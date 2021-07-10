طريقة عمل شاورما اللحم بالتتبيلة السحرية اللذيذة أحلى من المطاعم

شاورما اللحم ، من ألذ وأشهى الوجبات السريعة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز الذي لا يوصف، ولكنها قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بألذ وأشهى تتبيلة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبطريقة مضمونة وصحية، وبمكونات بسيطة، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير شاورما اللحم بألذ الوصفات.

مكونات شاورما اللحم

تتكون شاورما اللحم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو لحمة مجمدة.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة معجون فلفل أحمر.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ببريكا.

حبة بصلة مبشورة نأخذ عصيرها فقط.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة زعتر بري.

ملعقة كبيرة سمنة.

خبز البرجر أو خبز التورتيلا (حسب الرغبة).

خس مقطع قطع صغيرة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على شاورما اللحم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نخرج اللحمة من المجمد قبل تقطيعها بساعة، ثم نقطعها شرائح رفيعة جداً. ثم نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه الزيت والزبادي وعصير البصل المبشور ومعجون الطماطم ومعجون الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والببريكا والثوم البودر والملح والزعتر البري، ثم نخلطهم جيداً. ثم نضيف شرائح اللحم الرفيعة إلى التتبيلة ونخلطهم جيداً. نغطي الوعاء بكيس بلاستيك، ونترك شرائح اللحم بالتتبيلة لمدة 4 ساعات على الأقل أو ليلة كاملة. ثم نضع مقلاة على نار عالية ونتركها تسخن، ثم نضيف إليها السمنة واللحم المتبل ونقلبه باستمرار حتى يجف الماء. ثم نضيف الماء المغلي ونقلبهم، ثم نغطي المقلاة ونتركها على نار هادئة لمدة 35 دقيقة، ثم نرفع شاورما اللحم من على النار.

طريقة التقديم