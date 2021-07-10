طريقة فرد الشعر بالنشا في المنزل والنتيجة أحسن من كريمات الفرد بـ100 مرة وبدون أي أضرار

طريقة فرد الشعر بالنشا تعتبر من أبرز وأهم الطرق الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر المجعد والمموج وتجعله مفرود وناعم، وتساعد في التخلص من الخشونة وتمنحه ترطيب عالي للغاية، حيث أن النشا من أهم المواد الطبيعية الغنية بالبروتين، كما أنه يعمل على تغليف الشعر كله بطبقة للحماية ضد العوامل الخارجية وأشعة الشمس الضارة التي تتسبب في إصابته بالجفاف والخشونة، ومن خلالنا نقدم إليكم عدد كبير من الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق وصفة فرد الشعر بالنشا، ومنحه أهم وأفضل تغذية ممكنة.

طريقة فرد الشعر بالنشا في البيت

تعتبر تلك الوصفة من أهم وصفات طريقة فرد الشعر بالنشا نظراً لأنها تحتوي على زيت الزيتون الذي يقوم بترطيب الشعر بامتياز، وحليب جوز الهند الذي يتضمن على المغذيات والألياف الغذائية والدهون الثلاثية والغني بفيتامين هـ، ولكن يرجى الحذر أن تلك الوصفة تحتوي على الليمون الذي يعمل على سحب اللون من الشعر، ولذلك يجب تجنب تطبيقها على الشعر المصبوغ.

المكونات

كوب من حليب جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

3 ملعقة كبيرة من النشا.

عصير حبة كبيرة من الليمون.

شامبو أطفال خالي من الكبريت.

غطاء الشعر البلاستيكي.

سشوار (مجفف شعر).

في وعاء صغير على النار نقوم بمزج زيت الزيتون مع حليب جوز الهند جيداً. وفي وعاء جانبي نقوم بخط الليمون مع النشا حتى تتجانس تماماً. نمزج الخليطين سوياً ونرفعهم على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على القوام المطلوب الأشبه بالبلسم. يرفع من على النار ويترك جانباً حتى يهدأ تماماً قبل الاستخدام. يتم توزيع المزيج على الشعر بفرشاة الصبغة، أو تمشيطه جيداً للتأكد من تغلغله في الشعر وتغليفه لكل الشعر بالتساوي. يتم لف الشعر بالغطاء البلاستيكي مع توجيه حرارة المجفف عليه، وفي حالة عدم توافره يوضع عليه منشفة ساخنة مما يساهم في فرد الشعر سريعاً. تترك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين على الأقل، وبعدها يغسل بشامبو الأطفال أو أي شامبو طبي. يتم تمشيط الشعر بالمشط الخشبي وتركه مفرود.

خطوات فرد الشعر بالنشا في المنزل