طريقة عمل الفطيرة الدنماركية..بخطوات سهلة وبسيطة للغاية2021

تعتبر الفطيرة الدنماركية، من أشهر الفطائر في المطبخ الدنماركي وتعد من ألذ وأطعم الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار لطعمها الرائع واللذيذ، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية والبلاد العربية ودول العالم، حيث تحتوي الفطائر على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الأنسان لما تحتويه من سعرات حرارية وبروتينات ودهون وكربوهيدرات لنكون بصحة جيدة، ويمكن عمل الفطيرة الدنماركي بعدة طرق منها بالجبنة واللحمة والتونة وطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عملها بالمنزل وبتكلفة قليلة مثل المطاعم الكبرى، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الفطيرة الدنماركية بخطوات سهلة للغاية وفي خلال نصف ساعة، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم. مكونات عمل الفطيرة الدنماركية بالجبنة مكونات عمل الفطيرة الدنماركية بالجبنة سوف نتحدث على مكونات عمل الفطيرة بطعم الجبنة الدنماركية بمكوناتها البسيطة وهى كالتالي:- كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كيلو من الجبن المدخن الدنماركي.

حبة طماطم مقطعة.

ملعقة كبيرة من السكر.

فلفل أخضر مقطع.

ربع كوب صغير من الزيت.

رشة خفيفة من الفلفل الأسود. عمل عجينة الفطيرة عمل عجينة الفطيرة سوف نتعرف على طريقة عمل عجينة الفطيرة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية والحصول على عجينة هشة وطرية وهى كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء كبير وعميق ويكون من البلاستيك ثم نضع به الدقيق المنخول والخميرة والسكر والملح. ثم نقلب المكونات السابقة تقليب جيد بواسطة ملعقة من الخشب. يتم إضافة الماء والزيت بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة هشة وطرية. ثم نترك العجينة لمدة عشرون دقيقة حتى تتخمر وتغطيتها بقطعة من القماش. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطيرة الدنماركية بطريقة خرافية مثل المطاعم الكبرى وهى كما يلي:- يتم اخذ العجينة بعد التخمر ونقوم بتجزئة العجينة إلى قطعتين نأخذ قطعة ونقوم بفردها جيدا.

ثم نضع عليها الجبنة والطماطم المقطع والفلفل الأخضر ثم رشة الفلفل الأسود.

يتم فرد القطعة الثانية من العجينة ونقوم بفردها ثم نضعها على عجينة المكونات السابقة.

ثم نقوم بغلق العجينة من جميع الجوانب ويتم وضعها بصينية مدهونة بالزيت.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع بداخلها الصينية.

ثم نترك الصينية بداخل الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي.

نقوم بتقطيع الفطيرة باستخدام القطاعة ويكون التقطيع بشكل متساوي.

يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولأسرتك. الوسوم

تعتبر الفطيرة الدنماركية، من أشهر الفطائر في المطبخ الدنماركي وتعد من ألذ وأطعم الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار لطعمها الرائع واللذيذ، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية والبلاد العربية ودول العالم، حيث تحتوي الفطائر على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الأنسان لما تحتويه من سعرات حرارية وبروتينات ودهون وكربوهيدرات لنكون بصحة جيدة، ويمكن عمل الفطيرة الدنماركي بعدة طرق منها بالجبنة واللحمة والتونة وطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عملها بالمنزل وبتكلفة قليلة مثل المطاعم الكبرى، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الفطيرة الدنماركية بخطوات سهلة للغاية وفي خلال نصف ساعة، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم. مكونات عمل الفطيرة الدنماركية بالجبنة مكونات عمل الفطيرة الدنماركية بالجبنة سوف نتحدث على مكونات عمل الفطيرة بطعم الجبنة الدنماركية بمكوناتها البسيطة وهى كالتالي:- كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كيلو من الجبن المدخن الدنماركي.

حبة طماطم مقطعة.

ملعقة كبيرة من السكر.

فلفل أخضر مقطع.

ربع كوب صغير من الزيت.

رشة خفيفة من الفلفل الأسود. عمل عجينة الفطيرة عمل عجينة الفطيرة سوف نتعرف على طريقة عمل عجينة الفطيرة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية والحصول على عجينة هشة وطرية وهى كالآتي:- نقوم بإحضار وعاء كبير وعميق ويكون من البلاستيك ثم نضع به الدقيق المنخول والخميرة والسكر والملح. ثم نقلب المكونات السابقة تقليب جيد بواسطة ملعقة من الخشب. يتم إضافة الماء والزيت بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة هشة وطرية. ثم نترك العجينة لمدة عشرون دقيقة حتى تتخمر وتغطيتها بقطعة من القماش. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطيرة الدنماركية بطريقة خرافية مثل المطاعم الكبرى وهى كما يلي:- يتم اخذ العجينة بعد التخمر ونقوم بتجزئة العجينة إلى قطعتين نأخذ قطعة ونقوم بفردها جيدا.

ثم نضع عليها الجبنة والطماطم المقطع والفلفل الأخضر ثم رشة الفلفل الأسود.

يتم فرد القطعة الثانية من العجينة ونقوم بفردها ثم نضعها على عجينة المكونات السابقة.

ثم نقوم بغلق العجينة من جميع الجوانب ويتم وضعها بصينية مدهونة بالزيت.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع بداخلها الصينية.

ثم نترك الصينية بداخل الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي.

نقوم بتقطيع الفطيرة باستخدام القطاعة ويكون التقطيع بشكل متساوي.

يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولأسرتك.

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