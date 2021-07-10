وصفة هندية لتطويل الشعر في أسبوع واحد ونصائح بسيطة هتساعدك في تحقيق النتيجة المرغوبة

تحلم جميع الفتيات بالحصول على الشعر الطويل، الذي يعتبر تاج كل مرأة وعلامة من علامات الجمال، ولكنها تلجأ إلى الطرق السريعة التي تمثل في المستحضرات التجميلية التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيماوية، في الكثير من الأوقات تعطي نتيجة سريعة ولكنها نتيجة وهمية تتسبب في أضرار بالغة على صحة الشعر مع الوقت، وفي حالة التوقف عن استخدامها نجد أن الشعر يتساقط بشكل كبير، يعتبر تطويل الشعر من الأمور التي تتطلب روتين وعناية مستمرة ونظام غذائي محدد، وإننا اليوم نقدم لكم وصفة هندية لتطويل الشعر في أسبوع واحد مجربة ونتيجتها مضمونة للغاية.

وصفة هندية لتطويل الشعر في أسبوع واحد

يعبر زيت الخروع من أهم الزيوت الطبيعية التي تعمل على تحفيز الشعر على النمو بطريقة مذهلة، حيث أنه غني بعدد كبير للغاية من الفيتامينات والأحماض الدهنية ومن أبرزها الأوميجا 9 وفيتامين هـ.

المكونات

3 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

النسب بين المكونات متساوية تماماً، ويتم الزيادة أو النقصان بناءً على حجم الشعر وطوله.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الزيوت سوياً في وعاء على حمام مائي ساخن حتى يذوبوا جيداً. التقليب بشكل مستمر حتى نتأكد من ذوبان الزيوت وامتزاجهم معاً. يتم تطبيق الزيت على الشعر بعد أن يهدأ قليلاً، وتدلك به فروة الرأس بشكل جيد، لتحفيز الدورة الدموية بها، وتحفيزه على النمو. يترك الزيت على الشعر ساعة إلا ربع على الأكثر وبعدها يغسل بالطريقة العادية.

نصائح مجربة لتطويل الشعر في وقت سريع

هناك مجموعة من الأطعمة والمواد الغذائية التي يمكن أن تساعد في تحفيز الشعر على النمو، وإطالته في أسرع وقت ممكن، ومن بينها ما يلي: