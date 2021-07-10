مكون سحري أقوي من الكيراتين هيفرد وينعم شعرك الخشن الجاف في ربع ساعه من اول مرة

مكون سحري هيفرد وينعم شعرك الخشن في الصيف تزداد زياراتنا ورحلاتنا للشواطئ أو النوادي وغيرها، ويجب أن نظهر دائمًا بأفضل صورة أمام من سنكون معهم، لذلك تعاني النساء ذوات الشعر المجعد أو الخشن من دخول هذا الموسم بسبب شعرهم وعدم الراحة الذي يسببها لهم، ولكن اليوم من خلال هذه المقالة سوف نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية من المنزل لتنعيم وفرد الشعر الخشن أو المجعد بدون أي تكاليف. مكون سحري أقوي من الكيراتين هيفرد وينعم شعرك الخشن المكونات: 1ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة عسل نحل أبيض.

نصف كوباً ماء.

كوباً زبادي. كيفية الإستخدام: أولاً في وعاءٍ مناسباً، أخلطي الخميرة والماء والعسل الأبيض جيدًا وأتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتفاعل الخميرة.

عندما يحين الوقت، أضيفي الزبادي إلى الخليط السابق وأستمري في التقليب حتى يتجانس الخليط تمامًا.

تأكدي من أن شعرك نظيف وجافٍ قبل إستخدام هذه الوصفة.

وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف وغطي الشعر بكيساً بلاستيكياً أو منشفة ساخنة.

أتركي الخليط لمدة ساعتين على الأقل على شعرك.

أغسلي شعرك جيدًا بالمزيج بإستخدام الشامبو المناسب لكِ وخالي من الكبريتات والصوديوم.

من أجل الإستمتاع بشعر أنعم، كرري الوصفة مرة واحدة في الأسبوع. وصفة النشا لتنعيم الشعر الخشن المكونات: 4 ملاعق كبيرة نشاء.

ربع كوباً حليب.

2 ملاعق كبيرة من عسل النحل.

ملعقة زيت جوز الهند. كيفية الإستخدام: أولاً اخلطي نشا الذرة مع الحليب.

ثم أضف باقي المكونات إلى الخليط، لكن تأكد من دهن جوز الهند أولاً في حمام بخار.

استمر في خلط المكونات المذكورة أعلاه جيدًا حتى تحصل على قوام ناعم بدون كتل.

ثم بعد ذلك ضعي الخليط على الشعر من خط الشعر إلى الأطراف.

لفي شعرك بقبعة صغيرة بلاستيكية أو قبعة من البروكاب.

وبعد ذلك اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء.

كرر التجربة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة ولكي تتخلص نهائيا من الشعر الخشن. وإلي هنا قد نكون وصلنا لختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على مكون سحري هيفرد وينعم شعرك الخشن نأمل بإن نكون قدمنا لكم الذي يفيدكم ونأمل بأن المقال ينال إعجابكم تابعونا للحصول على المزيد من الوصفات التي تحتاجونها. الوسوم

مكون سحري هيفرد وينعم شعرك الخشن في الصيف تزداد زياراتنا ورحلاتنا للشواطئ أو النوادي وغيرها، ويجب أن نظهر دائمًا بأفضل صورة أمام من سنكون معهم، لذلك تعاني النساء ذوات الشعر المجعد أو الخشن من دخول هذا الموسم بسبب شعرهم وعدم الراحة الذي يسببها لهم، ولكن اليوم من خلال هذه المقالة سوف نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية من المنزل لتنعيم وفرد الشعر الخشن أو المجعد بدون أي تكاليف. مكون سحري أقوي من الكيراتين هيفرد وينعم شعرك الخشن المكونات: 1ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة عسل نحل أبيض.

نصف كوباً ماء.

كوباً زبادي. كيفية الإستخدام: أولاً في وعاءٍ مناسباً، أخلطي الخميرة والماء والعسل الأبيض جيدًا وأتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتفاعل الخميرة.

عندما يحين الوقت، أضيفي الزبادي إلى الخليط السابق وأستمري في التقليب حتى يتجانس الخليط تمامًا.

تأكدي من أن شعرك نظيف وجافٍ قبل إستخدام هذه الوصفة.

وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف وغطي الشعر بكيساً بلاستيكياً أو منشفة ساخنة.

أتركي الخليط لمدة ساعتين على الأقل على شعرك.

أغسلي شعرك جيدًا بالمزيج بإستخدام الشامبو المناسب لكِ وخالي من الكبريتات والصوديوم.

من أجل الإستمتاع بشعر أنعم، كرري الوصفة مرة واحدة في الأسبوع. وصفة النشا لتنعيم الشعر الخشن المكونات: 4 ملاعق كبيرة نشاء.

ربع كوباً حليب.

2 ملاعق كبيرة من عسل النحل.

ملعقة زيت جوز الهند. كيفية الإستخدام: أولاً اخلطي نشا الذرة مع الحليب.

ثم أضف باقي المكونات إلى الخليط، لكن تأكد من دهن جوز الهند أولاً في حمام بخار.

استمر في خلط المكونات المذكورة أعلاه جيدًا حتى تحصل على قوام ناعم بدون كتل.

ثم بعد ذلك ضعي الخليط على الشعر من خط الشعر إلى الأطراف.

لفي شعرك بقبعة صغيرة بلاستيكية أو قبعة من البروكاب.

وبعد ذلك اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء.

كرر التجربة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة ولكي تتخلص نهائيا من الشعر الخشن. وإلي هنا قد نكون وصلنا لختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على مكون سحري هيفرد وينعم شعرك الخشن نأمل بإن نكون قدمنا لكم الذي يفيدكم ونأمل بأن المقال ينال إعجابكم تابعونا للحصول على المزيد من الوصفات التي تحتاجونها.

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