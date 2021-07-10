كريم النشا والخيار لتبييض فوري للبشرة وشدها والتخلص من التجاعيد

وصفتنا اليوم عن كريم الخيار والنشا للوجه تعمل على حل جميع المشاكل التي تعاني منها البشرة، الآن سيدتي أنسي التجاعيد المبكرة والبشرة الباهتة والبقع والكلف وداعاً أثار الشمس والحروق وأهلاً بشرة نضرة وناعمة كالحرير ووجهي العالم بأجمل وجه، مع أرخص وصفة طبيعية باثنين جنيه تمتلكين بشرة خالية من العيوب وهى من خلال كريم الخيار والنشا.

طريقة تحضير كريم الخيار بالنشا

إذا تحدثنا عن فوائد الخيار للبشرة لا يكفي ألف مرجع سواء بوضعه على الجلد مباشرةً أو أكله فقد يعطي مفعول سريع في الجمال، أما فوائد النشا حدث ولا حرج هي تدخل في العديد من الصناعات التجميلية من الكريمات والماسكات، فعندما يوضع العنصرين مع بعض (الخيار والنشا) كيف تكون النتيجة، تبييض سريع للمناطق الداكنة ونضارة وإشراقة مميزة.

ثمرة خيار واحدة متوسطة.

ملعقة كبيرة من النشا.

قليل من ماء ورد.

إحضار ثمرة خيار متوسطة وغسلها جيداً وبشرها ووضع ماء ورد وضربها في الخلاط.

يتم تصفية الخليط جيدا ووضع عصير الخيار في كوب.

إضافة ملعقة من نشا الذرة في ماء الخيار وتقليبها جيداً.

وضع الكوب الذي به خليط النشا بالخيار في إناء به ماء ساخن مع التقليب جيدا حتى تتماسك النشا.

بعد الحصول على قوام كريمي يفرد الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة.

يتم إزالة الماسك من البشرة ثم غسل البشرة بالماء الفاتر ووضع الفازلين أو كريم مرطب.

إذا تبقى من وصفة كريم الخيار والنشا يفضل وضعه في الثلاجة في عبوة من الزجاج محكمة واستخدامها كل ثلاثة أيام لإعطاء أحسن نتيجة للترطيب والتفتيح.

أحضري ملعقة كبيرة من النشا، ثم أضيفي كوب من ماء الورد، وملعقة من الجلسرين.

ارفعي الخليط على نار هادئة حتى يتجانس ويصبح ذات قوام كريمي، ارفعي الخليط واتركيه ليبرد ثم اخفقيه بالخلاط الكهربائي.

ثم أضيفي عليهم عصير ليمونه وقلبي الكريم مر أخرى.

احتفظي بالكريم فى الثلاجة لحين الاستخدام.

يتم وضع الكريم على بشرتك كل يوم في الماء ويترك حتى الصباح للحصول على تبييض فوري.

تحضير كريم الخيار بالنشاكريم النشا وماء الورد