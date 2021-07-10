وداعاً للمكياج طريقة عمل كريم أساس طبيعي عالي التغطية خافي للعيوب في المنزل بدون أي مواد كيميائية

وداعاً للمكياج طريقة عمل كريم أساس عالي التغطية، يعد النشا من أكثر المكونات الطبيعية التي أثبتت فاعلياتها وصلاحياتها التامة في كل ما يتعلق بالبشرة والشعر فهو يدخل في وصفات تنعيم وفرد الشعر ووصفات تنقية وتصفية البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد، وبالإضافة إلى كل هذا فالنشا مكون طبيعي هائل قادر على الدخول في تصنيع بعض منتجات الميك اب ومن بينهم منتج كريم الأساس بمختلف درجاته، وهذا ما سوف نطرحه من خلال مقالنا اليوم خطوات صنع كريم الأساس من مسحوق النشا الناعم. وداعاً للمكياج طريقة عمل كريم أساس عالي التغطية وداعاً للمكياج طريقة عمل كريم أساس عالي التغطية مكونات الكريم ربع كوب من مسحوق النشا

4 ملاعق من الكاكاو

ربع ملعقة من القرفة الناعمة

كبسولة من فيتامين E

10 نقاط من زيت اللافندر

عدد 2 ملعقة ص من طين البنتونيت خطوات تجهيز الكريم قومي بإحضار وعاء بلاستيكي مناسب لخلط المكونات.

ضعي جميع المكونات السابقة مع بعضها في الوعاء البلاستيكي واستمري في التقليب جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي ولون مناسب لبشرتك.

جربي الكريم على بشرتك حتى تتأكدين من أن اللون يناسبك.

إذا احتاجتي لتغميق اللون قومي بإضافة قليل من القرفة الناعمة.

احتفظي بالكريم في وعاء مناسب ومحكم الغلق في الثلاجة.

قومي باستخدام الكريم من خلال الإسفنجة الخاصة بكريم الأساس.

قومي بغسل وجهك من الكريم عقب انتهاء يومك حتى تحافظين على نضارة بشرتك. كريم الأساس من النشا كريم الأساس من النشا مكونات الكريم عدد 4 ملاعق كبار من مسحوق النشا

3 ملاعق كبار من الشوفان

ملعقة ص من القرفة الناعمة

ملعقة ص من جوزة الطيب الناعمة

عدد 3 كبسولات من فيتامين E

ملعقة من زيت الجوجوبا

ملعقة ص من كريم حفاضات الأطفال خطوات إعداد الكريم قومي بخلط كافة المكونات السابق ذكرها في الخلاط الكهربائي جيدًا حتى يصبح القوام كريمي ناعم وليس به تكتلات.

ضعي الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق واحتفظي به في الثلاجة.

عند الاستخدام قومي بإخراج الكريم من الثلاجة قبل استخدامه ب 15 دقيقة على الأقل.

ضعي الكريم على بشرتك بفرشة اسفنجية خاصة بفرد كريم الأساس.

عند عودتك من الخارج قومي بغسل الكريم قبل نومك حتى تحافظي على بشرتك. الوسوم

وداعاً للمكياج طريقة عمل كريم أساس عالي التغطية، يعد النشا من أكثر المكونات الطبيعية التي أثبتت فاعلياتها وصلاحياتها التامة في كل ما يتعلق بالبشرة والشعر فهو يدخل في وصفات تنعيم وفرد الشعر ووصفات تنقية وتصفية البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد، وبالإضافة إلى كل هذا فالنشا مكون طبيعي هائل قادر على الدخول في تصنيع بعض منتجات الميك اب ومن بينهم منتج كريم الأساس بمختلف درجاته، وهذا ما سوف نطرحه من خلال مقالنا اليوم خطوات صنع كريم الأساس من مسحوق النشا الناعم. وداعاً للمكياج طريقة عمل كريم أساس عالي التغطية وداعاً للمكياج طريقة عمل كريم أساس عالي التغطية مكونات الكريم ربع كوب من مسحوق النشا

4 ملاعق من الكاكاو

ربع ملعقة من القرفة الناعمة

كبسولة من فيتامين E

10 نقاط من زيت اللافندر

عدد 2 ملعقة ص من طين البنتونيت خطوات تجهيز الكريم قومي بإحضار وعاء بلاستيكي مناسب لخلط المكونات.

ضعي جميع المكونات السابقة مع بعضها في الوعاء البلاستيكي واستمري في التقليب جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي ولون مناسب لبشرتك.

جربي الكريم على بشرتك حتى تتأكدين من أن اللون يناسبك.

إذا احتاجتي لتغميق اللون قومي بإضافة قليل من القرفة الناعمة.

احتفظي بالكريم في وعاء مناسب ومحكم الغلق في الثلاجة.

قومي باستخدام الكريم من خلال الإسفنجة الخاصة بكريم الأساس.

قومي بغسل وجهك من الكريم عقب انتهاء يومك حتى تحافظين على نضارة بشرتك. كريم الأساس من النشا كريم الأساس من النشا مكونات الكريم عدد 4 ملاعق كبار من مسحوق النشا

3 ملاعق كبار من الشوفان

ملعقة ص من القرفة الناعمة

ملعقة ص من جوزة الطيب الناعمة

عدد 3 كبسولات من فيتامين E

ملعقة من زيت الجوجوبا

ملعقة ص من كريم حفاضات الأطفال خطوات إعداد الكريم قومي بخلط كافة المكونات السابق ذكرها في الخلاط الكهربائي جيدًا حتى يصبح القوام كريمي ناعم وليس به تكتلات.

ضعي الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق واحتفظي به في الثلاجة.

عند الاستخدام قومي بإخراج الكريم من الثلاجة قبل استخدامه ب 15 دقيقة على الأقل.

ضعي الكريم على بشرتك بفرشة اسفنجية خاصة بفرد كريم الأساس.

عند عودتك من الخارج قومي بغسل الكريم قبل نومك حتى تحافظي على بشرتك.

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