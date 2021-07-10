طريقة دجاج كنتاكي المقرمش بالتتبيلة السحرية أحلى من المطاعم

طريقة دجاج كنتاكي المقرمش ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة شهية ولذيذة أيضاً، لعمل دجاج كنتاكي مقرمش في المنزل بتتبيلة مميزة مثل المطاعم، لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم، ولكي تضمن سلامته وصحته لهم أيضاً، بدلاً من تناوله من المطاعم، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، وقد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بالتتبيلة السحرية والمميزة بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي لا مثيل له، كما يمكنكم تجربة ناجتس الدجاج بالبطاطس وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة دجاج كنتاكي المقرمش بكل سهولة بألذ الوصفات.

مكونات طريقة دجاج كنتاكي المقرمش

تتكون طريقة دجاج كنتاكي المقرمش من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير التتبيلة

360 دجاج تندرلوين.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

100 مل حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

مقادير خليط التغطية

110 جم دقيق.

80 جم نشا.

رشة ملح.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل علي دجاج كنتاكي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر التتبيلة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدجاج والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار والثوم المهروس والحليب والنشا، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق ونخلطهم جيداً، ثم نغطي الوعاء ونترك الدجاج بالتتبيلة لمدة 20 دقيقة.

ثانياً نحضر خليط التغطية

نحضر وعاء، ونضيف إليه الدقيق والنشا والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضع الدجاج المتبل في خليط الدقيق ونغلفه جيداً بالدقيق، ثم نضعه بالتتبيلة مرة ثانية، ثم نغلفه بالدقيق مرة ثانية، ثم ننفضه من الدقيق.

بعد ذلك نقوم بقلي الدجاج في زيت غزير ساخن، وعندما تتحمر الجهة التي بالأسفل نقلبه على الجهة الثانية، ثم نتركه حتى يكتسب لوناً ذهبياً لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 دقائق تقريباً، ثم نرفعه من على النار.

ثم نقدم دجاج كنتاكي مقرمش في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الصلصة المتبلة

المكونات

2 ملعقة كبيرة كاتشب.

نصف ملعقة كبيرة صلصة صويا.

2 ملعقة كبيرة سكر.

4 ملعقة كبيرة شراب نشا أو عسل.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أحمر.

ملعقة كبيرة معجون فلفل أحمر.

نحضر وعاء، ثم نضيف الكاتشب وصلصة الصويا والسكر وشراب النشا والثوم المهروس والفلفل الأحمر ومعجون فلفل أحمر. ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلبهم جيداً، ثم نترك الخليط حتى يغلي، ثم نرفعه من على النار بعد مرور 30 ثانية من الغليان، ثم نسكب الصلصة المتبلة في طبق التقديم. ثم نقدم الصلصة المتبلة مع دجاج كنتاكي. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير