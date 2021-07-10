تجهيزات العيد : طريقة عمل اللحمة الشرائح المحمرة

طريقة عمل اللحمة بمختلف وصفتها كانت من ضمن (سلسلة تعرف على تاريخ أكلتك) التي أحب أن أعرضها عليكم وبما أننا على مشارف دخول عيد الأضحى فسنقوم اليوم بالتعرف على طرق كثيرة لصنع اللحمة بطرق شهية ولن نغفل بالتأكيد عن وضع بعض التقنيات التي يجب أن تتعرفوا عليها حتى تحصلوا على وصفات المطاعم الأصلية، وإليك التفاصيل.

تاريخ اللحمة

الإنسان البدائي كان يتغذى فقط على الأعشاب والخضروات التي كان يقوم بزراعتها، وعندما أكتشف اللحوم كان يتغذى على الأرانب البرية وهي غير ناضجة وكان يستسيغ طعمها، لكن فجأة راحت السماء تدق ببرقها ورعدها على الأرض، ونتج عن هذا إصابة الأشجار بالنيران نتيجة تلامسها مع البرق، فأدى ذلك إلى موت الكثير من الحيوانات البرية التي كانت تعيش في الغابات آنذاك.

فذهب الإنسان إلى هذه البقعة بعد أن خفتت النيران ووجد الكثير من الحيوانات فقام الإنسان البدائي بتناول لحم هذه الحيوانات واستساغ طعمها كثيرًا، فهي ناضجة ولا تحتوي على طعم غريب مثلما كانت قبل النضوج، ومن هذا الأمر اخترع عملية الاحتكاك التي تولد عنها حرارة وبعد ذلك نتج عن هذا الاحتكاك نيران التي نستخدمها حتى الآن، وهذا كان تاريخ اللحمة والنيران معًا، لذلك تابع معنا طريقة عمل اللحمة بكافة الطرق حتى تحصل على وصفات مميز لعيد الأضحى.

يقوم الأطباء البيطرين بنصح الأشخاص عن طريق ووضع بعض النقاط الهام لكي يحصلوا على لحم جيد خالي تمامًا من أي عيوب، لذلك إليك هذه النقاط:

لون اللحم هو العامل الأساسي الذي يقول إذا كان هذا اللحم فاسد أن لا، فهناك لون أحمر وردي، وأحمر داكن، وأصفر ورمادي اللون. يجب أن تكون مختومة من قبل المجازر الحكومية ولونها مائل إلى الأحمر الوردي أو اللون الأحمر الداكن، ويجب أن يتم الابتعاد عن اللحوم التي تأخذ اللون الداكن الذي يصدر منها رائحة كريهة. إذا كان في اللحم بعد الفقاعات الغازية يجب أن لا تفكر حتى في الشراء، لأنها فاسدة. يجب أن تقوم بشراء اللحوم من الأماكن الموثوق بها والتي يتم الكشف فيها بشكل دوري، ولا تنصت لأي شخص يقوم ببيع لحم لأنه في الأغلب يكون لحم فاسد أو كان مصدر اللحم مصاب بأحد الأمراض. لا يجب أن توافق على شريحة لحم بقت عند الجزار لمدة خمسة أيام، وهذا لأن مدة صلاحيتها انتهت. يجب أن تكون شريحة اللحمة جافة ولا تحتوي على أي علامة من علامات التعفن. لذلك بعد أن تقوم بشراء القطعة الجيدة التي تريدها حسب المواصفات السابقة إليك طريقة عمل اللحمة بتقنية لا تجعلها تجف وتعطيك مذاق شهي في ذات الوقت.

الشرائح المحمرة

إليك طريقة تفصيلية بكامل المكونات حتى تستطيع أن تبهري جميع الأشخاص لديك بلحم الأضحية في أيام العيد، وإليك المكونات:

كيلو لحم أحمر بنسبة دهن قليل أو حسب عدد الأفراد.

بصلة مبشورة كبيرة.

اثنين فص ثوم.

ربع ملعقة صغيرة حبهان أو هيل مطحون

الكثير من ورق اللورا.

ملح وفلفل حسب الرغبة، لكن يفضل على حسب الكمية.

بمعلقة بهارات لحمة.

ربع ملعقة قرفة.

احضري مقلاة غير قابلة للصق (لو لديك مقلاة حديد زهر فهي اختيار مثالي لهذه الأكلة) ذوبي فيها ملعقتين من الزبدة البلدي وبعد ذلك ضعي على الفور، عند تحول لونها إلى لون بني محمر.

احرصي على وضع التوابل جميعها واستمري في عملية التقليب لمدة دقيقة على الأقل.

الآن يمكنك القيام بإضافة البصل المبشور والثوم، واستمري في تقليب المواد حتى تذبل.

ضيفي ماء ساخن حتى تضغطي كمية اللحم جيدًا، اخفضي درجة الحرارة إلى الوسط واتركيها حتى تنضج.

يمكنك تقديمها مع الرز المعمر والخبز والكثير من السلطات المصرية الشهية.

طريقة عمل اللحمة بالشوربة

شوربة اللحم من أفضل أنواع الحساء الذي تستطيع أن تقوم بتذوقه على الإطلاق، نهيك أنك تستطيع وضعه في أي وصفة مثل الرقاق والملوخية والكثير من الوصفات الأخرى، لذلك لنتعرف على الطريقة:

نصف كيلو لحمة.

عود كرفس.

واحد حبة جزر.

حبة طماطم.

حبة بصل صغيرة.

حبهان، وروق لوري.

ملح فلفل أسود.

قم بإحضار وعاء كبير أضيفي به الماء حسب كمية اللحم.

يجب أن تقوم بوضع كل المنكهات والتوابل في الشوربة.

ضعي اللحم واتركيه حتى يستوي بالكامل، أثناء نضج اللحم يجب أن تنزعي الريم الذي يتكون على الوجه حتى تحصلي على شوربة صافية.

يجب أن تقوم باختبار النضج عن طريق إمرار شيء حاد أو شوكة باللحم.

إذا كنت تريد الحصول على نكهة مميزة للحم فقومي الآن بإخراجه من الشوربة وذوبي ثلاث ملاعق زبدة في مقلاة وضفي عليهم ثوم.

ضعي اللحم على خليط الزبدة والثوم وقلبي واحرصي على وضع الفلفل الأسود والملح، يمكنك تقديمه في عيش أسمر مصري وسلطة خضراء وجرجير.

التحضير

نهاية المقال أحب أن أقول أن طريقة عمل اللحمة ليست واحدة بل هناك الكثير من الطرق التي يجب أن تتعرف عليها حتى تبدع في عيد اللحم، وكل عام وأنتم بخير مع أول أيام شهر ذي الحجة احرصوا على الصيام والتعبد فأنها أيام لا تتكرر.