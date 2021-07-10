طريقة عمل مربى المشمش في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة

مربى المشمش ، من أكثر أنواع المربى المفضلة لدى الناس هي مربي المشمش كما أنها سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره كما يمكن إعداد العديد من أنواع المربى في المنزل بأنواع الفواكه المختلفة بكل سهولة مثل مربي التين والفراولة وغيرها.
كما يمكن تجربة إعداد العديد من الأكلات والوصفات المميزة واللذيذة في المنزل مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو مقرمشات الدوريتوس أو شوكولاتة جيرسي أو باونتي بجوز الهند وسوف نقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل مربى المشمش في المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة.مكونات مربى المشمش
تتكون مربي المشمش من مكونات بسيطة ورخيصة كما أنها ستعد في المنزل مما يجعلها آمنة بشكل أكبر لعدم احتوائها على المواد الحافظة التي تضيفها الشركات للمربى ومكوناتها كالتالي:
- كيلو من المشمش
- عدد ٢ كوب من السكر.
- نصف ملعقة كبيرة من عصير ثمرة الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الجيلاتين اختياري حسب الرغبة .
طريقة تحضير مربي المشمش أكثر من سهلة وهي كالتالي:
- أولا نقوم بسكب كوبي السكر علي كيلو المشمش.
- ونقوم بعد ذلك بوضعهم علي النار المتوسطة لمدة تتراوح ما بين عشر دقائق وربع ساعة، ثم نقوم بتهدئة النار
- وبعدما تغلي المربي أو بعد مرور نصف ساعة أو عندما يثقل قوام السكر ويتجانس مع المشمش نقوم بإضافة ملعقة عصير ثمرة الليمون على المربى.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة نصف الملعقة الصغيرة من الجيلاتين على المربى.
- ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض، ثم بعد ذلك نقوم بغلق النار.
- ونضرب الخليط بالهاند بلندر أو نقوم بهرسه بالملعقة.
- ثم بعد ذلك تكون المربى جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما ينبغي أن نعلم أن المربي تحتوي علي كمية كبيرة من السكر فيجب علينا ألا نكثر من تناولها حفاظا علي صحة الجسم.
- كما أن الإكثار من الأكلات التي تحتوي علي نسبة كبيرة من السكر يؤدي إلي زيادة الوزن وتسوي الأسنان والإصابة بالسكري.
- لذلك يجب عدم الإكثار من أكل مثل هذه الأطعمة.
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مربى المشمش ، من أكثر أنواع المربى المفضلة لدى الناس هي مربي المشمش كما أنها سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره كما يمكن إعداد العديد من أنواع المربى في المنزل بأنواع الفواكه المختلفة بكل سهولة مثل مربي التين والفراولة وغيرها.
كما يمكن تجربة إعداد العديد من الأكلات والوصفات المميزة واللذيذة في المنزل مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو مقرمشات الدوريتوس أو شوكولاتة جيرسي أو باونتي بجوز الهند وسوف نقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل مربى المشمش في المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة.مكونات مربى المشمش
تتكون مربي المشمش من مكونات بسيطة ورخيصة كما أنها ستعد في المنزل مما يجعلها آمنة بشكل أكبر لعدم احتوائها على المواد الحافظة التي تضيفها الشركات للمربى ومكوناتها كالتالي:
- كيلو من المشمش
- عدد ٢ كوب من السكر.
- نصف ملعقة كبيرة من عصير ثمرة الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الجيلاتين اختياري حسب الرغبة .
طريقة تحضير مربي المشمش أكثر من سهلة وهي كالتالي:
- أولا نقوم بسكب كوبي السكر علي كيلو المشمش.
- ونقوم بعد ذلك بوضعهم علي النار المتوسطة لمدة تتراوح ما بين عشر دقائق وربع ساعة، ثم نقوم بتهدئة النار
- وبعدما تغلي المربي أو بعد مرور نصف ساعة أو عندما يثقل قوام السكر ويتجانس مع المشمش نقوم بإضافة ملعقة عصير ثمرة الليمون على المربى.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة نصف الملعقة الصغيرة من الجيلاتين على المربى.
- ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض، ثم بعد ذلك نقوم بغلق النار.
- ونضرب الخليط بالهاند بلندر أو نقوم بهرسه بالملعقة.
- ثم بعد ذلك تكون المربى جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما ينبغي أن نعلم أن المربي تحتوي علي كمية كبيرة من السكر فيجب علينا ألا نكثر من تناولها حفاظا علي صحة الجسم.
- كما أن الإكثار من الأكلات التي تحتوي علي نسبة كبيرة من السكر يؤدي إلي زيادة الوزن وتسوي الأسنان والإصابة بالسكري.
- لذلك يجب عدم الإكثار من أكل مثل هذه الأطعمة.
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