طريقة عمل كريم الخميرة والليمون لتبييض الوجه بمفعول سحري عن تجربه

كريم الخميرة والليمون ، كريم سحري يعطي نتائج من أول استعمال ومفعوله قوي على البشرة، فهو يتغلغل داخل مسام الجلد بسرعة رهيبة، فيساعد على إزالة الاسمرار والتصبغات الداكنة التي تسببها أشعة الشمس الضارة، ويحمي الوجه من ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء التي تسبب الإزعاج لكثير من الناس، ويعطي للبشرة نضارة وحيوية ويعيد للبشرة شبابها من جديد، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي، الذي يشد البشرة ويغلق المسام الواسعة، وهو يساعد على إزالة الاسمرار من تحت الإبط، ويجعل البشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الخميرة والليمون لتبييض الوجه بمفعول سحري بخطوات ومكونات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الخميرة والليمون السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم بطريقة صحيحة وهى كما يلي:-

مكعب كبير من الخميرة البيرة. ملعقة كبيرة من العسل. 2 ملعقة كبيرة من العسل النحل الأبيض. ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة والليمون السحري لتبييض الوجه وهى كما يلي:-

نحضر برطمان صغير ونضع به جميع المكونات ونخلطهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نترك الخليط لمدة 10 دقائق جانبًا حتى تتفاعل جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نضع الكريم على الوجه بالتساوي حتى يتشرب الوجه جيدًا.

نترك الكريم على الوجه لمدة تتراوح ما بين 20 إلي 25 دقيقة على الأقل حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بفرك الوجه جيدًا بواسطة اليد حتى نزيل الكريم بالكامل من على الوجه.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نغلق مسام الوجه الواسعة التي تتراكم تحتها الدهون.

نكرر وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على نتائج مبهرة وبشرة صافية تمامًا وخالية من التجاعيد.

طريقة عمل ماسك الخميرة والعسل لشد البشرة

سوف نتعرف على مكونات الماسك وطريقة تحضير من خلال مقالنا هذا وهى كما يلي:-