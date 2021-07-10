بدون الم الفازلين للتخلص من الشعر الزائد بالجسم والوجة وتحت الابطين نهائيا فى 5 دقائق

الفازلين للتخلص من الشعر الزائد تعتبر من الخلطات الرائعة التي يمكن أن تزيل زيادة شعر الجسم بشكلاً بسيطاً وسهلاً وبدون ألم، لأن زيادة شعر الجسم من المشاكل المزعجة التي تواجه العديد من النساء، وسبب ذلك هو ظهور اضطراب نمو الشعر وهذا الاضطراب يعمل على زيادة النسبة و كمية الشعر عند الفتيات وعادةٍ ما يظهر الشعر أسود داكن اللون مع نسيج خشن وهو يزعج الكثير من الفتيات، ويمكننا أن نرى أن هناك طرق عديدة لإزالة الشعر من الجسم أو الوجه دون الشعور بألم أو تهيج الجلد كما يحدث عند إستخدام طرق أخرى فعالة لإزالة الشعر.

الفازلين للتخلص من الشعر الزائد يمكنك إستخدامه بعدة طرق مختلفة، وكل الطرق والوصفات تؤدي إلى نفس النتيجة، حيث توجد وصفة لفازلين الكركم سوف نتعرف عليها من خلال التالي لكي تتخلصي من الشعر الزائد نهائيا، لأن الشعر يبقى في كل مرة ينمو فيها يتناقص تدريجياً حتى يختفي تماماً وتصبح المنطقة خالية من الشعر وتكون الوصفة كالتالي:

الكركم من الأعشاب الممتازة التي تعمل على تغذية البشرة، والكركم يدخل في العديد من وصفات العناية بالبشرة والشعر لأهميته، كما أنه من المواد الطبيعية الآمنة للبشرة والشعر وغير المكلفة الوصفة كالتالي:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص.

نصف صغيرة كركم.

5ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

نحضر وعاء نظيف ونضع الكركم مع الحمص والحليب.

تخلط المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس.

أضيفي الفازلين إلى الوصفة واخلطيهم جيدًا.

انشر الخليط على المنطقة التي نريد إزالة الشعر الزائد منها في اتجاه نمو الشعر.

ننتظر حتى يجف الخليط تمامًا ونشعر بشد الجلد.

أزيلي القناع عن الوجه عكس اتجاه نمو الشعر.