تقوم بترطيب وتنعيم البشرة وتجعلها تبدو أصغر سنا ولكن يمكنك عزيزتي الاهتمام بجسمك وبشرتك من خلال عمل بعض الوصفات الطبيعية وبمكونات موجودة في بيتك وبدون تكلفة عالية والنتيجة روعة.

المكونات

ثلاث ملاعق من الجلسرين السائل .

٤ ملاعق من بودرة التلك الخاصة بالأطفال

ملعقتين من كريم جليسوليد

٥ ملاعق من الفازلين الطبي

ربع كوب من ماء الورد

٣ ملاعق من زيت اللوز الحلو

ملعقة من كريم فيكس

٣ ملاعق من زيت الخروع

ملعقتين صغار من النشا

٥ ملاعق من المياه

طريقة التحضير