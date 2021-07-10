طريقة عمل سموزي البطيخ المنعش للتخلص من الرطوبة والقضاء على حرارة الصيف

يعتبر البطيخ من أشهر أنواع الفواكه التي تنتج في فصل الصيف، والتي تعتبر من أكثرها تداولاً بكثرة، نظراً لأنه يحتوي على نسبة عالية للغاية من الماء التي تعمل في الحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل وحمايته من الرطوبة وتأثير الحرارة الخارجية عليه، كما أنه يعتبر من الفواكه الغنية بنسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تجعه يشعر بالشبع لأطول وقت ممكن، وبه كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على تنظيف الجسم من السموم وتنقيته والحفاظ عليه من الإصابة بالأمراض.

طريقة عمل سموزي البطيخ المنعش في البيت

يبحث جميع الأفراد عن المشروبات المنعشة في فصل الصيف، حتى ترطب الجسم وتجعله قادر على تحمل الحرارة العالية، وخصوصاً في الأجواء التي نعيش فيها الآن، والتي تتميز بالحرارة العالية للغاية، وفي خطوات بسيطة للغاية يمكنكم عمل أحلى سموزي بطيخ في البيت.

المكونات

نصف حبة من البطيخ الأحمر.

كوب من الفراولة المقطعة إلى أنصاف.

2 حبة متوسطة من الليمون الشرائح.

كوب من الثلج.

حفنة من أوراق النعناع الطازجة.

طريقة التحضير

يتم تقطيع البطيخ إلى مكعبات متوسطة الحجم. نقوم بإزالة لب البطيخ والتخلص منه حتى لا يظهر في العصير بعد خفقه. نضع البطيخ والفراولة في الخلاط الكهربائي مع الثلج، ونقوم بالخفق جيداً. يصب في أكواب التقديم مع التزيين بالليمون والنعناع الأخضر. يتم تقديمه بارد وفور تحضيره حتى يكون أكثر انتعاشاً.

طريقة عمل عصير البطيخ والشمام

المكونات

3 كوب من قطع البطيخ الباردة الخالي من اللب.

كوب من الشمام المقطع إلى مكعبات.

عصير ليمونة طازجة.

1/2 كوب من الشربات الخفيف.

بشر ليمونة.

حفنة من النعناع الطازج.

طريقة التحضير

نقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي على أن تكون جميعها باردة للغاية. الخفق جيداً حتى تتجانس المكونات بشكل مثالي. التقديم في أكواب على الفور وهو بارد.

يعتبر البطيخ من المكونات الطبيعية الغنية بالماء المرطب للجسم.

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تنقي الجسم من السموم.

يعمل البطيخ على التحسين من صحة القلب لأنه يتحكم في النظام الغذائي للفرد.

فوائد البطيخ في فصل الصيف