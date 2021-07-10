حبة واحدة من الموز هتعمل أحلى كيراتين طبيعي للشعر في البيت والنتيجة مذهلة من أول استخدام

ترغب جميع الفتيات في الحصول على الشعر الناعم المفرود اللامع، ولكن الطرق التي تساعد على تحقيق ذلك الامر جميعها تحتوي على المواد الكيماوية التي تسبب الضرر لصحة الشعر، ولكن في الفترة الأخيرة تم الوصول إلى كيراتين طبيعي للشعر من المواد الطبيعية التي لا تسبب الضرر على الإطلاق، وتجعله ناعم ولامع، وتمنحه الترطيب الضروري والمطلوب لصحته ولمعانه، ويعتبر أهم تلك المواد هو الموز، لن تتخيلوا أن أصبع واحد من الموز يمكنه أن يجعل الشعر صحي وغني ومفعم بالحيوية.

كيراتين طبيعي للشعر بالموز في البيت

يعتبر الموز من أكثر الفواكه التي يمكننا الاعتماد عليها في تحضير كيراتين طبيعي للشعر، نظراً لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامين التي يتطلبها الشعر حتى يحافظ عله لمعانه وصحته، ويعتبر من المواد التي تحتوي على نسبة كبيرة من المغنسيوم والبيوتين والزيوت الطبيعية، وبالتالي يمكننا الاعتماد عليه بشكل كبير للغاية في إعداد الوصفات المميزة لتغذية الشعر وجعله صحي، فهو يساعد في نعومة الشعر وتخليصه من التقصف وإصلاح التلف والتعزيز من مرونة الشعر وتقويته.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر من الموز والبابايا

المكونات

أصبع من الموز الناضج.

قطعة مناسبة من البابايا بحجم أصبع الموز.

طريقة التحضير

نقوم بهرس أصبح الموز جيداً حتى يصبح ناعم للغاية، وعليه نقوم بهرس البابايا كذلك والتأكد من اندماجهم بشكل مناسب. نستخدم الخليط في التطبيق على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف، والتأكد من تغليفه لكل الشعر. يترك المزيج على الشعر حتى يجف تماماً، أو لمدة 45 دقيقة بالتقريب. يغسل بالطريقة المعتادة ولكن بالاعتماد على الشامبو الطبي، مع مراعاة التكرار مرة أسبوعياً.

ماسك الموز وزيت الزيتون لأفضل كيراتين للشعر

المكونات

2 حبة من الموز الطازج.

1/2 كوب من العسل الأبيض.

1/2 كوب من زيت الزيتون البكر.

غطاء الشعر البلاستيكي.

خطوات التحضير