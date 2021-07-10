طريقة تحضير العجينة القطنية الهشة متعددة الإستخدام في المنزل

العجينة من أكثر المكونات التي يتم استخدامها بشكل يومي في المطبخ حيث تحتاج جميع المعجنات إلي عجينة مثل الكيك والكعك والبسكويت والبيتزا لذلك هي عنصر أساسي لتحضير جميع المعجنات، الجميع يمكنه تحضير العجينة ولكن ليس الجميع يمكنه أن يجعل العجينة هشة وخفيفة دون وجود أيّ كتل في الدقيق، الدليل الوحيد على أن العجينة أكتملت بشكل جيد هو أن تكون العجينة خفيفة وهشة، وبسبب عدم إهتمام البعض بتحضير العجينة في أوقات معينة فقط نجد أن الإقبال عليها كبير ويتم تحضيرها بشكل يومي مستمر حيث تعتبر المعجنات من الوجبات القليلة النادرة التي يمكن تناولها في جميع الأوقات المختلفة بالإضافة إلي القيمة الغذائية في الدقيق والبيض وغيرهم من المكونات المستخدمة أثناء التحضير وللتعرف على طريقة تحضير العجينة الهشة بمقادير بسيطة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير العجينة القطنية متعددة الاستخدام طريقة تحضير العجينة القطنية متعددة الاستخدام المكونات: ثلاثة كأس من السميد.

ثلاق ملاعق كبيرة من مسحوق اللبن البودرة.

نصف كأس من الزبدة المذابة.

ملعقة من السكر البودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية سريعة الفوران.

كيس من البيكنج باودر.

ماء دافئ للعجن.

رشة ملح. طريقة التحضير: تحضير كأس الخميرة بالإضافة إلى السكر وتقليبه مع الماء والخميرة ونتركها في درجة حرارة الغرفة جانباً. إضافة السميد بعد نخله إلي وعاء العجانة الخاص بالعجن وإضافة باقي المكونات مثل البيكنج باودر ونبدأ بالتقليب بشكل جيد حتى تندمج المكونات معاً. نضع الزبدة بعد الذوبان إلي المكونات السابقة حتى يتشربها السميد، سكب الخميرة على المكونات والعجن لمدة ربع ساعة وإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي وكلما أستمر وقت العجن لمدة أطول كلما أصبحت العجينة قطنية وهشة أكثر. نضع غلاف خارجي على وعاء العجن ونترك العجينة في مكان ذو درجة حرارة عادية بدرجة حرارة الغرفة لمدة نصف ساعه. تشكيل العجينة حسب الرغبة سواء بيتزا أو تقطيعها وحشوها بقطع صغيرة حسب الرغبة ومكونات الحشوة المتاحة سواء حشوة البيتزا أو حشوة الكعك، وتختلف طريقة التحضير أثناء النضج البيتزا عن الكعك حيث تحتاج البيتزا حوالي خمسة عشر دقيقة للنضج بينما الكعك أقل في حين تغيير لونه فقط. طريقة التحضير: الوسوم

العجينة من أكثر المكونات التي يتم استخدامها بشكل يومي في المطبخ حيث تحتاج جميع المعجنات إلي عجينة مثل الكيك والكعك والبسكويت والبيتزا لذلك هي عنصر أساسي لتحضير جميع المعجنات، الجميع يمكنه تحضير العجينة ولكن ليس الجميع يمكنه أن يجعل العجينة هشة وخفيفة دون وجود أيّ كتل في الدقيق، الدليل الوحيد على أن العجينة أكتملت بشكل جيد هو أن تكون العجينة خفيفة وهشة، وبسبب عدم إهتمام البعض بتحضير العجينة في أوقات معينة فقط نجد أن الإقبال عليها كبير ويتم تحضيرها بشكل يومي مستمر حيث تعتبر المعجنات من الوجبات القليلة النادرة التي يمكن تناولها في جميع الأوقات المختلفة بالإضافة إلي القيمة الغذائية في الدقيق والبيض وغيرهم من المكونات المستخدمة أثناء التحضير وللتعرف على طريقة تحضير العجينة الهشة بمقادير بسيطة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير العجينة القطنية متعددة الاستخدام طريقة تحضير العجينة القطنية متعددة الاستخدام المكونات: ثلاثة كأس من السميد.

ثلاق ملاعق كبيرة من مسحوق اللبن البودرة.

نصف كأس من الزبدة المذابة.

ملعقة من السكر البودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية سريعة الفوران.

كيس من البيكنج باودر.

ماء دافئ للعجن.

رشة ملح. طريقة التحضير: تحضير كأس الخميرة بالإضافة إلى السكر وتقليبه مع الماء والخميرة ونتركها في درجة حرارة الغرفة جانباً. إضافة السميد بعد نخله إلي وعاء العجانة الخاص بالعجن وإضافة باقي المكونات مثل البيكنج باودر ونبدأ بالتقليب بشكل جيد حتى تندمج المكونات معاً. نضع الزبدة بعد الذوبان إلي المكونات السابقة حتى يتشربها السميد، سكب الخميرة على المكونات والعجن لمدة ربع ساعة وإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي وكلما أستمر وقت العجن لمدة أطول كلما أصبحت العجينة قطنية وهشة أكثر. نضع غلاف خارجي على وعاء العجن ونترك العجينة في مكان ذو درجة حرارة عادية بدرجة حرارة الغرفة لمدة نصف ساعه. تشكيل العجينة حسب الرغبة سواء بيتزا أو تقطيعها وحشوها بقطع صغيرة حسب الرغبة ومكونات الحشوة المتاحة سواء حشوة البيتزا أو حشوة الكعك، وتختلف طريقة التحضير أثناء النضج البيتزا عن الكعك حيث تحتاج البيتزا حوالي خمسة عشر دقيقة للنضج بينما الكعك أقل في حين تغيير لونه فقط. طريقة التحضير:

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