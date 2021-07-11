طريقة عمل أيس كريم الأوريو في 3 دقائق وبدون أله وطريقة عمل أيس كريم بالمستكه

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تعرفي علي طريقة عمل أيس كريم الأوريو في البيت بمكونات غير مكلفة وبطريقة سهلة وسريعة، يعتبر الأيس كريم من أشهر الحلويات الموجودة والمنتشرة في فصل الصيف، فالجميع ينتظر الصيف لكي يتناول الأيس كريم بأنواعه وأطعمته المختلفة اللذيذة، مثل أيس كريم بطعم الاوريو وأيضا الأيس كريم بالمستكه وهناك بطعم المشمش وغيرهم من الأطعمة.أيس كريم الأوريو
هناك أنواع كثيرة واطعمه مختلفة للأيس كريم، لذلك سوف نتعرف علي بعض تلك الوصفات السهلة وعملها في البيت.
مكونات أيس كريم الاوريو
- كوب من الحليب الطازج
- 15 قطعة من بسكويت اوريو
- كوبين من القشطة
- نصف كوب من السكر
- رشه صغيرة من الملح
طريقة التحضير
- قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي فيه الحليب مع السكر ورشه الملح، ثم قومي بالخلط جيدا حتي يذوب السكر.
- ضعي بعد ذلك القشطة و10 قطع من الاوريو مع الخليط السابق، وقومي بخلطهم لمده دقيقتين.
- أستمري في الخلط حتي يصبح قوام الخليط سائلا وكل المكونات امتزجوا معا.
- احضري وعاء صغير الحجم وضعي فيه 5 قطع من الاوريو وقومي بطحنهم الي قطع صغيرة.
- قومي بصب الخليط في وعاء ثم قومي برش قطع الاوريو عليه، م قومي بوضعه في الفريزر حتي يتجمد.
المكونات
- كوبين من الحليب البودر
- كوب من الكريمة اللباني
- كوبين من الماء
- ربع كوب من سكر الفستق
- كوب من المستكه المطحونة
- كيس صغير من الكريمة البودر
- ملعقه صغيره من السحلب البودر
طريقة التحضير
- قومي بجلب الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل المكونات السابقة ماعدا الفستق، وقومي بخلطهم جيدا مع بعضهم.
- استمري في خلط المكونات لمدة 3 دقائق حتي تتجانس جميع المكونات ببعضها.
- قومي بصب الخليط بعد ذلك في العلب المخصصة للتثليج وقومي بوضعه في الفريزر.
- اتركي خليط الأيس كريم لمدة 4 ساعات حتي يتجمد تماما، ثم يمكنك تقديمه مع رش الفستق عليه.
المكونات
- ثلاثة أكواب من المشمش المثلج
- كوبين من الحليب المكثف
- نصف كوب من الماء الفاتر
- كوب إلا ربع من السكر
- كيس واحد من الجيلاتين
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا
طريقة الإعداد
- نحضر وعاء كبير الحجم ونضع فيه الحليب والسكر والفانيليا ونقوم بضربهم بالمضرب جيدا.
- نقوم بإحضار نصف كوب من الماء ونضع فيه كيس الجيلاتين ونقوم بتذوبه، ثم نقوم بوضعه مع خليط الحليب.
- نقوم بوضع الحليب في ماكينة الأيس كريم مع وضع المشمش علي دفعات، ثم نقوم بالخلط جيدا.
- نستمر في هذه العملية حتي ينتهى المشمش، ثم نقوم بخلطه في ماكينة الأيس الكريم لمدة ربع ساعة ثم يقدم.
الوسوم
تعرفي علي طريقة عمل أيس كريم الأوريو في البيت بمكونات غير مكلفة وبطريقة سهلة وسريعة، يعتبر الأيس كريم من أشهر الحلويات الموجودة والمنتشرة في فصل الصيف، فالجميع ينتظر الصيف لكي يتناول الأيس كريم بأنواعه وأطعمته المختلفة اللذيذة، مثل أيس كريم بطعم الاوريو وأيضا الأيس كريم بالمستكه وهناك بطعم المشمش وغيرهم من الأطعمة.أيس كريم الأوريو
هناك أنواع كثيرة واطعمه مختلفة للأيس كريم، لذلك سوف نتعرف علي بعض تلك الوصفات السهلة وعملها في البيت.
مكونات أيس كريم الاوريو
- كوب من الحليب الطازج
- 15 قطعة من بسكويت اوريو
- كوبين من القشطة
- نصف كوب من السكر
- رشه صغيرة من الملح
طريقة التحضير
- قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي فيه الحليب مع السكر ورشه الملح، ثم قومي بالخلط جيدا حتي يذوب السكر.
- ضعي بعد ذلك القشطة و10 قطع من الاوريو مع الخليط السابق، وقومي بخلطهم لمده دقيقتين.
- أستمري في الخلط حتي يصبح قوام الخليط سائلا وكل المكونات امتزجوا معا.
- احضري وعاء صغير الحجم وضعي فيه 5 قطع من الاوريو وقومي بطحنهم الي قطع صغيرة.
- قومي بصب الخليط في وعاء ثم قومي برش قطع الاوريو عليه، م قومي بوضعه في الفريزر حتي يتجمد.
المكونات
- كوبين من الحليب البودر
- كوب من الكريمة اللباني
- كوبين من الماء
- ربع كوب من سكر الفستق
- كوب من المستكه المطحونة
- كيس صغير من الكريمة البودر
- ملعقه صغيره من السحلب البودر
طريقة التحضير
- قومي بجلب الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل المكونات السابقة ماعدا الفستق، وقومي بخلطهم جيدا مع بعضهم.
- استمري في خلط المكونات لمدة 3 دقائق حتي تتجانس جميع المكونات ببعضها.
- قومي بصب الخليط بعد ذلك في العلب المخصصة للتثليج وقومي بوضعه في الفريزر.
- اتركي خليط الأيس كريم لمدة 4 ساعات حتي يتجمد تماما، ثم يمكنك تقديمه مع رش الفستق عليه.
المكونات
- ثلاثة أكواب من المشمش المثلج
- كوبين من الحليب المكثف
- نصف كوب من الماء الفاتر
- كوب إلا ربع من السكر
- كيس واحد من الجيلاتين
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا
طريقة الإعداد
- نحضر وعاء كبير الحجم ونضع فيه الحليب والسكر والفانيليا ونقوم بضربهم بالمضرب جيدا.
- نقوم بإحضار نصف كوب من الماء ونضع فيه كيس الجيلاتين ونقوم بتذوبه، ثم نقوم بوضعه مع خليط الحليب.
- نقوم بوضع الحليب في ماكينة الأيس كريم مع وضع المشمش علي دفعات، ثم نقوم بالخلط جيدا.
- نستمر في هذه العملية حتي ينتهى المشمش، ثم نقوم بخلطه في ماكينة الأيس الكريم لمدة ربع ساعة ثم يقدم.
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