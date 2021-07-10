طريقة عمل البيتزا الأمريكية المذهلة: بطريقة رائعة وجديدة لعام 2021

طريقة عمل البيتزا الأمريكية المذهلة تعد من أجمل الطرق وأبسطها، وتعتبر عجينة البيتزا من المعجنات السهلة التي يمكن القيام بها في أقل وقت ممكن، وتختلف طرق تزيين البيتزا من عجينة إلى أخرى حيث يمكن حشوها بالجبنة أو اللحمة المفرومة أو الدجاج أو السجق وهي وصفة اليوم، وهذه الأكلة من أكثر الأكلات شيوعاً بين الناس سواء الكبار أو الصغار لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها وبساطتها، وهذه العجينة غير أي عجينة مفيدة وصحية لأنها تحتوي على البيض واللبن والزبادي وكل هذه المنتجات تمدنا بالكالسيوم اللازم لبناء الأجسام بطريقة صحيحة، وكل ما علينا في هذا الموقع الممتاز موقع ثقفني تقديم كل ما هو جديد ومفيد لذلك سوف نعرض لكم مكونات عمل البيتزا الأمريكية وطريقة إعدادها.مكونات عمل البيتزا الأمريكية
تعد مكونات عمل البيتزا الأمريكية من أبسط المكونات التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كالتالي:
- 5 اكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 حبة من البيض.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من اللبن السائل الدافئ.
- رشة صغيرة من الملح.
للتزيين من أعلى
- فلفل أخضر مفروم.
- سجق.
- 4 ملاعق كبيرة من الكاتشب.
- كمية من الزيتون.
- صلصة طماطم.
- جبنة شيدر.
- طماطم مبشورة.
تعتبر طريقة تحضير البيتزا من أسهل الطرق السريعة سوف نعرضها لكم بالتفصيل والطريقة كالآتي:
- نحضر إناء ونضع به ملعقة السكر والخميرة الفورية وملاعق الزبادي ونقلب مع بعض جيداً حتى يذوب السكر.
- ننخل كمية الدقيق المحددة ثم نقلب به الخميرة الفورية ورشة الملح، ثم نضعهم على الخليط السابق.
- ثم نسكب عليهم كوب اللبن السائل الدافئ ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية.
- نلم العجين بكوب الزيت ونعجن أيضاً، نترك العجينة لمدة ساعة او أكثر حتى تخمر.
- نقوم بقلي السجق في قليل من الزيت حتى يحمر ثم نقطعه قطع صغيرة.
- بعد ان تخمر العجينة نفردها في صينية ونتركها ترتاح.
- نضع عليها صلصة الطماطم في جميع الجوانب ثم نضع السجق والفلفل الأخضر المفروم.
- ونرش ايضاً الطماطم المبشورة والزيتون والكاتشب والجبنة الشيدر.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً.
- نقوم بوضع قليل من الجبنة مرة اخرى وندخلها الفرن حتى تذوب الجبنة ثم نخرجها بعد ذلك نقدمها بألف هنا وشفا.
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طريقة عمل البيتزا الأمريكية المذهلة تعد من أجمل الطرق وأبسطها، وتعتبر عجينة البيتزا من المعجنات السهلة التي يمكن القيام بها في أقل وقت ممكن، وتختلف طرق تزيين البيتزا من عجينة إلى أخرى حيث يمكن حشوها بالجبنة أو اللحمة المفرومة أو الدجاج أو السجق وهي وصفة اليوم، وهذه الأكلة من أكثر الأكلات شيوعاً بين الناس سواء الكبار أو الصغار لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها وبساطتها، وهذه العجينة غير أي عجينة مفيدة وصحية لأنها تحتوي على البيض واللبن والزبادي وكل هذه المنتجات تمدنا بالكالسيوم اللازم لبناء الأجسام بطريقة صحيحة، وكل ما علينا في هذا الموقع الممتاز موقع ثقفني تقديم كل ما هو جديد ومفيد لذلك سوف نعرض لكم مكونات عمل البيتزا الأمريكية وطريقة إعدادها.مكونات عمل البيتزا الأمريكية
تعد مكونات عمل البيتزا الأمريكية من أبسط المكونات التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كالتالي:
- 5 اكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 حبة من البيض.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من اللبن السائل الدافئ.
- رشة صغيرة من الملح.
للتزيين من أعلى
- فلفل أخضر مفروم.
- سجق.
- 4 ملاعق كبيرة من الكاتشب.
- كمية من الزيتون.
- صلصة طماطم.
- جبنة شيدر.
- طماطم مبشورة.
تعتبر طريقة تحضير البيتزا من أسهل الطرق السريعة سوف نعرضها لكم بالتفصيل والطريقة كالآتي:
- نحضر إناء ونضع به ملعقة السكر والخميرة الفورية وملاعق الزبادي ونقلب مع بعض جيداً حتى يذوب السكر.
- ننخل كمية الدقيق المحددة ثم نقلب به الخميرة الفورية ورشة الملح، ثم نضعهم على الخليط السابق.
- ثم نسكب عليهم كوب اللبن السائل الدافئ ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية.
- نلم العجين بكوب الزيت ونعجن أيضاً، نترك العجينة لمدة ساعة او أكثر حتى تخمر.
- نقوم بقلي السجق في قليل من الزيت حتى يحمر ثم نقطعه قطع صغيرة.
- بعد ان تخمر العجينة نفردها في صينية ونتركها ترتاح.
- نضع عليها صلصة الطماطم في جميع الجوانب ثم نضع السجق والفلفل الأخضر المفروم.
- ونرش ايضاً الطماطم المبشورة والزيتون والكاتشب والجبنة الشيدر.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً.
- نقوم بوضع قليل من الجبنة مرة اخرى وندخلها الفرن حتى تذوب الجبنة ثم نخرجها بعد ذلك نقدمها بألف هنا وشفا.
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