كيراتين قوي بكريم نيفيا لفرد الشعر المجعد والخشن لن تصدقي نعومة شعرك زي الحرير في ساعتين

تعاني الكثير من الفتيات من الشعر المجعد وبسبب ذلك تلجأ إلى استخدام بعض المواد الكيميائية لفرد الشعر ومنها كريمات الفرد والبروتين وغيرها من أجل الحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير، وفي الحقيقة هذا المواد تضر بصحة الشعر وتساعد على تقصفه وفي بعض الأوقات تقوم بحرق بصيلات الشعر ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد فتابعونا. خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد المكونات : 2 ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

قطرات من فيتامين e.

رشة سكر.

ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به الكريم مع الفيتامين ثم نضيف السكر مع زيت الزيتون ونقلب جميع المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس.

قومي بتوزيع هذا الكريم من الجذور وحتى الأطراف ثم يغطي الشعر باستخدام كيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعة بعد ذلك يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

هذه الخلطة تعتبر بديل قوي وحقيقي للكيراتين لأنها تقوم بفرد الشعر المجعد وتجعله ناعم مثل الحرير لأنها تحتوي على مكونات طبيعية تقوم بتغذية الشعر من جذوره وتمده بالعناصر الغذائية الذي يحتاجها. كريم نيفيا والزبدة للشعر المجعد كريم نيفيا والزبدة للشعر المجعد المكونات : 2 ملعقة من الزبدة.

3 ملاعق من كريم نيفيا. طريقة التحضير والاستخدام : قومي بتذويب هذه المكونات على حمام بخار أو في الميكروويف مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات وتصبح سائلة.

وبعد ذلك يتم فرد المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يترك على الشعر لمدة ساعة مع تغطية الشعر بقبعة الاستحمام.

بعد مرور ساعة يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو والبلسم وسوف تلاحظي أن شعرك أصبح مفرود وناعم فالزبدة تساعد على فرد الشعر بشكل كبير وتقوم بتغذية الشعر وتجعله لامع. فوائد خلطة كريم نيفيا للشعر تساعد على فرد الشعر بكل سهولة مهما كان درجة تجعيده صعبة ويساهم أيضا في تصفيف الشعر بسهولة.

هذه الخلطة تساعد بشكل كبير على تثبيت الشعر وتمنع الهيشان وهي أمنة تماما على الشعر بل تقوم بتغذية الجذور.

تجعل الشعر لامع مثل النجمات ولكن بمكونات طبيعية وأمنة وغير ضارة على عكس كريمات الفرد والبروتين والكيراتين. فوائد خلطة كريم نيفيا للشعر الوسوم

تعاني الكثير من الفتيات من الشعر المجعد وبسبب ذلك تلجأ إلى استخدام بعض المواد الكيميائية لفرد الشعر ومنها كريمات الفرد والبروتين وغيرها من أجل الحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير، وفي الحقيقة هذا المواد تضر بصحة الشعر وتساعد على تقصفه وفي بعض الأوقات تقوم بحرق بصيلات الشعر ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد فتابعونا. خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر المجعد المكونات : 2 ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

قطرات من فيتامين e.

رشة سكر.

ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به الكريم مع الفيتامين ثم نضيف السكر مع زيت الزيتون ونقلب جميع المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس.

قومي بتوزيع هذا الكريم من الجذور وحتى الأطراف ثم يغطي الشعر باستخدام كيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعة بعد ذلك يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

هذه الخلطة تعتبر بديل قوي وحقيقي للكيراتين لأنها تقوم بفرد الشعر المجعد وتجعله ناعم مثل الحرير لأنها تحتوي على مكونات طبيعية تقوم بتغذية الشعر من جذوره وتمده بالعناصر الغذائية الذي يحتاجها. كريم نيفيا والزبدة للشعر المجعد كريم نيفيا والزبدة للشعر المجعد المكونات : 2 ملعقة من الزبدة.

3 ملاعق من كريم نيفيا. طريقة التحضير والاستخدام : قومي بتذويب هذه المكونات على حمام بخار أو في الميكروويف مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات وتصبح سائلة.

وبعد ذلك يتم فرد المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يترك على الشعر لمدة ساعة مع تغطية الشعر بقبعة الاستحمام.

بعد مرور ساعة يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو والبلسم وسوف تلاحظي أن شعرك أصبح مفرود وناعم فالزبدة تساعد على فرد الشعر بشكل كبير وتقوم بتغذية الشعر وتجعله لامع. فوائد خلطة كريم نيفيا للشعر تساعد على فرد الشعر بكل سهولة مهما كان درجة تجعيده صعبة ويساهم أيضا في تصفيف الشعر بسهولة.

هذه الخلطة تساعد بشكل كبير على تثبيت الشعر وتمنع الهيشان وهي أمنة تماما على الشعر بل تقوم بتغذية الجذور.

تجعل الشعر لامع مثل النجمات ولكن بمكونات طبيعية وأمنة وغير ضارة على عكس كريمات الفرد والبروتين والكيراتين. فوائد خلطة كريم نيفيا للشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين قوي بكريم نيفيا لفرد الشعر المجعد والخشن لن تصدقي نعومة شعرك زي الحرير في ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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