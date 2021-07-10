أسرار نجاح عجينة الحليب لتحضير ألذ المخبوزات والمعجنات في البيت

نقدم لجميع السيدات في هذا المقال طريقة تحضير عجينة الحليب وأسرار نجاحها لتحضير ألذ وأطيب المخبوزات والمعجنات، حيث أنها تعتبر أساس نجاح العديد من الوصفات مثل البيتزا والفطائر وغيرها من الأطعمة الشهية المخبوزة، فمن الجدير ذكره أن المخبوزات تعتبر من أكثر الأشياء التي يحبها جميع الأشخاص ولا يختلف عليها أحد، فهي مناسبة لوجبة الفطور مع كوب من الشاي أو في العشاء، ويمكن تناولها كوجبة سريعة في وسط اليوم، وتحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وسوف ننشر لكم الطريقة لتتمكنوا من تحضيرها في البيت بكل سهولة مثل المخبز.

مكونات عمل عجينة الحليب

يجب تجهيز بعض المكونات بمقادير معينة لتحضير العجينة بكل سهولة في البيت وضمان نجاحها لاستخدامها في العديد من المخبوزات والمعجنات المختلفة، ويمكنكم استخدام حشوات حسب الرغبة في تحضير هذه العجينة، وسوف ننشر لكم بعض الأفكار في الفقرة التالية، والمكونات تتمثل فيما يلي:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من اللبن.

2 ملعقة من السكر الأبيض.

حوالي 2 ملعقة من الخميرة الجافة الفورية.

تقربيا 2 ملعقة من الزيت النباتي.

ملعقتان من الزبدة.

ملعقة كبيرة الحجم من الزيت.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

في بولة واسعة وعميقة نقوم بوضع كلاً من الدقيق والخميرة والملح والسكر واللبن، ونخلط المكونات كلها مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نتركها جانباً في مكان دافئ حوالي عشر دقائق.

ثم نقوم بإضافة لها الزيت والدقيق ونعجن بشكل جيد مرة أخرى.

نستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة قوامها متماسك.

نقوم بتغطية البولة بعد ذلك، ونترك العجينة جانباً في مكان دافئ لكي تتخمر ويتضاعف حجمها.

على سطح مرشوش بالدقيق، نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات.

ونقوم بإضافة الحشو بداخلها ونشكلها حسب الرغبة.

ثم نرصها في الصواني، وندخلها الفرن الساخن من قبل لكي تستوي على درجة حرارة عالية.

يمكن استخدام اللحم المفروم في الحشو أو الدجاج أو الجبن المشكلة والزيتون والخضراوات أو السجق والبسطرمة حسب رغبة كل شخص، وبالهنا والشفا لكم جميعاً.

طريقة تحضير عجينة الحليب لأطيب المخبوزات والمعجنات