طريقة عمل مربى المشمش في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة

مربى المشمش ، من أكثر أنواع المربى المفضلة لدى الناس هي مربي المشمش كما أنها سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره كما يمكن إعداد العديد من أنواع المربى في المنزل بأنواع الفواكه المختلفة بكل سهولة مثل مربي التين والفراولة وغيرها.

كما يمكن تجربة إعداد العديد من الأكلات والوصفات المميزة واللذيذة في المنزل مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو مقرمشات الدوريتوس أو شوكولاتة جيرسي أو باونتي بجوز الهند وسوف نقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل مربى المشمش في المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة.

مكونات مربى المشمش

تتكون مربي المشمش من مكونات بسيطة ورخيصة كما أنها ستعد في المنزل مما يجعلها آمنة بشكل أكبر لعدم احتوائها على المواد الحافظة التي تضيفها الشركات للمربى ومكوناتها كالتالي:

كيلو من المشمش

عدد ٢ كوب من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من عصير ثمرة الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الجيلاتين اختياري حسب الرغبة .

طريقة التحضير

طريقة تحضير مربي المشمش أكثر من سهلة وهي كالتالي: