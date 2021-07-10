وصفات طبيعية لتنعيم وتطويل الشعر بأرخص وأفضل الطرق وبنتائج مضمونة

وصفات طبيعية للشعر، يعتبر الشعر هو نوع من الخلايا الميتة الكيرياتينية، بحيث يتكون من الكيراتين والبروتين، مع كل تمشيط للشعر أو تعرض الشعر للعوامل المناخية(من ماء وحرارة) أو لعوامل ميكانيكية(كمكواة الشعر والسيشوار)، يفقد الشعر بعض خصائصه بحيث يختلف في ملمسه ومظهره ولمعانه، بحيث يصبح باهتًا شاحبًا لفقدان الزيوت الطبيعية به والكيراتين أو البروتين، لذا نحتاج إلى وصفات طبيعية من الزيوت المغذية للشعر، لتمد الشعر بالزيوت المفقودة والكيراتين، وبعض من هذه الزيوت تجعل الشعر لامعًا وتعالج قشرة الشعر أو سطح الشعر، فيصبح الشعر متماسكًا ناعمًا ولامعًا، أيضًا تحافظ هذه الزيوت على تنعيم الشعر واستطالته بشكل آمن، اليوم أحضرنا بعضًا من تلك الطرق الطبيعية لرعاية وتنعيم الشعر بأمان بمنزلكم، ودون الحاجة إلى صرف أموال باهظة الثمن على منتجات الشعر والعناية به.

أولا وصفات طبيعية لتنعيم الشعر

1. خل التفاح

يعتبر خل التفاح من أفضل الوسائل لعلاج قشرة فروة الرأس، حيث أنه يعمل على علاج فروة الرأس من الميكروبات والفطريات المسئولة عن تراكم القشرة في فروة الرأس، فيزيلها ويعطي نتائج مذهلة.

طريقة الوصفة

نضع خل التفاح الخام بمقدار 3/4 كوب، مضافًا إليه كوب من الماء، نرشه أو نوزعه على فروة الرأس. نُدلك فروة الرأس بأنامل الأصبع، بشكل دائري وبرفق. نتركها على فروة الرأس من فترة تتراوح تقريبًا العشر دقائق. يُشطف الشعر جيدًا. نستمر في تكرار تلك الطريقة يوميًا، وسنلاحظ إزالة قشرة فروة الرأس بشكل دائم.

2. زيت جوز الهند والعسل الأبيض

نُقلب المقادير جيدًا، حتى تصبح مثل الكريم، ونضعها على الشعر أطواله وأطرافه، بعيدًا عن فروة الرأس بواحد سم. نَتركها على الشعر لمدة عشر دقائق مثل بلسم الشعر. نُمشط الشعر جيدًا، ثم نشطف الشعر بالماء، وسوف نلاحظ الفرق واضحًا في نعومة ولمعان الشعر.

3. ماسك الشعر بالأفوكادو والموز

ماسك الشعر بالأفوكادو والموز، يحتوي هذا الماسك على نسب عالية من البروتين، مما يضيف للشعر لمعان ورونق رائع.

طريقة الوصفة

نحضر 2 ملعقة كبيرة من الموز المضروب في الخلاط إلى 2 ملعقة كبيرة من الأفوكادو. نُقلبهم جيدًا حتى يصبحوا متماسكان. نضع الخليط باستخدام فرشاة على خصلة خصلة بالشعر من الجذور حتى الأطراف، ويُترك لمدة 20 دقيقة. نُغطي الشعر بمنشفة بها بخار ساخن، حتى تتفتح مسام الشعر، فيتغذى الشعر بالبروتين الموجود بالأفوكادو والموز، فتحصلين على أفضل النتائج. بعد انقضاء مدة العشرين دقيقة، نَشطُف الشعر جيدًا بالماء.

4. طريقة فرد الشعر بالمايونيز

الطريقة

نأتي بكمية كافية من المايونيز. نوزع المايونيز على خصل الشعر. نتركه لمدة عشرين دقيقة، ويُمشط الشعر بالمشط جيدًا، ثم نَغسل الشعر بالماء الفاتر، وستلاحظين لمعان وفرد ملحوظ للشعر.

ثانيًا طرق طبيعية لتطويل الشعر

1. زيت الخروع

نُضيف زيت الخروع الخام على الشعر، بعيدًا عن الجذور أو فروة الرأس. نُمشطه جيدًا، ونتركه على الشعر، وسوف تلاحظون أنه يساعد في تطويل الشعر، بشكل سريع وملحوظ.

2. دهن الأفعى وزيت الجوجبا

دهن الأفعى وزيت الجوجبا، هي مكونات موجودة بجميع محال العطارة.

نَضع المكونين على الشعر، كدهان أو كريم يومي للشعر. لتحقيق أفضل نتائج من تلك الوصفة، نحضر منشفة دافئة بالماء الساخن، ونضعها فوق الشعر المدهون لمدة 20 دقيقة.

3. التغذية الصحية وتناول البروتين والزنك

يعد عنصر الزنك الموجود بالفلفل الألوان والموجود كعقاقير بالصيدليات مهم جدًا لإطالة الشعر، لأنه يحافظ على توصيل الغذاء إلى الخلايا البروتينية للشعر، وبالتالي يصبح الشعر لامعًا براقًا ومنظره صحيًا.

4. قص أطراف الشعر بشكل دوري

حيث تكون هذه الأطراف عند إطالة الشعر مهلكة ومتشابكة، لأن هذه الأطراف تكون معرضة للتلف، فتتلف الشعر شيئًا فشيئًا لذا يجب مراعاة ذلك عند إطالة الشعر.