هدية لعرائس العيد أقوي وصفه تبييض وتفتيح الجسم بالكامل وازالة سواد السنين بالوصفه السحرية

هدية لعرائس العيد أقوي وصفه تبييض وتفتيح الجسم بالكامل، العديد من النساء يحلمون أن يحصلوا على جسماً بياض ناصع، لكي يستمتعون في الصيفاً بدون خوفاً من الحروق أو إلتهابات الجلد التي تجعل لون البشرة أغمق، وأن يكون لون الجسم الغامق ناتجًا عن التعرض لأشعة الشمس، أو نتيجة معينة مثل الحالات الطبية، أو يكون سبب ذلك هو تلوث البيئة أو جفاف الجلد أو الإجهاد والتوتر، أو كثرة استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من المركبات الكيميائية، ولتوحيد لون الجسم وتبييضه، يمكن للفتيات اللجوء إلى الطرق الطبيعية أو الطبية من خلال استشارة طبيب الأمراض الجلدية، وفي هذا المقال سنتحدث عن أهم هذه الطرق لتبييض الجسم في أسرع وقت ممكن.

يوجد العديد من وصفه تبييض وتفتيح الجسم بالكامل هذا الخليط يبيض الجسم في غضون أسبوع واحداً فقط وتتمثل طريقتة كالتالي :

المكونات:

نصف كوباً سكر أبيض خشن.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوباً عصير ليمون.

ملعقة زيت زيتون.

نبدأ بتحضير وصفه تبييض وتفتيح الجسم اخلطي الخميرة مع السكر و أيضاً عصير الليمون جيدًا.

اخلطي الخميرة مع السكر و أيضاً عصير الليمون جيدًا. أضيفي زيت الزيتون تدريجيًا إلى الخليط حتى يتم الحصول على عجينة ناعمة.

ضعي المعجون على جسم رطب ودلكي المناطق المراد تفتيحها لمدة 15 دقيقة.

يتم غسل الجسم بالماء الدافئ وتجفيفه، ويتكرر ذلك يومياً لمدة أسبوع للحصول على جسم أبيض.

المكونات:

صفار بيضة.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

موزة.

اخلطي المكونات جيدًا معًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

قومي بوضع هذه المكونات التي تم مزجها ببعض على جسمك ثم قومي بتركه على جسمك لفترة من الزمن مدتها نصف ساعةٍ فقط.

اغسلي الجسم بالماء البارد وجففيه جيداً.

المكونات:

نصف كوب عصير ليمون.

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.