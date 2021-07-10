أسرار طريقة تحضير العجينة القطنية الذهبية لجميع أنواع المخبوزات

العجينة القطنية ، المعجنات هي من أكثر الاشياء التي يحبها الجميع والتي تصلح لتناولها في فترة الغداء او الفطار او العشاء نظرا لانها سهلة التحضير كما أنها خفيفة وتغير عن روتين كل يوم بالاضافة الى انها لا تحتاج تكلفة عالية، ولكن لكل نوع من المعجنات نوع معين من العجينة فعجينة الكرواسون تختلف عن عجينة البيتزا تختلف عن عجينة الحواوشي .. الخ وغيرها من المعجنات، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة العجينة القطنية الهشة الطرية والتي تصلح لجميع المعجنات. طريقة عمل العجينة القطنية: طريقة عمل العجينة القطنية: المكونات: ثلاثة أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

ماء دافئ حسب الحاجة. طريقة التحضير: نقوم بوضع الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء مع نصف ملعقة من السكر ونقوم بتغطيتها ونتركها جانبا حتى تختمر وتفور الخميرة.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والملح والبيكنج باودر ونقوم بخلط المكونات معا ثم نقوم بأضافة الزبدة السائلة أو الزيت حسب الرغبة، ونقوم بالتقليب حتى يدخل الزيت في الدقيق وتختلط المكونات معا، ثم نقوم بأضافة الخميرة ونقوم بالعجن الجيد باستخدام اليد ثم نقوم بأضافة الخميرة مع الاستمرار في العجن ونقوم بأضافة الماء تدريجيا مع الاستمرار في العجن لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة قطنية هشة.

ثم نقوم بتغطية العجينة بكيس نايلون او الاكياس الاسترتش ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة.

ثم نقوم بعجنها مرة أخرى ثم نتركها مرة أخرى لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتقطيع العجينة أو تقسيمها الى كور صغيرة حتى نقوم بحشوها بالحشوة المفضلة. طريقة عمل البيتزا بالعجينة القطنية: طريقة عمل البيتزا بالعجينة القطنية: المكونات : زتون شرائح

جبنة موتزريلا وجبنه شيدر

بسطرمة

صلصة طريقة التحضير: نحضر صينية ونقوم بفرد العجينة بها ثم نقوم بفرد ملعقة من صلصة الطماطم عليها، ثم نقوم برش الجبنة الموتزريلا والجبنة الشيدر والزيتون والموتزريلا واابسطرمة ثم نقوم بأدخالها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة عشر دقائق. الوسوم

العجينة القطنية ، المعجنات هي من أكثر الاشياء التي يحبها الجميع والتي تصلح لتناولها في فترة الغداء او الفطار او العشاء نظرا لانها سهلة التحضير كما أنها خفيفة وتغير عن روتين كل يوم بالاضافة الى انها لا تحتاج تكلفة عالية، ولكن لكل نوع من المعجنات نوع معين من العجينة فعجينة الكرواسون تختلف عن عجينة البيتزا تختلف عن عجينة الحواوشي .. الخ وغيرها من المعجنات، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة العجينة القطنية الهشة الطرية والتي تصلح لجميع المعجنات. طريقة عمل العجينة القطنية: طريقة عمل العجينة القطنية: المكونات: ثلاثة أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

ماء دافئ حسب الحاجة. طريقة التحضير: نقوم بوضع الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء مع نصف ملعقة من السكر ونقوم بتغطيتها ونتركها جانبا حتى تختمر وتفور الخميرة.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والملح والبيكنج باودر ونقوم بخلط المكونات معا ثم نقوم بأضافة الزبدة السائلة أو الزيت حسب الرغبة، ونقوم بالتقليب حتى يدخل الزيت في الدقيق وتختلط المكونات معا، ثم نقوم بأضافة الخميرة ونقوم بالعجن الجيد باستخدام اليد ثم نقوم بأضافة الخميرة مع الاستمرار في العجن ونقوم بأضافة الماء تدريجيا مع الاستمرار في العجن لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة قطنية هشة.

ثم نقوم بتغطية العجينة بكيس نايلون او الاكياس الاسترتش ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة.

ثم نقوم بعجنها مرة أخرى ثم نتركها مرة أخرى لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتقطيع العجينة أو تقسيمها الى كور صغيرة حتى نقوم بحشوها بالحشوة المفضلة. طريقة عمل البيتزا بالعجينة القطنية: طريقة عمل البيتزا بالعجينة القطنية: المكونات : زتون شرائح

جبنة موتزريلا وجبنه شيدر

بسطرمة

صلصة طريقة التحضير: نحضر صينية ونقوم بفرد العجينة بها ثم نقوم بفرد ملعقة من صلصة الطماطم عليها، ثم نقوم برش الجبنة الموتزريلا والجبنة الشيدر والزيتون والموتزريلا واابسطرمة ثم نقوم بأدخالها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة عشر دقائق.

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