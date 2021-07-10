ساندويتش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا من الأكلات السريعة، و التى يمكن تناولها فى الرحلات ويمكنك أكله أثناء العمل الذى يستمر لفترات طويلة ونحتاج فيه الى وجبة متكاملة وسريعة، وتعطينا احساس بالشبع لفترة طويلة، وذلك لأنه يحتوى على مكونات مفيدة جداً ومغذية ومليئة بالبروتين والمعادن المختلفة، ويمكننا تناوله بجانب العديد من الصوصات و التى يمكن تحضيرها فى المنزل بكل سهولة، واليوم سوف نقدمه لكم بجانب التومية ونصوص الطماطم الحار ونعرفكم على مكوناتهم وكيفية تجهيزهم بكل سهولة، ويعتبر عمل الساندويش فى المنزل من الأمور التى تجعلنا مطمئنين ونحن ونتناوله لأنه من مكونات معروفة ومضمونة، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مقادير وطريقة عمل ساندويتش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا بجانب التومية والصوص الحار. مكونات ساندويتش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا بجانب التومية والصوص الحار مكونات ساندويتش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا بجانب التومية والصوص الحار يتكون ساندويتش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا بجانب التومية والصوص الحار من مكونات سهلة وبسيطة وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة من الزبدة.

١/٤ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٢ بصلة متوسطة مبشورة.

حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من بهارات اللحمة.

١/٤ كوب من الماء.

٤ رغيف من التورتيلا.

جبنة مودزريلا. مكونات التومية ٣ فص من الثوم المفروم.

٣/٤ كوب من الماء.

٣ ملعقة كبيرة من النشا.

٤ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الصوص الحار ٢ حبة من الفلفل الحار المفروم.

بصلة صغيرة مفرومة.

٢ فص من الثوم المفروم.

٢ كوب من عصير الطماطم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٢ ملعقة صغيرة من الشطة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل ساندويش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا بجانب التومية والصوص الحار بسيطة جداً وغير متعبة وهى كمايلي: نقوم بإحضار طاسة على النار ونضع بها ملعقة الزبدة ونضع عليها اللحمة المفرومة ونقلبها حتى تتشرب ويتغير لونها. ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والبهارات والقرفة. ثم نضيف البصل المبشور والفلفل الأخضر المقطع مكعبات صغيرة ونقلبهم مع بعض كويس حتى يدبلوا. وبعد ذلك نضيف ملعقة الصلصة وربع كوباية الميه ونقلب كويس حتى تستوي اللحمة. ثم نحضر أرغفة التورتيلا و نفرد الجبنة المودزريلا على الرغيف ونحط حشوة اللحمة وبعد ذلك نضيف شوية من الجبنة على الوش. ونقوم بلف العيش على شكل مثلث ونضع طاسة على النار وندهنها بالزيت ونضع الساندويتش ليتحمر من الناحيتين. ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من باقى الأرغفة وبالهنا والشفا. طريقة عمل التومية نقوم بوضع النشا مع الماء فى طبق على النار ونقلب على نار هادئة حتى يصبح قوامه متماسك شوية. ثم ننزله من على النار ونتركه حتى يبرد. ونضع الثوم مع عصير الليمون فى الخلاط وعليهم الملح ثم نضع خليط النشا ونضرب حتى يمتزج الخليط تماماً. وبعد ذلك نضيف الزيت بالتدريج هوه والخلاط شغال حتى نحصل على الكثافة المناسبة واللون الأبيض الكريمي. ونضعها فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم. طريقة الصوص الحار نقوم بتسخين الزيت فى حلة على النار ونشوح فيه البصل حتى يذبل. ثم نضيف الثوم والفلفل الحار ونقلب حتى يذبل. وبعد ذلك نضيف عصير الطماطم وعليه التوابل ونهدى النار ونتركها تتسبك وبعدها نرفعها من على النار. ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها. الوسوم

ساندويتش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا من الأكلات السريعة، و التى يمكن تناولها فى الرحلات ويمكنك أكله أثناء العمل الذى يستمر لفترات طويلة ونحتاج فيه الى وجبة متكاملة وسريعة، وتعطينا احساس بالشبع لفترة طويلة، وذلك لأنه يحتوى على مكونات مفيدة جداً ومغذية ومليئة بالبروتين والمعادن المختلفة، ويمكننا تناوله بجانب العديد من الصوصات و التى يمكن تحضيرها فى المنزل بكل سهولة، واليوم سوف نقدمه لكم بجانب التومية ونصوص الطماطم الحار ونعرفكم على مكوناتهم وكيفية تجهيزهم بكل سهولة، ويعتبر عمل الساندويش فى المنزل من الأمور التى تجعلنا مطمئنين ونحن ونتناوله لأنه من مكونات معروفة ومضمونة، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مقادير وطريقة عمل ساندويتش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا بجانب التومية والصوص الحار. مكونات ساندويتش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا بجانب التومية والصوص الحار مكونات ساندويتش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا بجانب التومية والصوص الحار يتكون ساندويتش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا بجانب التومية والصوص الحار من مكونات سهلة وبسيطة وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة من الزبدة.

١/٤ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٢ بصلة متوسطة مبشورة.

حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من بهارات اللحمة.

١/٤ كوب من الماء.

٤ رغيف من التورتيلا.

جبنة مودزريلا. مكونات التومية ٣ فص من الثوم المفروم.

٣/٤ كوب من الماء.

٣ ملعقة كبيرة من النشا.

٤ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الصوص الحار ٢ حبة من الفلفل الحار المفروم.

بصلة صغيرة مفرومة.

٢ فص من الثوم المفروم.

٢ كوب من عصير الطماطم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٢ ملعقة صغيرة من الشطة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل ساندويش التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة والمودزريلا بجانب التومية والصوص الحار بسيطة جداً وغير متعبة وهى كمايلي: نقوم بإحضار طاسة على النار ونضع بها ملعقة الزبدة ونضع عليها اللحمة المفرومة ونقلبها حتى تتشرب ويتغير لونها. ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والبهارات والقرفة. ثم نضيف البصل المبشور والفلفل الأخضر المقطع مكعبات صغيرة ونقلبهم مع بعض كويس حتى يدبلوا. وبعد ذلك نضيف ملعقة الصلصة وربع كوباية الميه ونقلب كويس حتى تستوي اللحمة. ثم نحضر أرغفة التورتيلا و نفرد الجبنة المودزريلا على الرغيف ونحط حشوة اللحمة وبعد ذلك نضيف شوية من الجبنة على الوش. ونقوم بلف العيش على شكل مثلث ونضع طاسة على النار وندهنها بالزيت ونضع الساندويتش ليتحمر من الناحيتين. ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من باقى الأرغفة وبالهنا والشفا. طريقة عمل التومية نقوم بوضع النشا مع الماء فى طبق على النار ونقلب على نار هادئة حتى يصبح قوامه متماسك شوية. ثم ننزله من على النار ونتركه حتى يبرد. ونضع الثوم مع عصير الليمون فى الخلاط وعليهم الملح ثم نضع خليط النشا ونضرب حتى يمتزج الخليط تماماً. وبعد ذلك نضيف الزيت بالتدريج هوه والخلاط شغال حتى نحصل على الكثافة المناسبة واللون الأبيض الكريمي. ونضعها فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم. طريقة الصوص الحار نقوم بتسخين الزيت فى حلة على النار ونشوح فيه البصل حتى يذبل. ثم نضيف الثوم والفلفل الحار ونقلب حتى يذبل. وبعد ذلك نضيف عصير الطماطم وعليه التوابل ونهدى النار ونتركها تتسبك وبعدها نرفعها من على النار. ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها.

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