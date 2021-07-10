ازاي تحافظي على الاكسسوارات بتاعتك من الصدأ

الاكسسوارات من القطع الاساسية اللي بتكمل اللوك بتاعنا ، ولكن المشكلة اللي دايما بتقابلنا كلنا انها مش بتدوم لفترة طويلة محافظة على لونها ولمعانها وبتتعرض للصدأ ، وفي الحالة دي بنتخلص من منها فورا ، وعشان تحافظي عليها لاطول فترة ممكنة لازم تعتني بيها كويس ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طرق للحفاظ على الاكسسوارات من الصدأ ، وكمان لو عندك اكسسوارات بالفعل لونها اتغير او فقدت لمعانها ازاي ترجعيها كأنها جديدة تاني.
اسباب تغير لون الاكسسوارات:
تعالوا نعرف الاول ايه الاسباب اللي ممكن تخلي لون الاكسسوارات يتغير او تفقد لمعانها بسرعة عشان تتجنبيها.
– تعرض الاكسسوارات للماية او الرطوبة ممكن يسبب لتغير لونها وفقدان لمعانها.
– عدم تنضيف الاكسسوارات بشكل منتظم.
– خلط او تخزين انواع مختلفة من الاكسسوارات مع بعض.
– تعرض الاكسسوارات للمواد الكيميائية زي اللي موجودة في الكريمات, البرفان, ومستحضرات التجميل بشكل عام.
طرق للحفاظ على الاكسسوارات من الصدأ:
– حطي مستحضرات التجميل المختلفة على الجسم زي الكريمات, البرفان, وغيرها ، واديها وقت تجف تماما على بشرتك قبل ما تلبسي الاكسسوارات.
– تغليف الاكسسوارات بمادة عازلة لحمايتها ومنعها من الصدأ ، ودي تقدري تشتريها من محلات الاكسسوارات ممكن تكون متوفرة او اون لاين ، رشي الاكسسوارات بيها وسيبيها تنشف ، وممكن استخدام طلاء الاظافر الشفاف “مقوي الاظافر” ولكن يعتبر حل مؤقت لان تأثيره بيروح بسرعة وممكن يتعرض للكشط خلال ايام.
– اتجنبي تلبسي الاكسسوارات المعدنية في الاوقات اللي بيكون فيها مطر عشان تحافظي عليها من الماية.
– اتجنبي لبس الاكسسوارات اثناء السباحة او الاستحمام او ممارسة الرياضة ، لان الماية والصابون والشامبو والبلسم ممكن يخليها تصدي لانها المنتجات دي بتحتوي على مواد كيميائية هتأثر على الاكسسوارات.
– حطي قطع طباشير في البوكس اللي انتي مخزنة فيه الاكسسوارات عشان تمتص الرطوبة وتمنعها من الصدأ.
– ممكن تستخدمي كيس صغير من جل السيليكا في صندوق الاكسسوارات لامتصاص الرطوبة ، وهتلاقيه اون لاين او في المحلات ، وكبديل ليه ممكن تحطي كمية بسيطة من الارز الجاف في الصندوق هيقوم بنفس المهمة وهيحسب الرطوبة الزيادة.
– خزني كل قطعة اكسسوار في كيس منفصل لوحدها ، وحطي كل الاكياس في الصندوق مع بعض.
– خزني الاكسسوارات في صندوق محكم الغلق في مكان بارد وجاف وبعيد عن اشعة الشمس المباشرة.
– متخزنيش الاكسسوارات مع بعض بحيث يبقى في احتكاك مباشر بينهم ، لان ده هيأدي لتغير لونها.
– اتجنبي تخزين الاكسسوارات الفضة في صندوق خشب ، لانه ممكن يكون فيه مواد كيميائية زي الدهان ، وده هيسرع من عملية الصدأ.
– خزني الاكسسوارات الفضة بعيد عن المواد اللي بتحتوي على كبريت ، زي الصوف, المطاط ، وبعيد عن مستحضرات التجميل المختلفة.
– تنضيف الاكسسوارات بانتظام مرة واحدة في الاسبوع لمنع تراكم الاتربة عليها والحفاظ على لونها ولمعانها ، استخدمي قطعة قماش جافة تماما وامسحي بيها الاكسسوارات ، ونضفي حتى القطع اللي مش بتلبسيها باستمرار.
تنضيف الاكسسوارات والتخلص من الصدأ:
– الملح وعصير الليمون: رشي قطعة الاكسسوار بالملح وانقعيها في عصير ليمون ، وسيبيها منقوعة ليلة كاملة ، تاني يوم طلعيها على فوطة ، وافركيها بالراحة بقطنة او قطعة قماش ، وممكن تستخدمي فرشة اسنان صغيرة عشان تنضفي الزوايا والاماكن الصعبة ، بعدها نضفي قطعة الاكسسوار بالماية الفاترة ، ونشفيها بفوطة جافة بطريقة التربيت عليها ، وبعدها جففيها باستخدام السيشوار بعد ظبطه على اقل درجة حرارة عشان تضمني ان الاكسسوارات نشفت تماما ، لان زي ما قولنا الرطوبة بتسبب الصدأ.
– صودا الخبز والملح: حطي معلقة كبيرة من الملح وصودا الخبز في وعاء مليان ماية مغلية ، انقعي الاكسسوارات في المحلول ده لمدة متزدش عن 5 دقايق بس ، وبعدها طلعيها وجففيها بفوطة ناعمة ، واتجنبي استخدام المناديل الورق لانها بتخدش المعدن.
ملحوظة: اتجنبي استخدام الطريقة دي مع الاكسسوارات اللي فيها احجار كريمة ، وكمان ممكن تجربيها الاول على جزء صغير مش باين من الاكسسوار قبل استخدامها.
– معجون الاسنان: افركي قطع الاكسسوارات الفضة بمعجون الاسنان لانه فعال بشكل كبير في تنضيف الفضة ، ولكن عيب الطريقة دي انه ممكن مع مرور الوقت يسبب خدوش صغيرة عليها.
– عصير البصل: ممكن تستخدمي عصير البصل من خلال فرك قطع الاكسسوارات بيه باستخدام فرشة ناعمة.
– سائل تنضيف الاطباق: خدي كمية بسيطة من سائل تنضيف الاطباق ، ضيفي عليه كمية من الماية الدافية ، انقعي الاكسسوارات في الخليط ده ليلة كاملة ، تاني يوم اغسليها بالماية وجففيها.
– ماية سلق البطاطس: ممكن كمان تستخدمي ماية سلق البطاطس لتنضيف وتلميع الاكسسوارات عن طريق فركها بقطعة قماش منقوعة في ماية سلق البطاطس.
– الخل: حطي من الخل في وعاء مليان ماية سخنة ، وافركي الاكسسوارات بالخليط ده باستخدام قطعة قماش.
– لتنضيف الدهب والفضة: انقعيها في محلول عبارة عن ماية سخنة وكمية من عصير الليمون ، وافركيها بقطعة قماش ، او جهزي محلول عبارة عن لتر ماية مغلية و 10 جرام شبه اغمسي قطعة من الصوف في المحلول ده وافركي بيها الفضة وبعدها اشطفيها بالماية ونشفيها ،
– الاكسسوارات الستانلس ستيل: لمعيها من خلال فركها بقطعة قماش ناعمة مغمورة بكمية من زيت الاطفال.
– الاكسسوارات الحديد: استخدمي معاها قطعة ورق فويل مبللة بالماية وافركيها بيها.
– منظف الاكسسوارات: ممكن تستخدمي منظف الاكسسوارات الجاهز وبيكون في منه انواع حسب نوع الاكسسوار ، المنظف السبراي بترشي بيه الاكسسوارات وتفركيها بفرشة اسنان وبعدها تنشفيها ، المعجون حطي منه على قطعة قماش وافركي بيها الاكسسوار وبعدين اشطفيها ونشفيها ، او المنظف السائل انقعي فيه قطع الاكسسوار حسب المدة اللي مكتوبة على العبوة.
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