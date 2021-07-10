أقوي خلطة لتطويل وتنعيم الشعر في 3 أيام فقط بمكونات نتائجها مذهلة، الشعر هو سر جمال المرأة كما أنه مصدر ثقتها في النفس حيث أن الشعر يلعب دور هام في تحديد ملامح الوجه.

كما أنه تحرص العديد من الفتيات علي الاهتمام والعناية بطول وكثافة الشعر ولذلك تلجأ إلي منتجات الشعر المختلفة لتطويل الشعر.

ولكن تتواجد في هذه المنتجات مواد كيميائية ضارة بالشعر ولهذا يمكنك الاستغناء عنها واستبدالها بمكونات طبيعية فعالة.

حيث تمتاز بأنها تمنح الشعر النتيجة المطلوبة في وقت قصير كما أنا آمنة علي الشعر وكذلك غير مكلفة.

الخلطة الجبارة لتطويل وتنعيم الشعر في وقت قياسي لشعر جذاب

تطويل وتنعيم الشعر هو أمر ضروري ترغب به جميع النساء ولكن يتعرض الشعر لعوامل عديدة تتسبب في تساقطه وقلة نموه.

ومنها كثرة غسل الشعر أو استخدام أدوات التصفيف الحرارية مما تؤدي إلي تلف فروة الرأس وعدم نمو بصيلات جديدة.

ولكن تتوافر خلطات كثيرة تجعلك تستعيدي جمال شعرك كما تعمل علي تطويل الشعر وعدم تساقطه.

ولهذا سوف أقدم لكي أسرع خلطة لتطويل وتنعيم الشعر في وقت قصير بمكونات جبارة.

خلطة البيض والمايونيز لتطويل وتنعيم الشعر في 3 أيام

يعد البيض مكون فعال لتحسين صحة الشعر حيث يساعد علي زيادة نمو الشعر وتحفيز بصيلات الشعر علي النمو.

وهذا لاحتوائه علي عناصر غذائية وبروتينات هامة لتطويل وتنعيم الشعر للحصول علي شعر ناعم وقوي.

المايونيز يحتوي علي مضادات أكسدة تدخل في تركيب الشعر مما تساعد علي تسريع نمو الشعر مما يعمل علي تطويل الشعر.

كما يحتوي علي أحماض أمينيه وزيوت هامة لحماية الشعر من التساقط كما يحافظ علي نعومة الشعر ولمعانه.

بياض بيضة كبيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

مكونات خلطة تطويل وتنعيم الشعر في وقت قصير

في وعاء عميق قومي بخفق بياض البيض حتي يصبح لونه أبيض.

ثم أضيفي الزبادي والمايونيز وامزجي المكونات جيداً حتي تحصلي علي خليط متجانس.

يتم غسل الشعر ثم يترك ليجف وبعد ذلك توضع طبقة علي فروة الرأس مع التدليك لمدة 5 دقائق.

ثم يترك ليجف وبعد ذلك توضع طبقة علي فروة الرأس مع التدليك لمدة 5 دقائق. ثم توضع طبقة أخري علي الشعر بالكامل من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بكيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو الطبيعي.

تستخدم الخلطة لمدة 3 أيام متتالية وسوف تلاحظي النتيجة لشعر طويل وناعم.

طريقة تحضير خلطة تطويل وتنعيم الشعر وكيفية الاستخدام