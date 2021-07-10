طريقة عمل برجر اللحم بالمنزل بطريقة سهلة ومميزة

تعد الهمبورجر من الأطعمة الشهية واللذيذة التي يحبها ويفضلها الكثير من الكبار والصغار على حد سواء ولكن تخاف بعض الأمهات من شرانة جاهزا لأنه قد يحتوي على مكونات غير صحية أو فاسدة ولكي تتأكدي أن أولادك يأكلون البرجر الطازج الجيد سوف نتعرف على طريقة صنعه بطريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا المقال. برغر اللحمة المفرومة المكونات ملح وفلفل حسب الرغبة.

مئتان وخمسون غراما من اللحمة المفرومة.

جبنة شيدر.

كاتشب.

مايونيز.

بصل أحمر شرائح.

شرائح. خس.

طماطم شرائح.

خبز كيزر. طريقة التحضير وضع اللحمة المفرومة داخل قدر ثم إضافة الملح والفلفل.

الملح والفلفل. خلط اللحمة جيدا بواسطة اليد وتشكيله على شكل برغر دائري.

وضع البرغر على الشواية لمدة خمس دقائق على كل جانب على درجة حرارة 200 مئوية.

وضع الجبن على البرغر لمدة دقيقة حتى إذابته.

تقطيع الخبز إلى نصفين ووضع الخس فوقه البصل ، الطماطم،والكاتشب والمايونيز.

نصفين ووضع الخس فوقه البصل ، الطماطم،والكاتشب والمايونيز. وضع البرغر على الخبز وتقديمه ساخنا. برغر اللحم المحشي المشوي المكونات ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بيضة كبيرة.

كيلو غرام من لحم البقر المفروم .

ربع كوب من البقسماط.

كوب من جبن الشيدر المبروش.

ربع كوب من البقسماط .

كوب من جبن الشيدر المبروش.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من البهار المكشل.

حبة متوسطة من كل من الفلفل الأخضر الحلو المفروم، الطماطم المفرومة، والبصل المفروم. مكونات للتقديم خس.

كاتشب.

مايونيز.

خبز برجر. طريقة التحضير وضع اللحم داخل قدر محضرة الطعام ثم إضافة البيض، الملح، البقسماط والبهار والتشغيل بسرعة متوسطة لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى اختلاط المواد والحصول على برغر متجانس وناعم.

البيض، الملح، البقسماط والبهار والتشغيل بسرعة متوسطة لمدة دقيقة دقيقتين حتى اختلاط المواد والحصول على برغر متجانس وناعم. إحضار أداة تشكيل البرغر ووضع القليل من خليط اللحم فيها والضغط على خليط اللحم بالغطاء حيث تشكيل تجويف في قرص البرغر وتوزيع القليل من البصل ، الجبن، الطماطم ،والفلفل واخذ القليل من لحم البرغر ووضعه على الحشو والضغط عليه بغطاء اداة تشكيل البرغر حتى التصاق طبقات اللحم جيدا لتجنب خروج الحشو اثناء شوى البرغر ( ويمكن تشكيل البرغر من دون اداتها وذلك ياخذ مقدار من اللحم وتشكيله الي قرص في باطن اليد ووضع القليل من الحشو فيه واقفال اللحم على الحشو جيدا لتجنب خروجة اثناء شوي البرغر.

تشكيل البرغر ووضع القليل من خليط اللحم فيها والضغط على خليط اللحم بالغطاء حيث تشكيل تجويف في قرص البرغر وتوزيع القليل من البصل ، الجبن، الطماطم ،والفلفل واخذ القليل من لحم البرغر ووضعه على الحشو والضغط عليه بغطاء اداة تشكيل البرغر حتى التصاق طبقات اللحم جيدا لتجنب خروج الحشو اثناء شوى البرغر ( ويمكن تشكيل البرغر من دون اداتها وذلك ياخذ مقدار من اللحم وتشكيله الي قرص في باطن اليد ووضع القليل من الحشو فيه واقفال اللحم على الحشو جيدا لتجنب خروجة اثناء شوي البرغر. تسخين شواية كهربائية حتى تصبح ساخنة جدا ووضع اقراص البرغر على الشوايه والانتظار لبضع دقائق حتى تحميص القاع ثم قلبها على الجهة الثانية والانتظار لبضع دقائق لاكتساب القاع اللون الذهبي ونضوج اللحم تماما.

وضع القليل من المايونيز على انصاف خبز البرغر ووضع القليل من الكاتشب والبعض من اوراق الخس ،ثم وضع قرص البرغر المحشي على الخس ووضع النصف الثاني من الخبز والتقديم فورا. برغر الزيتون والبيستو المكونات ملعقتان كبيرتان من الماء.

خمسمئة غرام من اللحم البقري المفروم.

نصف كوب من الزيتون الأخضر المحشو. مكونات صلصة البيستو بالريحان كوب من الريحان.

نصف كوب من الصنوبر.

ثلاثة فصوص من الثوم.

نصف كوب من جبنة البارميزان.

نصف كوب من زيت الزيتون. مكونات للتقديم أربع قطع من الخبز المحمص.

قطع من الخبز المحمص. نصف كوب من البيمنتو.

كوب من أوراق الجرجير.

الجرجير. عشر حبات من الزيتون.

حبة أفوكادو.

ثلاث حبات من البصل الأخضر.

كوب من الفلفل الحلو الأحمر المشوي. طريقة التحضير خلط اللحم البقري المفروم صلصة البيستو ،الماء والزيتون ومزج الخليط قليلا وتشكيله إلى أربع أقراص برغر.

برغر. وضع الصنوبر الثوم والريحان داخل محضرة الطعام وخفق الخليط حتى يصبح املس .

صب الزيت ثم إضافة جبنة البارميزان.

جبنة البارميزان. تسخين الشواية المسطحة أو صينية الشواء إلى حرارة عالية بدرجة معتدلة .

حرارة عالية بدرجة معتدلة . دهن البرغر قليلا بالزيت وإضافة البرغر إلى الشواية او صينية الشواء ثم خفض الحرارة إلى درجة حرارة معتدلة.

البرغر الشواية او صينية الشواء ثم خفض الحرارة درجة حرارة معتدلة. شوي البرغر لمدة تتراوح من 6 الي 7 دقائق على كل جانب اوحتى نضوجه كليا مع قلبه مرة واحدة.

دهن الخبز بالزيت ووضعه على الشواية حتى اكتسابه لونا ذهبيا.

مزج الزيتون الفلفل المشوي والافوكادو ووضعه على البرغر.

تقديمه على الخبز المحمص مع الجرجير البصل الاخضر مكعبات الافوكادو الصغيرة والزيتون. برغر اللحمة المفرومة المكوناتطريقة التحضيربرغر اللحم المحشي المشوي المكوناتطريقة التحضيربرغر الزيتون والبيستو المكوناتطريقة التحضير

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